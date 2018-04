Čekáte na příští iPhone? Takhle vypadat nebude

Apple uvedl současně dva iPhony různé velikosti poprvé v září 2014, kdy základní šestku doplnil zvětšený model s přídomkem Plus, vůbec první phablet značky. Značně větší displej s vyšším rozlišením byl sice hlavním, ne však jediným rozdílem mezi oběma telefony. Lišily se také schopnostmi fotoaparátu, verze Plus měla navíc optickou stabilizaci.

Parametry fotoaparátů mezi iPhony se budou pravděpodobně lišit i u příští generace, tentokrát by však rozdíly mohly být mnohem větší. Verze Plus by totiž mohla dostat duální fotoaparát, na kterém prý Apple už pracuje delší dobu Základní model by se musel spokojit s běžným fotomodulem.

iPhone 7, 7 Plus a 7 Plus Pro?

Dosavadní spekulace však v tomto ohledu nejsou jednotné.

Už dříve se uvádělo, že by duální fotoaparát mohla mít pouze jakási prémiová verze iPhonu 7 Plus s možným dovětkem Pro (více zde). To by znamenalo, že by Apple na podzim najednou uvedl hned tři různé verze iPhonu. Tuto možnost zmiňuje i deník Forbes. Sami však této variantě příliš nevěříme, Apple si totiž zakládá na přehledné nabídce modelů.

V každém případě je na uniklém snímku dobře patrný dvojitý objektiv, který je usazen ve znatelném výstupku v levém horním rohu zad přístroje. Vedle je otvor mikrofonu a přisvětlovací dioda. Také na této fotografii jsou vidět přemístěné oddělovače antény, což jsme mohli poprvé vidět na jiné fotografii před několika dny.

Další zajímavostí domnělého iPhonu 7 Plus je rozhraní Smart Connector v jeho spodní části. Tuto technologii Apple poprvé uživatelům nabídl prostřednictvím 12palcového iPadu Pro, u kterého ono rozhraní slouží k bezdrátovému připojení klávesnice i nabíjení. Příští iPhone by tak konečně mohlo jít dobíjet bez připojeného kabelu.

Uniknuvší snímek je tradičně nevalné kvality, ovšem designéři studia Feld & Volk na jeho základě vytvořili kvalitní rendery. Server MacRumours připomíná, že zástupci studia jsou na základě vlastních informací přesvědčeni, že by duální fotoaparát mohly dostat obě varianty příštího iPhonu. Předpokládají také, že by jeho tloušťka mohla být 6,1 mm, ovšem bez výstupku fotoaparátu.

Render ukazuje spodní hranu už bez 3,5mm audio jacku, zastoupen je pouze konektor Lightning. Uvolněné místo by Apple mohl využít k umístění druhého hlasitého reproduktoru, který by byl spolu s audio čipem značky Cirrus Logic zárukou vysoké kvality reprodukce.

Jsou předchozí fotografie podvrh?

Uvedeným nepodloženým informacím a především původnímu snímku dává vážné trhliny nejnovější článek čínského portálu cnBeta.com. V něm se uvádí, že se v poslední době na internetu objevují snímky údajného nástupce iPhonu 6s s přemístěnými oddělovači antén, ale má jít o podvrh. Jiného umístění plastových pruhů se podle všeho u příštího iPhonu skutečně dočkáme, avšak v trochu jiné podobě, než se dosud uvádělo.

Proužky by neměly zasahovat až ke krajům, jak zobrazuje původní snímek i následné rendery designérů z Feld & Volk. Ačkoli ani pravost tohoto snímku pochopitelně není a ani nemůže být nijak potvrzena, mělo být jít o snímek pořízený přímo z linek společnosti Foxconn, která Applu iPhony montuje. To snímku dává jistou vypovídající hodnotu.