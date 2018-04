Čekání na krále DOC editorů

Od našeho posledního popisu DOC editorů z listopadu 1999 už uplynulo opravdu hodně vody. K tehdejším DOC editorům QED, SmartDoc a Z-DOC přibyl v létě TakeNote od LandWare, kterému jsme se rovněž již dříve věnovali.

U zmíněných programů došlo do dnešního dne k minimálnímu pokroku (vlastně jen Qed se naučil GlobalFind (globální hledání), povel SaveAs (uložit jako) a umístění programu a souborů v ROM). Ovšem objevily se editory nové, mnohem těžšího kalibru, vesměs schopné propojení mezi wordovskými .doc soubory a Palmem.

MegaDoc

Začnu tím nejhezčím na pohled - programem, na který hodně uživatelů zvědavě pokukujících po preview obrázku na stránkách výrobce s napětím celé měsíce čekalo.

MegaDoc je na první pohled (ten ale nemusí být zrovna správný) designová špička, jako ostatně skoro všechny programy firmy Megasoft. Podporuje velké množství formátů (PalmDoc, WordDoc, htm, rtf, txt), má plnou integraci s poznámkami Memo. Všechny ty krásné a barevné ikony jsou ale zbytečně veliké a zabírají značnou část obrazovky, což považuji u textového editoru na 160x160 pixelovém Palmu za docela fatální chybu, neboť na text už moc místa nezbývá. Programy MegaSoftu vůbec balancují na okraji propasti, do které spadl nepožtík WinCE 2 svými krásnými a animovanými ikonkami, tlačítky "Win95like" a jinými na handheldech naprosto zbytečnými efekty.

Program je stále vyvíjen a řadu původních dětských nemocí již v poslední době odstranil (čeština, záložky). Produkt je cenově dostupný a autor je velmi komunikativní. (Měl by ovšem též trošku vylepšit dokumentaci k programu, údaje a parametry jsou velmi neúplné.)

Documents ToGo

Velmi komplexní kancelářský program, nabízející kromě práce s textovými soubory i spreadsheety (tabulkové kalkulátory). Textová část umí pracovat pouze s PalmDoc a WordToGo formátem (ten je editovatelný a dále formátovatelný).

Má dobré možnosti formátování písma, bohužel vše je dostupné pouze přes povely z menu. Strohý vzhled a GUI programu je jakýmsi protipólem k MegaDoc, který je barevný a plný ikon, jako vánoční stromeček (a asi trošku na úkor rychlosti). Údiv budí absence tlačítka "Nový dokument".

Výhodou programu je rychlost, velké množství podporovaných formátů, a to včetně systému MacIntosh. Cena je ovšem poměrně vysoká, protože například s QuickOffice dostanete za 40$ vyspělý Palm spreadsheet, kterému se SheetToGo zatím nemůže zdaleka rovnat.

QuickWord

Firma Cesinc po dlouhém mlčení kolem své akvizice (koupila v předloňském roce DOC editor SmartDoc) objasnila důvody této své expanze vydáním programu QuickOffice, který integruje úspěšný spreadsheet QuickSheet a bývalý SmartDoc (nově přejmenovaný na QuickWord) do kancelářského balíku, svými schopnostmi srovnatelného s DocumentsToGo.

Dlužno ovšem dodat, že kromě synchra a Add-On s MS Wordem zatím Cesinc moc nového (oproti SmartDoc) nepřinesl. Formátovací možnosti jsou zatím velmi slabé, takřka žádné, a designově QuickWord rovněž nepatří ke špičce. Rozměrná baňatá tlačítka "Done", "Details" a "Find" ve spodní části obrazovky v programu, který by měl šetřit každým pixelem pro zobrazení dat, budí spíš údiv (firma by se měla inspirovat designem například výborného DOCreaderu TealDOC.

Za zmínku stojí, že první náznaky dalšího DOC editoru se nedávno objevily na stránkách dalšího producenta spreadsheetů (MiniCalcu) - SolutionsInHand - jejich MiniEdit je však stále ještě spíše ve stavu zrodu...

WordSmith

Nejnovější produktem v této kategorii je WordSmith firmy BlueNomad. Je velmi žhavou novinkou a řada věcí v něm je ještě ve vývoji - například dosud neumí Tab, záložky, znaky v některých sadách ještě nepodporují nerománské jazyky.

Na druhou stranu je program hned po svém uvedení na trh nesmírně populární. Má totiž vynikající formátovací možnosti a umí pracovat i s poznámkami (nahradí vám MemoPad).

Program zavádí svůj vlastní rtf formát, a to i do poznámek, které si naformátujete pomocí tohoto programu. Poznámky se stanou pro ostatní programy dost nečitelné (používáte-li třeba PopMemo, či MemoPlus), neboť WordSmith do nich vloží bohatě svých vlastních tagů, kterými si označuje vámi zvolené formáty. To je rub formátování poznámek, nikdo vás však nenutí poznámky formátovat (hlavně nikdy neformátujte poznámky, se kterými pracují jiné programy - třeba časové zóny a ikony do DB4, či programy do APCalcu !).

WordSmith používá kromě základních PalmOS fontů rovněž Italic (ten ale nezobrazuje u některých znaků s diakritikou korektně) a small fonty (ten samý problém). Firma přislíbila plnou podporu nerománským fontům někdy ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Program : MegaDoc Document ToGo QuickWord WordSmith Cena $ 18,75 49,95 19.95, s QuickSheetem 39,95 39.95, do 31.1.2001 29.95 Posl.verze 1.4 3.001 5.0 1.0d Palm část : Formáty txt, htm, doc, rtf, Pdoc, memo doc, WordToGo doc memo, doc, Wdoc New ano - ano ano Rename doc ano ano ano ano Beam doc ano ano ano ano Více typů písma 3 typy a barvu - jen v "doc" a "rtf" 4 typy, Italic, podtržení a barvu - jen WordToGo ne DOC: 3 fonty (Arial, Courier, Times), libovolná velikost, Bold, Underline, Italics, Superscript, Subscript, Strikethrough MEMO: Small, Normal a Large velikost, Bold, Underline, Italics a Strikethrough Zarovnání odstavce ano zachová, ale neumí editovat - ano, pokročilé formátování odstavce (velikost odsazení, mezery) Autoposuv ano - ano ano Záložky ano ano ano - Undo ano (multi) ano ano ano (i Redo) Tabulky - ano - - Find ano ano ano ano Replace - - ano ano Print - - PalmPrint - Export do Memo ano - konverze - ano Import z Memo ano - konverze - ano ano - konverze Poznámky a postřehy integrace poznámek v ceně Sheet ToGo na práci se spreadsheety Neumí "New" povel ! možno dokoupit QuickSheet do sestavy QuickOffice plná integrace poznámek Memo), včetně formátováníVe vývoji - záložky, Tab, barva, plná podpora nerománských jazyků Konverze/conduit : Formáty Win Word, htm, txt Word7,8,2000, WordPerfect6-9, WordPro96-98, Text, DOC Word 97/2000 MS Word 97 a vyšší, MS Works, WordPerfect, AbiWord, WordPad Formáty Mac ? Word6,8, ClarisWorks4.5, AppleWorks5,6, Text, DOC - conduit ve vývoji Synchronizace Jednodušší MegaDoc manažer s tabulkou převáděných dokumentů Pomocí vložené tabulky synchronizovaných dokumentů (textových i tabulkových) Tabulka linků synchronizovaných dokumentů, Add-On ve Wordu 97/2000 Tabulka synchrizovaných dokumentů, konverze Add-On ve Wordu Co se synchronizuje Text, velikost fontu (rtf) Text a záložky, základní formáty písma, zarovnání, tabulky Text a záložky (do 25). Žádné formátování. Font- jméno, velikost, tučně, podtržení, kurzíva, horní a dolní index, přeškrtnutí

Zarovnání, odsazení, mezery Rychlostní test (údaje ve vteřinách): testováno na Emulátoru 3.0a2 a se souborem Orbita 362kB (soubor v PalmDOC/AportisDOC formátu) Otevření souboru 56 3 28 40

Protože ne všichni uživatelé používají zmíněné editory a někteří v PalmOS pouze čtou a texty editují jen na PC, přidávám několik informací a linků na jiné konverzní programy mezi PalmDoc a WordDoc :

QEX-DOC Exchange - shareware - conduit k 20$ shareware editoru QED.

PalmDocs 1.9 - 19,95$ shareware

Doc Converter - 5$ konverzní program k Word 97/2000.

Rovněž řada DOC readerů má svůj vlastní conduit pro wordovské soubory (popřípadě jiné jimi podporované) - například Iambic Reader