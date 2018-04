Čekají dotované telefony krušné časy?

Na dotované telefony u našich operátorů jsme si zvykli jako na samozřejmou součást nabídky mobilů. Dotované telefony ovšem pravděpodobně čekají krušné časy, protože jejich existence a především systém jejich dotování je trnem v oku alternativním dovozcům.

Autorizovaní distributoři značkových telefonů stále častěji dávají v poslední době najevo nelibost, s níž nesou systém prodeje dotovaných telefonů u obou našich operátorů. Existence dotovaných telefonů a tvrdý konkurenční boj totiž způsobují, že ceny mobilních telefonů jsou v Čechách poněkud jinde, než by měla být realita.

Právě tuhý konkurenční boj o zákazníka mezi RadioMobilem a EuroTelem vede k tomu, že obě tyto firmy vnímají cenu mobilního telefonu jako cosi podružného a nezřídka prodávají mobilní telefony pod cenou, za kterou ji nakoupí i v případě, že se nejedná o dotované modely, ale o aktivace s kartou. Klasickým příkladem mohou být nedávné akce u RadioMobilu s Nokia 9110 nebo Motorola V3688, jež RadioMobil prodává za ceny ještě nižší, než jsou ceny nákupní od výrobců.

To, že se takovéto cenové přetahování, kdy operátor sítě bere mobilní telefon pouze jako lákadlo a nad prodělkem z jeho prodeje si příliš hlavu neláme, nelíbí autorizovaným distributorům, kteří mají tu smůlu, že nevlastní žádnou mobilní síť, asi nepřekvapí.

Až do nedávné doby byl klid - oba operátoři totiž jen laxně kontrolovali, zda si dealeři skutečně dotovaný mobilní telefon koupili u nich. Díky tomu se rozšířila praxe nahlásit jako prodaný dotovaný telefon zboží od jiných autorizovaných distributorů, čímž dealer zpravidla více vydělal. Nyní to není dále možné: operátoři zpřísnili kontrolu a takovéto praktiky vidí velmi neradi.

Autorizovaným distributorům se mobilní telefony prodávají jen krajně obtížně v situaci, kdy operátoři (sami též distributoři telefonů), prodávají telefony někdy i pod nákupní cenou - a většinou právě ty telefony, jichž se prodává rozumné množství. Někteří z významných distributorů již prohlásili, že pokud se situace rychle neurovná, budou muset přistoupit k žalobám.

Dotace telefonů totiž představují určitý model křížového financování, jenž regulátoři trhu v některých zemích povolují jen výjimečně a pro přechodnou dobu. Ve většině evropských zemích není možné dotovat mobilní telefony - dotována může být pouze aktivace SIM karty. To zpravidla znamená, že zákazník, který si kupuje novou SIM kartu, k ní dostane libovolný mobilní telefon snížený právě o cenu této dotace. Cena se tedy odvozuje nikoliv od telefonu, ale od SIM karty, zvýhodněnou cenu tak může mít libovolný mobilní telefon.

Tento systém má jednu vlastnost, pro kterou ho naši operátoři nemají rádi: dovoluje jen malou kontrolu operátorů nad skutečnými cenami telefonů v obchodech. U nás se příliš rozmohly kampaně propagující spíše než služby nebo sítě, spíše dotované mobilní telefony a jejich výhodné ceny. To by nebylo nadále možné mimo předplacené balíčky.

Pro zákazníka by se německým modelem dotací příliš mnoho nezměnilo - naopak nabídka „dotovaných" telefonů by byla širší a sleva by mohla záviset i na aktivovaném tarifu. Do trhu mobilních telefonů by tento systém vnesl vítr konkurence a především by odstranil nepříjemnou náchylnost trhu k telefonům, jež jsou dotovány. Trh by tak získal podstatně více na své přirozenosti.

Paradoxně by se podpořil i prodej příslušenství, což je bod, po kterém volají výrobci mobilních telefonů. Jenže kdo by si dnes vzal na sklad rozumné množství příslušenství, když neví, zda mobilní telefon, k němuž příslušenství nakoupil, bude ještě zítra v nabídce - a prodávat příslušenství k nedotovaným telefonům je o smrt, což je vidět na šířce nabídky...

Díky tomu se do tlaku na operátory připojují pomalu i výrobci mobilních telefonů, respektive jejich lokální zástupci. Jak dopadne střetnutí mezi autorizovanými výrobci, operátory a výrobci, bude velmi zajímavé sledovat, už proto, že přijetí německého modelu, tedy dotace SIM karty a nikoliv telefonu, by mohlo výrazně prospět narovnání trhu s mobilními telefony.