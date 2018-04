Čeká nás mobilní cenová válka? Připravte se na mobilizaci!

Na bitevním poli mobilních telekomunikací byl přes letošní léto relativně klid. Oba dva stávající provozovatelé mobilních sítí posilovali své pozice a očividně se připravovali na vstup třetího konkurenta. Zbývalo jim posledních pár klidných měsíců, které bylo potřeba co nejlépe využít k získání dalších předplatitelů služeb. Budoucí třetí mobilní operátor totiž značně zvyšuje riziko vyvolání válečného cenového konfliktu. V níže uvedené analýze se pokusíme vysvětlit proč.

Nejprve se však vraťme zpět do období monopolu EuroTelu. Tehdejší ceny za mobilní telekomunikační služby se dnes s odstupem času mohou zdát opravdu neúměrně vysoké, ale přesto se našlo značné množství uživatelů, kteří byli ochotni je platit. Po nástupu konkurence v podobě Radiomobilu dochází od roku 1996 k razantnímu propadu cen. Po srovnání konkurenční výhody v podobě odpovídajícího pokrytí obou sítí se priority zákazníků postupně začínají měnit. Stále větší množství z nich kromě kvality služeb porovnává také jejich cenu. Ta je u obou mobilních operátorů relativně vyrovnaná a hlavně stabilizovaná. EuroTel si dokonce mohl dovolit s odvoláním na inflaci nepatrně zdražit. A za této situace se začíná uvažovat o vstupu třetího operátora …

Pro EuroTel i Radiomobil to bude jednoznačně nepříjemná situace, ale pro třetího mobilního operátora to bude platit "trojnásobek". Segment podnikatelů začíná být značně vyčerpaný a předplacené služby GO a Twist se postupně snaží pronikat stále nížeji do zákaznické pyramidy. Tento nový typ zákazníku představuje svojí velikostí sice velice lukrativní segment, ale počet provolaných minut je u nich podstatně menší. Limitujícím parametrem bránícím dalšímu rozšíření využívání mobilních služeb se nyní stává především jejich cena.

V jarním diplomatickém nátlaku se EuroTel i Radiomobil shodně snažili přesvědčit všechny nezainteresované, že vlastně třetí operátor ani není potřeba, že dva jsou také konkurence a že by stačilo pouze jim přidělit kmitočty v pásmu 1800 MHz. Podařilo se jim nakonec prosadit zkrácení ochranné lhůty, pokud se jedná o jejich kmitočtové příděly na pouhých devět měsíců, ale nezabránili zájmu osmi uchazečů o licenci v předložení velice atraktivních nabídek. Protože tito uchazeči o licenci jsou zavázáni v rámci výběrového řízení nezveřejnit nic z obsahu jimi předložených nabídek, využívají toho během léta stávající mobilní operátoři. Ujišťují nové potenciální zákazníky, že nižší ceny od třetího operátora nelze očekávat. Vysoké investice mu již údajně neumožní nabídnout nižší ceny a potom bude muset přece zdlouhavě budovat svou novou sít. Proč tedy cekat? Pokud chcete mobil neváhejte. Akční výprodeje starších modelu. Letní prázdninové slevy. Nové dotované telefony se smlouvou na dva roky. Pozor. Chybička. Velký omyl.

Pokud se rychlosti vybudování pokrytí sítě týká je značně ovlivněna schopnostmi zvoleného dodavatele technologické části sítě. Jinak je tomu ale s cenami za služby, které mnohem více souvisí s uvazovanou marketingovou strategií třetího operátora. V současné době se sice stále ještě vyhodnocují předložené nabídky, ale již nyní je jasné, že pokud se jedná o ceny máme se určitě na co těšit. Podle neoficiálních informací, které zveřejnily páteční HN a které se mi podařilo ověřit, se v jedné z nejlepších nabídek dokonce uvažuje s tarifem mimo špičku a o víkendech v rozsahu 40 minut měsíčně za pouhých 10 Kč (slovy deset korun českých !!!). To je cenová válka. Tato válka se povede zejména o nové uživatele, protože za 120 korun ročně se již vyplatí rodičům koupit mobilní telefon s předplacenou kartou i pro jejich školáka, mobil se stane dostupným pro aktivního důchodce nebo pro ženu v domácnosti či na mateřské. Mobilní telefon se stane běžným spotřebním zbožím.

Řeknete si možná, že slíbit se dá leccos, ale skutečnost může být jiná. Myslím si, ze pokud se cen týká, tak to není pravda. Předložené nabídky jsou závazné po dobu pěti let a ze zkušenosti lze potvrdit, ze málokdo si troufne nyní odhadovat kolik budou skutečně stát telekomunikační služby za pět let. Dramatické zvýšení cen bych však ani po uplynutí tohoto závazku s ohledem na potřebu udržení si získaných zákazníku neočekával. Ceny se budou řídit tržní nabídkou a ta je v těchto případech nejlepším regulátorem trhu.

Vyvstává zde však ještě jiná otázka. Bude to pro třetího operátora vůbec únosné? Dá se s takto agresivní cenovou politikou přežít? Lze předpokládat, že předplatitelé tohoto levného tarifu se budou lišit od ostatních uživatelů mobilních služeb. Sami budou volat jen ve velmi omezeném rozsahu. Protože volné minuty jsou v tomto tarifu nejspíše koncentrovány do provozu mimo špičku, kdy je síť méně využita, tak jsou provozní náklady pro mobilního operátora minimální a blíží se nule. Není totiž nutno kvůli nim dále rozšiřovat kapacitu sítě. To umožňuje nabídnout také velmi nízké ceny, které na druhé straně umožní masovou spotřebu služeb. Tím i při velmi nízké ceně telekomunikační síť generuje dostatečný finanční tok. Jde o obdobu masové levné produkce neboť ne nadarmo se říká, ze, „halíře dělají talíre“. A v případě takto agresivní cenové politiky se skutečně bude cena za minutu volání pohybovat v rádu pod jednu korunu. Dalším nezanedbatelným přínosem bude také generování nových hovoru z ostatních tarifních programu a příchozí volání do sítě od ostatních operátoru. S tím budou jistě spojeny i příjmy z uzavřených propojovacích dohod. Zároveň lze postupně očekávat, ze někteří z těchto zákazníků se přesunou do vyšších tarifních programu. Cena těchto služeb bude pro nové zákazníky natolik motivující, že umožní výrazně snížit marketingové náklady na reklamu. Spokojený zákazník se o své zkušenosti s dobrou službou rád podělí a to je vždy ta nejlepší vizitka, lepší než sebepůsobivější reklamní spot v televizi.

Takže nezapomeňte. Ať již bude vítězem třetí licence kdokoliv, nejen tarif 120,-Kč za 12 měsíců, ale nejspíše i bezplatná aktivace – to je již nabídka, pro kterou se vyplatí v rámci mobilizace před cenovou válkou chvilku počkat, nebo pořizovat pouze mobil, který umí také 1800 MHz a hlavně neupsat se právě nyní na příliš dlouho.