Čeho jsme se dočkali u mobilů loni a co nás čeká až letos?

Cesta okolo světa

Nejdříve se podíváme do světa. Trendy určují asijští výrobci. O tom již není pochyb. Kdo se ještě před rokem či dvěma díval na asijské „mobilní“ počiny s lehkým úsměvem na rtech, ten musel v loňském roce vyseknout Asijcům hlubokou poklonu. Asijské firmy hrají nyní v produkci mobilů první housle, zhruba 80 % celosvětové produkce mobilů pochází právě z Asie. Zatím ještě v nadpoloviční většině od známých značek s ústředím v Evropě nebo USA, ale stále častěji také od asijských výrobců. Mezi nimi nehrají prim překvapivě japonské společnosti, ale Jihokorejci a výrobci z kontinentální Číny a z Tchaj-wanu. Samsung je světová trojka, LG je již pátý a oba mají ještě větší ambice. Nám neznámé značky jako TCL, Haier a Bird pomalu pronikají do světové desítky, a to se jejich výrobky prodávají takřka výhradně na domácím čínském trhu. Boom prožívají i tchajwanské firmy. Ty se zatím převážně živí výrobou pro velké společnosti, ale ve vlastních vývojových kancelářích již chystají špičkové telefony, s kterými chtějí proniknout i do Ameriky a Evropy. To je případ například DBtelu a nebo mnoha firem, které masově produkují chytré telefony. V případě operačního systému Microsoft hrají první housle a jejich produkty přebírá například Motorola, která si od nich hodně slibuje.

Kolik barev máš, tolikrát jsi displejem

U mobilních telefonů standardu GSM jsou trendy jasně dané. Vládnou barevné displeje, přídavné nebo integrované fotoaparáty a operátory milované multimediální zprávy. Před rokem k nim byla většina odborníků více či méně skeptická, nyní na ně vsází kdekdo. Za jejich úspěchem stojí operátoři, kteří přinutili výrobce nabízet telefony s MMS ve všech cenových relacích a právě s těmi nejlevnějšími slaví všichni velké úspěchy. Již před koncem loňského roku neměl telefon nad 200 € bez MMS na trhu téměř žádnou šanci.

Nejlepší mobily se v roce 2003 neobešly bez TFT displeje se schopností zobrazit 65 000 barev, levné mobily si zatím musely vystačit s 4 096 barvami a pasivními displeji. U véček jsme se dočkali i dvou barevných displejů. Naopak na displej schopný zobrazit 260 000 barev si počkáme až do druhého čtvrtletí tohoto roku. První OLED displej loni nabídnul Samsung u modelu E700 (v rámci telefonů standardu GSM), letos lze očekávat rozmach displejů této technologie. Místo 256 barev bychom se mohli dočkat i 65 000 barev na OLED displeji. Ovšem i letos budou OLED displeje patřit jen vnější stranu véček, u hlavních displejů se jako technologická novinka dá očekávat displej technologie CGS (Continuous Grain Silicon), který se stává standardem v Japonsku. Mezi GSM telefony s ním ale počítá například Sharp.

Kdo nefotí, jako by nebyl

V displejích už je jasno, s fotoaparáty je to ale složitější. Integrované jsou stále doménou středně drahých a luxusních telefonů. V loňském roce se telefon s integrovaným fotoaparátem u nás nedostal pod zhruba 7 500 Kč (nedotované ceny, nepočítaje šedý dovoz). Levnější telefony si zatím musejí vystačit s přídavnými fotoaparáty, to je ale jen přechodná fáze. Přídavný fotoaparát totiž s sebou nosí pravidelně málokdo, a tak postrádá význam. Letos by se mobily s integrovanými fotoaparáty měly dostat již k 5 000 Kč, přídavné budou jen pro nejlevnější mobily. Příští rok již přídavným fotoaparátům pravděpodobně úplně odzvoní.

To souvisí s kvalitou snímků. Ta je zatím velmi špatná, vhodná pro MMS, nikoliv pro archivaci snímků v počítači, nemluvě o možnosti vytváření tištěných fotografií. V druhé polovině loňského roku se sice většina mobilů dostala již na VGA rozlišení (640 x 480 obrazových bodů), největším nedostatkem je ale optika a CMOS senzor. Letos by to mělo být lepší, již nyní je jasné, že do poloviny roku tu budeme mít mobil s 1,3 MPX fotoaparátem, do konce roku by se mohl objevit i 2 MPX fotoaparát. Ten už je v prodeji v Japonsku, má CCD senzor, skleněnou optiku a snímek z něj už lze srovnávat se snímkem z běžného kompaktního digitálu.

Do budoucna zůstanou integrované fotoaparáty současné kvality jen pro low-endové telefony, dražší modely se dočkají výše popsaných integrovaných fotoaparátů. Celková přeměna trhu v tomto segmentu ale bude trvat ještě přinejmenším celý letošní rok.

Zákazníku, budeš utrácet?

Když před lety Nokia přidala do svých telefonů hru had, kde kdo si myslel, že se na severu Evropy nutně museli zbláznit. Jenže Nokia to vymyslela báječně a dnes se asi už nenajde telefon, který by neměl alespoň jednu hru. Levnější modely mají hry pevně nainstalované, lepší telefony nabízejí některý ze způsobů nahrávání her. Vede Java, která nutně nepotřebuje podporu operátora, v západní Evropě se ale dobře drží i systém InFusio, který podporu operátora vyžaduje. Zákazníkům se ale moc nelíbí, že ve většině případů nelze hry nahrávat přímo z počítače, i když telefon k němu jinak připojit bez problémů lze. Opět malá domů operátorům a také výrobcům her. V drtivé většině případů se ale v roce 2003 ještě nedostalo na Javu verze MIDP 2.0. Ta se stane standardem letos, jinak asi nelze v této kategorii letos očekávat žádná významná překvapení a inovace.

Hry jsou dobrým tahákem peněz z kapes zákazníků. Javové vypadají docela dobře a třeba Nokia na hry sází velmi vysoké karty, jinak by se nevydala do dobrodružství zvaného N-Gage. I když právě tento přístroj není přímo o Java hrách, možná je to předzvěst nového trendu v mobilních telefonech - mobilech s hrací konzolí v jednom.

S mohutným nástupem barevných displejů zažily renesanci i obrázky na displej. To se opět velmi líbí operátorům, ti mají nejpohodlnější účtovací systém a podařilo se jim u některých výrobců zamknout možnost nahrávání obrázků z počítače. To samé platí o vyzváněcích melodiích. Polyfonní melodie se zákazníkům líbí a opět mají chuť investovat do stahování nových a nových melodií. Opět za to může nástup polyfonních melodií. Zatím jsou vrcholem čtyřicetihlasé melodie, letos se ale dostane i na melodie šedesátičtyřhlasé a možná i na stereofonní melodie a prostorový zvuk. Ten chystá například Motorola, která již dnes umí ve svých mobilech přehrávat jako polyfonní melodie skladby ve formátu MP3.

Vysílačka místo mobilu, nebo v mobilu?

GPRS je dnes již naprostou samozřejmostí, letos můžeme očekávat nástup sítí EDGE a rozmach evropských sítí třetí generace. První možnost si asi budeme letos moci vyzkoušet i doma, druhou zatím jen v zahraničí. Otazník pak visí nad službou PTT (push to talk), neboli nad vysílačkou v mobilu. Tuto vymoženost již mají drahně let v USA v síti iDEN, nyní již je standardizována i pro GSM. Mobilů prý letos s podporou PTT bude hodně (minimálně Nokia a Siemens je slibují), ale nutná je i podpora ze strany operátorů. V USA se na PTT připravuje většina operátorů, ale i slovenský Orange tuto službu chystá a pravděpodobně se do ní ještě letos pustí i jeden z českých operátorů.

Já jsem véčko, kdo je víc

Na závěr jedna stylová záležitost. Asi největší boom zaznamenaly v loňském roce rozvírací mobily, takzvaná véčka. Tento trend rozhýbal v Evropě hlavně Samsung, který ale chytře nabízí i několik levnějších klasicky koncipovaných telefonů. Na véčka se vedle tradiční Motoroly dal především Philips a Sagem a své první véčko představila, světe div se, i Nokia. V současné chvíli má véčko ve své nabídce každý výrobce, Alcatel ho ale představí až za několik týdnů. Ten jediný jej zatím oficiálně nepředstavil. Bude tento trend pokračovat i letos? Nebo se zájem výrobců přesune k vysouvacím telefonům? Nechme se překvapit, letošní rok bude minimálně stějně tak zajímavý, jako ten loňský.