Čech tvrdí, že vymyslel ADSL. Soud mu neuvěřil a miliardy nepřiklepl

Inženýr, kterého zastupoval známý advokát Tomáš Sokol, požadoval po mobilním operátorovi O2 miliardy korun. Tvrdil, že má patentováno připojení přes ADSL, tedy v současnosti nejpopulárnější technologii pro přístup k internetu.

Vrchní soud v Praze však včerejším rozsudkem definitivně potvrdil, že společnost Telefónica O2 nezasáhla do jeho práv. Inženýr Hájek tvrdil, že jeho patent vedený pod číslem 286 163 u Úřadu průmyslového vlastnictví chrání i připojení k internetu technologií ADSL. Loni v červnu však Městský soud v Praze žalobu v plném rozsahu zamítl a Vrchní soud dnes tento verdikt potvrdil. Žalobce vyhrožoval operátorovi několikamiliardovými požadavky, nikdy však nebyl schopen konkrétní částku vyčíslit.

Kromě soudního řízení zároveň probíhalo i správní řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví, v němž bylo pravomocně rozhodnuto o zrušení patentu v celém rozsahu. Úřad minulý týden patent zrušil, protože bylo při přezkumu zjištěno, že nesplňoval podmínky pro registraci.

"Zákon přímo pamatuje na to, že může dojít k patentování něčeho, co inovativní není. O zapsání patentu totiž rozhoduje úředník, který jen těžko může mít detailní znalosti ve všech oborech," řekla před časem iDNES.cz Hana Gawlasová, vedoucí týmu IT a duševního vlastnictví advokátní kanceláře Kinstellar a dodala: "Takové situace mohou čas od času nastat. Proto existuje způsob, jak patent zrušit."

ADSL je starší než zrušený patent