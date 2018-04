Čech prodává na eBayi raritní sbírku mobilů. Chce za ni přes milion korun

Unikátní sbírku získá ten, kdo za ni nabídne nejvyšší částku. Nabízené sumy ale nejsou veřejné. Prodejce však nabízí i možnost okamžitého nákupu a to za ďábelských 66 666 dolarů (zhruba jeden a čtvrt milionu korun). Původně přitom začínal na částce atakující hranici sta tisíců dolarů, tedy neuvěřitelných 1,8 milionu korun. Pokud máte zájem, musíte si pospíšit, aukce končí hodinu a čtvrt po dnešní půlnoci našeho času.

Podle zjištění Mobil.cz prodejce pochází z Čech. Nápadně podobnou sbírkou se nám předloni pochlubil Matěj Rybář z Bílovce. - čtěte Třeba taky takový máte – populární sběratelské telefony

"Ano, sbírka je moje a prodávám ji já. Je třeba využít peníze do investice k mému největšímu zájmu a tím je hudba," potvrdil Mobil.cz sám Rybář. "Bylo to dlouhé rozhodování, ale málo práce a nemožnost výdělku mě donutilo toto udělat. Mám dva sny, sbírka telefonů a hudební kariéra. Rozhodl jsem se pro druhý jelikož hudbě rozumím nejvíce," dodal s tím, že si chce pořídit vlastní hudební studio, které rozhodně nebude levné.

unikátní aukci naleznete na serveru ebay.com

K již tak vysoké ceně je potřeba ještě připočíst poštovné, které rovněž dosahuje astronomických částek. Na eBay.com jsou uvedeny sazby 1 400 dolarů po USA a 2 200 dolarů do ČR. Ve skutečnosti je to ale naopak. I tak jsou to nezanedbatelné částky ve výši desítek tisíc korun, které navíc nemusejí být konečné. Cenu Rybář odhaduje z veřejně dostupných ceníků poštovních služeb.

Podle popisu se ve sbírce nachází přes 300 telefonů vyrobených mezi lety 1982 a 2000. Žádný kus není obsažen dvakrát. Zastoupeny jsou prakticky všechny značky mobilní historie. I ty, které nikomu dnes vůbec nic neřeknou. Většina telefonů je funkčních a má patřičné nabíječky.