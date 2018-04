CEC již prodává mobil v hodinkách - má barevný displej a výbornou výbavu

Čínská společnost CEC (nyní označovaná jako CECT - CEC Telecom) začala na domácím trhu nabízet mobilní telefon v náramkových hodinkách. Přístroj má barevný displej, lze k němu připojit fotoaparát a funguje ve standardu CDMA 2000 1x. Vedle hodinek Wristomo japonského operátora DoCoMo se zřejmě jedná o jediné komerčně dostupné mobily v hodinkách. DoCoMo začal své hodinky prodávat o něco dříve, v květnu tohoto roku, CEC se svým modelem F88 začal hledat zákazníky teprve minulý měsíc. Jeho produkt je technicky vyspělejší, je ale také podstatně dražší. Ani Wristomo z Japonska není určeno pro naše GSM sítě, takže na první hodinky v mobilu použitelné i u nás si budeme muset počkat až na začátek příštího roku, kdy je slibuje Samsung (první prototyp mobilu v hodinkách od Samsungu se nedostal do výroby).

Klávesnice na řemínku

CEC F88 jsou trochu přerostlé hodinky, ve kterých najdete mobil s barevný displejem a plnohodnotnou klávesnicí. K přístroji lze dokonce připojit fotoaparát, kterým lze otáčet o 180 stupňů, a ve výbavě nechybí ani infraport. S těmito hodinkami můžete telefonovat (buď přiložením k ústům, nebo pomocí HF sady), psát textové zprávy (včetně obrázkových), nahrávat hlasové poznámky, prohlížet internet (WAP) a využívat další běžné funkce mobilních telefonů standardu CDMA 2000 1x.

Přídavný fotoaparát

V ose s řemínkem není displej, ale hlavní ovládací kříž. Vedle něj jsou tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a další tři funkční klávesy. Na pásku pod ovládacím křížem jsou alfanumerické klávesy v standardním počtu a rozmístění, na druhé straně, nad ovládacím křížem, je pevná anténa (u CDMA telefonů stále běžná) a konektor pro fotoaparát. Tím lze otáčet o 180 stupňů, popřípadě se do zdířky připojuje osobní HF. Nalevo od ovládacího kříže, mimo běžnou podélnou osu náramkových hodinek, je umístěn barevný displej. Jeho rozlišení je neznáme, ale měl by umět zobrazit 4 096 barev. Ovládání hodinek je poměrně jednoduché, tak se alespoň vyjadřují první majitelé, ale samozřejmě s ohledem na celkové miniaturní rozměry.

Ve fotogalerii (stačí kliknout na obrázek) si můžete prohlédnout, jak hodinky s mobilem CEC vypadají ve skutečnosti (19 fotografií), a můžerte je porovnat s obdobným produktem Wristomo, který má ale podstatně chudší výbavu.

Ovládání hlasovými povely

Ve výbavě nechybí ani běžné funkce, jako je diář, kalkulačka, budík a o hodinách asi nemá vůbec cenu mluvit. Zajímavá je i možnost vytáčení čísel pomocí hlasových povelů, možnost zaznamenávat poznámky v hlasovém zápisníku a možnost připojení telefonu k počítači pomocí infraportu. Ten je nad alfanumerickou klávesnicí a s přístrojem na ruce to asi bude poněkud krkolomné. Do telefonu si pak majitelé mohou nahrávat loga a melodie, které jsou polyfonní. Přístroji dodává energii baterie Li-Ion o kapacitě 600 mAh a hodinky-telefon by s ní měly na příjmu vydržet až tři dny.

Hodně drahá hračka

Bohatá výbava přístroje ale není zadarmo. CEC F88 je hodně drahá hračka, v přepočtu stojí zhruba 30 000 Kč. Konkurenční produkt Wristomo z Japonska stojí necelou třetinu, ale souběžně s aktivací služeb operátora DoCoMo. Wristomo jsou sice daleko více podobné běžným hodinkám, nemají ale barevný displej a nelze k nim připojit fotoaparát. V každém případě si ale ani s jedněmi „hodinkami“ u nás nezavoláte, CEC pracuje v CDMA 2000 1x pásmu - použitelné jsou tedy například v Jižní Koreji, Číně, nebo USA. Wristomo pak lze použít jen v Japonsku a jen u operátora NTT DoCoMo. V Evropě by se první GSM hodinky-mobil měly objevit na sklonku tohoto roku, alespoň tak to avizuje jihokorejský Samsung. Podle všeho si ale čekání prodloužíme až do příštího roku.

Čínská společnost CEC je velký elektrotechnický koncern, který se výrobou mobilních telefonů zabývá již velmi dlouho. Pravidelně spolupracuje s Philipsem, od kterého přebírá a upravuje některé modely, jako například tento „diamanty“ ozdobený Philips Fisio 825. CEC má spolu s Philipsem i podíl v designérském studiu CellOn, které navrhuje mobilní telefony pro různé výrobce. Prsty má například ve dvou modelech nové značky Xelibri německého Siemensu.