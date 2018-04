CeBIT99: Mekka informačních technologií

Letošní rok a vůbec dnešní doba se točí kolem světa mobilních komunikací . Rozmach techniky a její každodenní používání v domácnostech , na ulici, v práci si mnohdy ani neuvědomujeme. Ti co si tyto skutečnosti uvědomují jistě také vědí, kdo za kterými technologiemi a zařízeními stojí. Postupem času ovšem přicházejí nové a nové technologie a staré upadají v zapomnění. Mnohdy si ani nevzpomeneme na výrobce, či firmu, která svého času přišla s revoluční myšlenkou, která se začala používat v extrémně krátké době v masovém měřítku, že se tato myšlenka stala pro mnohé jednou ze samozřejmostí . Po určitých intervalech se přichází stále s novými a novými vylepšeními starých nápadů, s úplně novými věcmi, ale tyto intervaly se zkracují čím dál tím víc.

Právě příští týden nastává právě jeden z dělících bodů těchto intervalů a otvírají se nám brány s novými možnostmi, technologiemi, produkty a nápady. Většina firem se bude na výstavě CeBIT99 v Hanoveru zcela jistě chlubit novými nápady, náskokem před konkurencí a jen málo návštěvníků si vzpomene na novinky a technologie z minulého roku, které se díky svému úspěchu staly jednou z těch každodenních záležitostí.

Očekává se, že výstavu v Hanoveru, která se koná od 18. do 24.března, navštíví kolem 650 tisíc příznivců a profesionálů ze světa informačních technologií. CeBIT je jedna z nejdůležitějších výstav ze světa počítačů a informačních technologií v Evropě. Uznejte sami, že 7500 různých vystavovatelů již napovídá, že CeBIT není pouze Matějská pouť se spoustou světýlek a kabelů, ale pořádný veletrh, kde si najde každý návštěvník přesně to, co ho zajímá.

Vystavovatelé pokryjí téměř všechna odvětví, která známe. Na své si zde přijdou například i hospodyňky, které si chtějí domů pořídit třeba mikrovlnnou troubu. A to, že v sobě bude mít zabudovaný počítač napojený na internet a ve dveřích bude mít LCD touch screen displej je jenom potěší. :-)

To, že jsou dnes nejcennější data asi ví každý. Také jejich cena závisí na spoustě věcí. Například na tom, jak jsou přenášena. Jestliže se k vám přenáší dlouho, stojí vás to víc času a tudíž i peněz. Není divu, že se vystavovatelé na CeBITu orientují na technologie přenosu dat v jakékoliv podobě a na komunikace vůbec.

Co tedy opravdu nalezneme na CeBITu? Budou zde prezentovány produkty a služby pokrývající celou řadu technologií, zahrnující telekomunikace, síťové počítače a komplexní řešení network computingu, automatické shromažďování dat, technologie chytrých karet (smart-card), technologie bankovnictví, software, poradenství a služby a technologie ještě v probíhajícím vývoji.

V doprovodu hardwarových a softwarových společností budou také dobře reprezentovány velmi dobře komunikace. V souvislosti s tím se hovoří o Deutsche Telekom a dalších zahraničních poskytovatelích z celé Evropy.

Velkou část koláče budou mít zřejmě společnosti zabývající se rozšířenou mobilní komunikací, vysokorychlostními sítěmi a IP telefonií. Tyto věci se vzájemně kloubí dohromady a tak očekáváme že se firmy budou doplňovat a konkurovat a zákazník si tak bude moci vybrat podle různých kritérií.

Jako příklad se můžeme podívat na společnosti Nokia, Compaq a Toshiba, které představí nové modely handheldů a inteligentních telefonů.

Firma Microsoft bude mít zajisté obrovský stan :-), kde představí kromě tolik očekávaných Windows 2000 ještě širokou paletu handheldů pracujících na operačním systému Windows CE. Microsoft bude mít také vyhrazenou sekci, která se soustředí na obchodní partnery Microsoftu a také na prevenci proti softwarovému pirátství. :-)

Také v oblasti vysokorychlostního připojení k Internetu se na CeBITu očekává ohlášení nových služeb a produktů.

Jedna z německých jedniček v oblasti IT - firma Siemens ohlásila na CeBIT vypuštění nových telefonů a síťových zařízení. Mimo jiné internetový server, který umožní uskutečňovat data, faxy a hlasové přenosy přes IP síť. Také zde Siemens bude prezentovat bránu do domácí sítě - Residential Gateway. Ta umožní uživatelům ovládat zařízení přes telefon.

Nortel-Networks si pro návštěvníky připravilo nové síťové zařízení s vestavěnou podporou pro přepínanou paketovou telefonii.

V oblasti I-commerce plánuje firma Software AG odhalení nového serveru založeného na Extensible Mark-up Language (XML) designovaného pro obchodní transakce.

Zlomový bod v I-komerci budou zařízení jako je Mikrowave Bank od firmy NCR. Jedná se o již zmíněnuo mikrovlnnou troubu s připojením na Internet a s LCD dotykovým displejem na dvířkách. Pomocí tohoto spotřebiče si budou moci zákazníci nakupovat, podávat bankovní příkazy a posílat e-maily. A samozřejmě, že bude umět i ohřívat potraviny, že? :-)

Kromě síťových prostředků , handheldů a mobilů zde nalezneme mnoho aplikací a podpory, včetně fixů pro rok 2000, také pro Linux, který se začíná vedle serverů prosazovat i na trhu pracovních stanic.

Výrobci mobilních telefonů nám přinesou také krásné plody. Motorola nám představí mobilní telefony série L,V a M (ty mají premiéru již v pondělí), Philips nám ukáže své telefony Savvy a Genie DB. Nokia telefony již známe, ale určitě si je budeme chtít vyzkoušet. Nokia 7110 a 9110 na vás již netrpělivě čekají - a kromě nich by se tu měla objevit ještě jedna novinka. Ani Ericsson se nenechá zahanbit a vyrukuje se svým Ericssonem R250 vybaveným vysílačkou a posledním hitem -- T28. A poslední nám známou novinkou je Siemens C25, ale i Siemens by měl novinek přestavit více - například osobního asistenta ne nepodobného Nokia 9110. Tento počítač do dlaně kombinovaný s GSM telefonem má dvě nevýhody - je vybaven WinCE a váží údajně okolo 500 gramů.

O novinkách Alcatelu jsme psali již včera a zde si můžete přečíst, čehože se od něj na CeBITu dočkáme. Nebojte se, že byste o další novinky přišli - budeme vás kinformovat přímo z výstaviště.