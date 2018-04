CeBIT: Vyzkoušeli jsme nová Senda

Sendo si své novinky přichystalo na páteční tiskovou konferenci. Prezentace ale rozhodně nebyla poznamenána tím, že ukázky telefonů bylo možné spatřit na stánku Senda a také skutečností, že všechny mobily již byly předvedeny na kongresu Cannes. Výrobní strategie Senda je jednoduchá - do mobilů dávat přesně ty funkce, které jejich uživatelé využijí a nesnažit se konkurovat inovačním a technologickým gigantům z řad největších výrobců mobilů. O prodejní úspěch podle šéfa Senda Hugha Brogana také nemusíme mít strach. Prý se soustředí jenom na prodeje mobilů operátorům. A těm je chce nabídnout levně a především s úpravami, o které požádají (vlastní menu, animace, loga, kryty apod.). Faktem je, že pár podobných obchodů už Sendo uzavřelo (mj. s Vodafone).

Jednoduché S230 je nástupcem S200 (recenze zde). Má animovaná menu, možnost posílání obrázkových textových zpráv (nejde o EMS ale o standard Nokie), spoustu her a jen jednoduché funkce - telefonování, textové zprávy a dnes už samozřejmý wapový prohlížeč. Podobně je možné charakterizovat i J530. Protože už jde o manažerský mobil, přibyl vedle decentnějšího designu i e-mailový klient, hlasové funkce a jednodušší organizér. Mimochodem, wapový prohlížeč a e-mailový klient jsou od Microsoftu - jde o Mobile Internet Explorer.

Úzká spolupráce s Microsoftem byla vidět na smartphonu Sendo Z100. Je to první funkční mobil s operačním systémem od Microsoftu (dnes se mu říká Microsoft Powered Smartphone; dříve Stinger). Vedle telefonních funkcí umí například přehrávat video. Velmi dobrý je e-mailový klient (Outlook pro mobily), kalendář, adresář, úkolovník, multimediální prohlížeč i internetový prohlížeč (vedle Javy má i JavaScript). A přitom je Sendo Z100 rozumně velké. V tuto chvíli se neplánuje, že by se Senda prodávaly i v České republice. Ale jak prohlásili zástupci Senda - pokud se rozhodne nějaký operátor, že by nějaký mobil Sendo chtěl prodávat, potom jsou schopni mu dodat velké množství téměř okamžitě.