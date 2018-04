CeBIT v pondělí: Siemens je světová trojka a má nový low-end M50

Den před oficiálním zahájením CeBITu využily některé firmy pro tiskové konference, na kterých se veřejnost mohla oficiálně seznámit s mnoha novými modely mobilních telefonů. Jako první měl tiskovou konferenci „domácí“ Siemens. Očekávalo se představení několika nových mobilů. Měly to být modely M50, M45 a rozvírací přístroj, původně z dílen tchajwanské firmy Giya. V předstihu jsme vás již o všech modelech informovali, dnes však Siemens představil jen model M50. Siemens M45 se ve skutečnosti bude jmenovat MT50 a veřejnost jej spatří až v následujících týdnech. Základní specifikace telefonu by se ale od námi představeného modelu M45 neměla příliš lišit a to včetně atraktivního inverzálního displeje. Véčko s barevným displejem od Giyi společnost představí ještě později než MT50 a zatím není známé ani jeho oficiální označení. Do podzimu se však obou modelů s největší pravděpodobností dočkáme.

Příznivci značky však nemusí být zklamáni, low-endový model M50 přináší do své kategorie nové funkce a maximální personifikaci přístroje uživatelem. Podrobnosti o modelu M50 jsme vám již nabídli, nezbývá než dodat, že výrobce si od tohoto modelu slibuje velké prodejní úspěchy a další posílení své pozice na světovém trhu s mobilními telefony.

Siemens oficiálně představil i inovovaný model S45i a nový software pro stávající modely S45 a ME45. V obou případech se zákazníci dočkají GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, podpory EMS, dlouhých SMS (760 znaků) a například hry BattleMail známé z modelu C45. Nový model S45i bude mít navíc i dlouho očekávaný e-mailový klient, kterého se ale majitelé současných modelů S45 a ME45 nedočkají ani v nové verzi firmwaru. S45i se začne prodávat v květnu letošního roku a nový firmware pro S45 a ME45 bude následovat nedlouho poté. Výhodou změny firmwaru je jeho uskutečnění v domácích podmínkách a zdarma. O této skutečnosti jsme již psali v tomto článku.

Na včerejší tiskové konferenci se Siemens pochlubil, že se mu během posledních šesti let podařilo dostat z pozice světové osmičky až na stupně vítězů. Aktuálně totiž Siemens drží třetí místo a jistě se chce prodrat ještě výš.

Několik zajímavých řešení pro příští roky představil již dnes a všechny tyto přístroje budoucnosti byly plně funkční a na tiskové konferenci jsme je viděli v provozu. Mobil v hodinkách Siemens ukázal na obrázcích již dříve, na včerejší tiskovce se však přítomní novináři mohli přesvědčit o tom, že opravdu fungují.

Jelikož podobný produkt chystá do prodeje za nedlouho i Samsung (zatím pouze CDMAverze pro USA), lze předpokládat, že i Siemens nebude s uvedením tohoto modelu dlouho otálet.

Další zajímavou inovací je reproduktor v displeji, který podle výrobce ušetří místo a umožní zmenšit rozměry telefonů. I tato futuristická zajímavost byla předvedena v provozu a výsledný zvuk nebyl špatný. Posledním Siemensem budoucnosti je telefon zavěšovaný na krk s názvem „Pendant Phone“, který bude podporovat všechna čtyři GSM pásma (850, 900, 1800, 1900 MHz). Měl by vážit jen 60 gramů a bude mít integrovaný fotoaparát a MP3 přehrávač.

Do výroby má z předvedených přístrojů budoucnosti zřejmě nejblíž telefon v hodinkách, přístroj s reproduktorem v displeji měl ukázat především technologickou výhodu tohoto řešení a poslední model, telefon na krk, vypadá z dnešního pohledu zatím až moc futuristicky.

Včera jsme o novinkách, představených firmou Siemens na tiskové konferenci před CeBITem, psali v tomto článku: