CeBIT v kostce - aneb s čím se kdo vytáhl?

Vraťme se ještě nyní v rychlosti na hannoverské výstaviště a zrekapitulujme si přehledně, kdo se s čím vytáhl. O několik dní později se podíváme na trendy, které nám CeBIT v mobilní komunikaci přinesl. Zvýrazněné odskoky směřují přímo na představení novinky.

Ericsson si veletrhy nikdy příliš nezamiloval a svoje novinky ze zásady uvádí mimo ně. I tak bylo na co se dívat - modely GF788 dostaly rozšíření o halfrate kodování a nyní se jmenují GF788e, byla také možnost podívat se na nový model SH888 - tento telefon sice váží 190 gramů, ale integruje v sobě dualband (GSM a DCS-1800), datovou kartu obdobně jako Sagem, infračervený port. Vzhledem vychází SH888 z modelu GH688 a na trhu se má objevit na přelomu dubna a května.

Ericsson se snažil presentovat také svoje vize - velmi zajímavá byla myšlenka GSM HomeBase - tedy malé základnové staničky, která všechny telefonáty z mobilního telefonu předávala na pevnou linku - z GSM se tak vlastně stal bezdrátový telefon. Neméně zajímavé bylo zařízení Ericsson Pocket E-mail reader, které po připojení na port telefonu Ericsson stáhlo vaši poštu a zobrazilo ji na vestavěném displeji tak, že jste si ji vkukátku mohli prohlédnout, jako na obrazovce. Krabička Pocket Readeru má velikost krabičky cigaret... V oblasti duálních telefonů se Ericsson vytáhl - jako jediný nabídl model kombinující GSM s DECT - tedy TH688 (zde je informace o starším TH337) - pokud máte v kanceláři nainstalovaný DECT systém, můžete z tohoto telefonu hovořit za lokální poplatky.

Nokia představila nejenom již prodávaný model 6110, ale i novinky chystané na trh - designerskou perlu Nokia 8810 tepanou ze stříbřitého plechu a vměstnanou do váhy 100 gramů, dále pak model 5110 určený především mládeži a model 9110 - nový Communicator, který svoji váhu snížil na 250 gramů. Hlavní zlepšení: moderní design, podsvícený displej, výdrž okolo 200 hodin stand-by a hlavně rozšířený software.

Siemens ukazoval hlavně telefon kolibří třídy - SL 10 vybavený infračerveným rozhraním, barevným displejem, výdrží 100 hodin v pohotovosti a 10 hodin hovoru. Váha 115 gramů a rozměry v pravdě kompaktní. Kromě toho Siemens přepracoval model S6 na model S6 D Power - zřetelně zvýšil výdrž, tedy největší slabinu tohoto modelu. Jako variaci na téma S10 představil S 10 Active označený za první outdoor mobilní telefon. S 10 Active je hojně pogumován, chráněn proti prachu a vlhku tak, aby vydržel i v přírodních podmínkách. Aby předvedl i duální telefony, nabídl Siemens modely S15 kombinující sítě GSM a DCS-1800 případně S16 pro sítě GSM a PCS-1900.

Motorola nabídla hned sedm nových telefonů - především o dva modely rozšířila rodinu StarTAC - model StarTAC 130 klesl s váhou na 87 gramů, model StarTAC 150 zase nabídl barevný displej. Nově se objevila řada 900 - tu zastupovaly modely 920 a 930 lišící se flipem, případně dualbandový CD900 uzpůsobený pro provoz v sítích GSM a DCS-1800. Telefony řady 900 váží 120 gramů, vydží 80 hodin na příjmu a mají integrované vybrační vyzvánění. Data lze přenášet po kabelu ve spolupráci se softwarovým modelem. Pro chudší zájemce o dualband připravila Motorola model cd160 vycházející vzhledem z modelu d160 nabízeného i u nás a komu je dualband přebytečný a potřebuje lacinější mobil, může sáhnout po modelu d520 s vahou 165 gramů - d520 je k dispozici v několika barevných variantách.

Alcatel představil také několik nových telefonů - kromě již z loňska známého organizeru One Touch Com nabídl One Touch Pocket určený profesionálním uživatelům. Model potěší milovníky velkých displejů a nízkých hmotností (130 gramů) - telefon má bohatou výbavu ikonek a může používat softwarový modem. Pro méně náročné je určen One Touch View (170 gramů, 60 hodin stand-by) a mládeži se bude líbit extravagantní One Touch Max odvozený z One Touch Easy (u nás Go sada).

Bosch představil nejenom již prodávané dualbandové telfony Dual-Com 738 a Worldcom 718, ale také nové modely pro síť GSM: především stogramový M-Com 908 s možností přenosu dat softwarovým modelem a také model 608 určený méně náročným uživatelům - zajímavostí je výběr ze čtyř barev.

Sony novinek příliš nepředvedla - model Sony CMD-Z1 Plus je pouze obměnou staršího modelu Z1, snížena byla váha na 195 gramů, s čímž poklesla i výdrž na 60 hodin stand-by či 7,5 hodin hovoru. Jinak zůstává Z1Plus naprosto stejný, jen došlo k drobným změnám v menu. Také model Sony CM-DX 2000 se dočkal drobné úpravy - byl rozšířen o možnost kodování řeči halfrate a nyní se jmenuje Sony 2000 DR.

Sagem se vytáhl především svojí modelovou řadou 700, kdy nejsilnější model 750 může nyní přenášet i faxy a data z libovolného zařízení vybaveného ovladačem pro standardní modem 9600 bps a rozhraním RS-232. Kromě toho Sagem představil první telefon na světě se zabudovaným faxovým záznamníkem - telefon přijme až 18 stránek faxu do svojí vnitřní paměti a vytisknout je může přes dodávaný software, případně si fax můžete přeposlat na libovolný jiný fax. Jinak se proslýchá, že na léto chystá Sagem zbrusu novou modelovou řadu, v níž předělá i tak často kritizované menu.

Panasonic propagoval především své dva nováčky - levný model G 450, jenž se u nás právě začíná prodávat a jenž byl na CeBITu představen vloni, a hlavně model G600 - designově velmi hezky zvládnutý telefonek o váze 130 gramů, 80 hodinách stand-by nebo 3 hodinách hovorového času. G600 je již standardně vybavena vibračním vyzváněním a také možností softwarového modemu. Dodávána bude ve dvou barvách - champaň a modrá metalíza. Mimo to Panasonic představil svoji variantu na SmartPhone - tedy organizer, počítač a GSM telefon v jednom, podle informací se tento model ale dostane na trh tak za rok. I v oblasti dualbandu se Panasonic pochlubil kombinací DCS-1800 a GSM telefonku s velmi dobrou váhou 140 gramů.

Philips nepředstavil mnoho zajímavého - již dříve presentovaný Philips Ilium je telefonek vycházející z modelu SparK, jehož hlavní výhodou je možnost propojení s organizerem Philips Synergy. Pokud tedy potřebujete pouze telefonovat, můžete v kapse nosit Ilium, pokud potřebujete poslat e-mail nebo se podívat do diáře, spojíte Ilium se Synergy, které nosíte třeba v kufříku. Nový mobilní telefon Philips Twist se k nám dovážet nebude, protože je určen pro síť DCS/PCN - shoda jmen s předplacenou kartou Paegas Twist je zajímavá.