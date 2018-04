CeBIT: Trium má svou barevnou perlu a bezanténový low-end

Po měsících odkladů, vyplněných několika nedokonalými verzemi, má konečně firma Mitsubishi konečnou verzi svého telefonu s barevným displejem, který nese označení Trium Eclipse. Oproti prvním prototypům má tento model i GPRS, obsahuje wapový prohlížeč verze 1.2.1 a polyfonické vyzváněcí melodie. Kromě tohoto luxusnějšího a dražšího přístroje představila společnost Mitsubishi low-endový mobil Trium 110, který je prvním modelem této značky s integrovanou anténou a podporou EMS zpráv nebo volně nahrávatelných her.

Trium 110 je prvním bez antény



Podobně jako Nokia 3410 nebo Panasonic GD 67 i Trium 110 je zástupcem těch skutečně nejjednodušších telefonů pro rok 2002. Ty totiž mají ve své výbavě takové funkce, jako rozšířené zprávy EMS, umožňující posílat obrázky, melodie a animace, ale postrádají podporu GPRS a nemohou nabídnout zvláštní funkce v podobě stahování melodií z WAPu apod. Trium 110 je stejně jako všechny poslední telefony od Mitsubishi oblý, navíc má integrovanou anténu a váží na dnešní dobu celkem běžných 90 gramů.

Trium 110 však nemusí EMS nutně podporovat. Bude se totiž prodávat ve dvou verzích - jedna bude zvládat rozšířené zprávy, druhá umožňovat nahrávání nových her do telefonu. Výběr by měl být velký, ovšem je nutné, aby stahování her přímo do telefonu podporoval váš operátor. V telefonu je napevno instalovaná pouze hra WallBreaker, známá z počítačů pod jménem Arkanoid.

Kromě EMS nebo her zvládá Trium 110 ještě polyfonické vyzvánění, další z hitů letošní sezóny. Na stránkách mitsubishi-telecom.com si mohou budoucí majitelé tohoto telefonu zkomponovat i vlastní melodie a poslat si je prostřednictvím zprávy na svůj přístroj. Stejný postup mohou použít i pro výrobu vlastních obrázků a animací.

Přestože packetový přenos dat GPRS tomuto telefonu chybí, prohlížeč WAPu samozřejmě má. Navíc umožňuje Trium 110 zapnout hlasitý odposlech, což vám umožní telefonovat s mobilem položeným na stole před sebou.

Trium Eclipse - měsíce zrání se vyplatily

O Triumu Eclypse jsme již psali velmi dávno. Dlouho se zdálo, že by se mohl stát prvním běžně prodávaným mobilním telefonem s barevným displejem v Evropě. Neustálé dolaďování a průtahy nakonec způsobily téměř roční zpoždění, ale jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré. Telefon, který se nakonec bude prodávat, je oproti původnímu modelu vylepšen o několik funkcí, z nichž tou asi nejpodstatnější je podpora GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. Displej s barevným rozlišením 256 odstínů zůstal stejný, což je poněkud škoda, protože dnes již tento fakt nevynikne zdaleka tolik jako před rokem. Je poněkud překvapivé, že tento jinak modernizovaný mobil nepodporuje EMS zprávy, ale lidé, kterým je spíš určen (potřebují telefon k práci), tuto funkci naštěstí tolik nepotřebují.

Ovšem Trium Eclipse, to není jen barevný displej. Přestože chybí ty nejnovější vlastnosti, jaké přinášejí slibované Nokie nebo Motoroly, jde o hotový telefon, do kterého si můžete uložit mnoho čísel, skutečných i emailových adres, krátkou hlasovou poznámku, dovolí vám telefonovat s hlasitým odposlechem a nabídne vám pro odpočinek dvě barevné hry. Protože však již o tomto telefonu bylo řečeno dost, nejvíce o něm asi vypoví fotografie.

Vlastnosti telefonu Eclypse: