Cebit - Siemens

Na letošním CeBITu nemohl ani Siemens zůstat pozadu s představováním novinek v oblasti mobilních telefonů. O většině z nich jsme vás již alespoň zkráceně informovali a nyní jsme zpracovali jejich sumář. Siemens svou nabídku tradičně rozdělil do typových řad dle cílových skupin zákazníků - do nižší kategorie patří C35 a do vyšší S35 a Siemens M35 je určen pro použití v extrémních podmínkách.

O typu C35i si můžete podrobněji přečíst zde. Přestože patří do kategorie levnějších telefonů a pravděpodobně ho objevíme v nabídce předplacených sad, může i on své majitele oslnit dovednostmi jako je WAP ve verzi 1.1, softwarový modem, inteligentní psaní SMS T9, obrázkové SMS, uživatelské profily, kalkulačka, stopky atd.

Pro úplnost zopakujeme i tradiční parametry jako jsou rozměry 118 x 46 x 21 mm, váha 110 gramů, standardní vybavenost baterií NimH 500 mAh, díky níž dosáhnete pohotovostního času 50-180 hodin či 90-300 minut hovoru.

Typ S35i je určen cílové skupině zákazníků, kteří si potrpí na ještě větší komfort služeb, než může nabídnout C35i. Disponuje všemi dovednostmi, stejně jako jeho levnější bratr, navíc však může nabídnout i přenos prostřednictvím infračerveného portu a ještě větší displej pro pohodlnější použití WAP služeb. Vejde se na něj 7 řádků po šestnácti znacích, bodově vyjádřeno 101x80 znaků.

Pro možnost srovnání uvádíme rozměry 118x46x21, váhu 99 gramů, délku pohotovostního režimu 60 až 220 hodin a hovory v délce až 100 minut. Další podrobnosti naleznete v jednom z minulých článků.

Posledním kusem v řadě je M35i. Tento přístroj se od ostatních odlišuje podstatně vylepšenou odolností proti nárazu, prachu a vodě. Splní tedy nároky i těch uživatelů, kteří potřebují využívat mobilní telefon v extrémních situacích. I on může nabídnout vlastnosti jako je WAP, obrázkové zprávy, hlasové vytáčení, vestavěný modem, tři hry atd.

Další základní parametry jsou srovnatelné s jeho předchůdci - rozměry 118 x 47 x 22 mm, váha 125 gramů, baterie NiMH 500 mAh, pohotovostní doba 50 - 180 hodin a doba hovoru 90 - 300 minut. Případné podrobnosti najdete i v našem aktuálním vstupu z CeBITu týkajícím se této novinky.

Tuto vcelku podařenou řadu novinek doplňuje počítač do dlaně, říkejme mu třeba komunikátor, IC35. Jeho zásadní vadou na kráse je, že podle informací z české pobočky Siemens se zřejmě nebude do České republiky dovážet.