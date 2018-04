CeBIT: Sagem má mobil s barevným displejem

Francouzský Sagem je jednou z firem, které si CeBIT zvolily za místo uvedení nového mobilního telefonu. Představovaný model je přesně tím, co zatím Sagemu chybělo mezi výrobky vyšlými z jeho továren. Luxusní mobil s barevným displejem, který by mohl konkurovat moderním a pokrokovým, technologiemi napěchovaným přístrojům konkurence. Vývoj přístroje je evidentně již v poslední fázi vývoje, neboť nový Sagem my X-5 by se měl začít prodávat ještě v první polovině tohoto roku, tedy nejpozději za tři měsíce.

Velký barevný displej je schopen zobrazit osm řádek textu, barevné rozlišení obsáhne 256 různých odstínů, tedy stejně jako Ericsson T68. Sagem my X-5 se podle zástupců firmy má stát prvním z nové série telefonů této značky.

Tento mobil podporuje, narozdíl od jiných nově představovaných barevných telefonů, zatím jen EMS zprávy, nikoliv dokonalejší multimediální MMS zprávy. Díky EMS je možné s tímto telefonem posílat textové zprávy delší než 160 znaků a přiřazovat k nim melodie, obrázky a krátké animace. Možná však přijde i jeho vylepšená verze, podobně jako u Ericssonu T68, která bude MMS podporovat.

Po stránce datových přenosů však zdá se nelze Sagemu my X-5 nic vytknout. Implementovaná technologie packetového přenosu dat GPRS se bude hodit nejen při spojení s notebookem, ale také při prohlížení WAPu. Prohlížeč modelu X-5 je vyladěn pro prohlížení barevného WAPu standardu 2.0, tak jak ho definuje GSM Asociace ve svém standardu M-Service (tedy se stahováním log a melodií, barevnými obrázky atd.). Pokud však budete chtít X-5 připojit k počítači, můžete k tomu použít infračervený port.

Vyzvánění je polyfonické, tedy schopné hrát více nástrojů najednou. Téměř samozřejmostí u takového mobilního telefonu jsou animované spořiče displeje (možné stáhnout z internetu), hry a menu plné pohyblivých ikon. Zevně lze X-5 upravovat k obrazu svému pomocí výměnných krytů.

Sagemu se tedy možná konečně podaří dohonit náskok, který před ním má v posledních letech konkurence. Pokud si Francouzi dají pozor na to, aby se přístroj dostal na trh až s dobře vyladěným softwarem a bez poruchových částí (známé potíže této značky), může se z my X-5 stát zajímavá alternativa k Nokiím, Sony-Ericssonům, Siemensům a Motorolám.