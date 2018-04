CeBIT: plno nových mobilů

Nové telefony na Mobil.cz

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 22. března 2004 – pátek, 26. března 2004

pondělí, 22. března 2004

Nokia 7610 – multimedia na prvním místě (dojmy)

Nokia představila na CeBITu jen jeden mobil, ale zato s nejlepší multimediální výbavou ze všech svých současných modelů. Cena není nejnižší, ale Nokia 7610 se má nemá stát masově používaným mobilem. Má spíše ukázat současné multimediální možnosti Nokie.

vydáno: pondělí, 22. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 24. března, 18:13:06



Ceny nových Motorol a mohutná ofenzíva v Evropě

Motorola předpokládá, že ve druhém čtvrtletí letošního roku zdvojnásobí své prodeje oproti současnému stavu. Nyní se soustředí hlavně na Evropu.

vydáno: pondělí, 22. března 2004

autor: Jan Matura, Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 22. března, 19:35:44



Sony Ericsson K700 na CeBITu

Sony Ericsson K700 se chlubí kvalitním fotoaparátem, vynikajícím displejem a přitažlivým designem. Pokud by se začal prodávat příští měsíc, určitě by o něj byl zájem. Na podzim už tu ale může být silnější a levnější konkurence.

vydáno: pondělí, 22. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 24. března, 20:34:18



Rakušané raději zaplatí pokutu, než aby si koupili HF do auta

Přestože je v Rakousku již pět let zakázané telefonovat za jízdy bez hands-free, stále více řidičů telefonuje za jízdy a raději zaplatí pokutu, než aby si sadu koupili. Pokuta je tak nízká, že ji zvládnou zaplatit i Češi.

vydáno: pondělí, 22. března 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

diskuse: 17 příspěvků, poslední: 24. března, 0:38:53



ČTÚ snížil propojovací poplatky, koncové ceny mohou klesnout

Český telekomunikační úřad snížil propojovací poplatky za hovory do pevných i mobilních sítí. To by mohlo pro koncové zákazníky znamenat snížení koncových cen. Operátoři ale s poplatky nejsou spokojení.

vydáno: pondělí, 22. března 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Liberalizace

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 23. března, 16:47:02



Operátoři společně pokryli hokejové haly pro mistrovství

Návštěvníci hokejové haly Sazky se mohou těšit na špičkové pokrytí mobilními sítěmi. Naši operátoři se totiž spojili a halu pokryli společně. Vylepšili i pokrytí vítkovické haly. Naposledy se operátoři spojili při pokrývání metra.

vydáno: pondělí, 22. března 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Vše okolo BTS

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 23. března, 12:47:11



úterý, 23. března 2004

Eurotel spustí v květnu rychlou datovou síť

V květnu u nás začne fungovat další vysokorychlostní datová síť – Eurotel ji spustí v pásmu CDMA450, které nyní využívá pro analogovou síť NMT. V tuto chvíli nejsou známé technické podrobnosti a ceny, jisté je jen to, že T-Mobile bude určitě protestovat.

vydáno: úterý, 23. března 2004

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Služby EuroTelu

diskuse: 74 příspěvky, poslední: 25. března, 16:25:29



Nokia 3120 - další variace na téma Série 40 (první informace)

Nokia připravuje vylepšenou verzi populárního modelu 3100. Mimo nových krytů ale funkční výbava zůstává stejná.

vydáno: úterý, 23. března 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 23. března, 11:59:19



Sagem S7 na CeBITu – chytrý a levný (první dojmy)

Jedním z nejlevnějších chytrých mobilů se má stát Sagem S7. Jde o jeden z prvních mobilů s Windows Mobile Smartphone 2003. Mobil je velmi kompaktní, s dobrým displejem, digitálním foťákem a díky Windows se uplatní jako pracovní nástroj.

vydáno: úterý, 23. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sagem

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 24. března, 17:22:29



Motorola A840 - véčko pro GSM i CDMA (první informace)

Motorola představila véčko, se kterým je možné dovolat se skoro po celém světě. V jeho výbavě dále nechybí MP3 přehrávač nebo 1,2 megapixelový fotoaparát.

vydáno: úterý, 23. března 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 24. března, 10:37:39



Budou mít mobilní telefony svoji internetovou doménu?

Velké počítačové a telekomunikační firmy se rozhodly založit a společně spravovat internetové domény pro mobilní zařízení. Zdá se však, že nové domény způsobí hlavně problémy, které převýší jejich přínosy

vydáno: úterý, 23. března 2004

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: WAP a I-mode

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 24. března, 12:28:58



středa, 24. března 2004

LG T5100 - první megapixel na trhu? (dojmy)

Pravděpodobně prvním mobilem s megapixelovým fotoaparátem na evropském trhu bude LG T5100. Prodej by měl být zahájen ještě v první polovině roku, a to i v ČR.

vydáno: středa, 24. března 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 24. března, 20:38:23



HF do auta na CeBITu - návrat ke klasice

Klasické sady hands-free do automobilů zažívaly na CeBITu renesanci. Sice jste si mohli prohlédnout několik bavoráků se sadou s Bluetooth, ale vedle toho měli všichni nové klasické sady. Jsou totiž pohodlnější a použitelnější.

vydáno: středa, 24. března 2004

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Příslušenství k mobilům

diskuse: 21 příspěvek, poslední: 26. března, 11:22:17



Nastavení dat pro všechny operátory (aktualizovaný návod)

Chcete-li mít stále po ruce nastavení všech datových služeb všech českých mobilních operátorů, pak je tento článek určen právě pro vás. Najdete zde přehledné tabulky i předlohu pro snadné vytištění.

vydáno: středa, 24. března 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Operátoři

diskuse: 23 příspěvky, poslední: 26. března, 9:45:01



RFID: víc než jen radiová varianta čárového kódu

Malé čipy pro bezkontaktní identifikaci pomocí radiových vln nadchly odborníky na logistiku a znepokojují ochránce soukromí. Čipy dokáží identifikovat nejen druh zboží, ale i jednoznačně určit, o který exemplář se jedná. Jak RFID funguje a k čemu se dá použít?

vydáno: středa, 24. března 2004

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 24. března, 15:56:00



Začíná válka 3D mobilních grafických akcelerátorů?

Běžné plošinové skákačky již současných uživatelům mobilních telefonů přestávají stačit. Není tedy divu, že dalším logickým krokem budou trojrozměrné hry, které hravě strčí do kapsy Sony Playstation. Kdo nakonec vyhraje?

vydáno: středa, 24. března 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 25. března, 19:50:29



čtvrtek, 25. března 2004

Nokia 6230 – trefa do černého (minirecenze)

Spousta lidí čeká na Nokii 6230, aby ji vyměnila za dosluhující 6310 nebo dokonce 6210. Myslíme si, že 6230 zájemce nezklame – uplatní se jako pracovní mobil s podporou nejnovějších technologií; patří i mezi nejlépe vybavené multimediální Nokie.

vydáno: čtvrtek, 25. března 2004

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 59 příspěvků, poslední: 26. března, 10:36:24



Panasonic X300 - vyklápěcí displej, to tu ještě nebylo (dojmy)

Nový Panasonic X300 vypadá na první pohled jako nenápadný mini mobil s barevným displejem. Pod krytkou na boku ale skrývá fotoaparát, který doplňuje netradiční výklopný displej.

vydáno: čtvrtek, 25. března 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Panasonic

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 26. března, 11:19:45



Nec e313 - low-end pro UMTS (první informace)

Čas 3G sítí pomalu přichází a výrobci nabízejí stále více modelů mobilních telefonů pro tyto sítě. Nec e313 náleží mezi základní modely, který přes svoji výbavu zaujme především příznivou cenou.

vydáno: čtvrtek, 25. března 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 25. března, 13:19:33



Benq útočí na Evropu - uspěl u tří operátorů

Tchajwanská společnost Benq uspěla se svými mobily u tří evropských operátorů. Ti si vybrali modely S700, S660C a S670C. Ve všech případech se jedná o zajímavá multimediální véčka.

vydáno: čtvrtek, 25. března 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 25. března, 9:42:27



pátek, 26. března 2004

Sagem my X5-2 - pokrok o skok (dojmy)

Sagem na CeBITu představil nástupce svého prvního modelu s barevným displejem my X-5. Novinka je oproti předchůdci o pořádný krok dále co se týka výbavy a nástupce se může pochlubit i inovacemi po stránce vzhledu.

vydáno: pátek, 26. března 2004

autor: Rostislav Kocman, Jan Matura, Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sagem

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 26. března, 12:46:47



Nokia letos představí čtyřicet nových mobilů

Stejné množství mobilních telefonů představila Nokia v průběhu loňského roku a tento trend hodlá dodržet i v letošním roce. Povede se jí to?

vydáno: pátek, 26. března 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 26. března, 13:09:49



Samsung X900 - MP3 mobil s dvěma reproduktory (dojmy)

Jednou z nečekaných novinek Samsungu, představených na letošním CeBITu, byl model X900. Hned na první pohled zaujme dvojicí reproduktorů. Ty mají svůj význam, telefon je totiž speciálně určen pro přehrávání MP3 skladeb.

vydáno: pátek, 26. března 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung



Telecom chce vybírat elektronické mýtné

Za několik se začne na našich dálnicích a vybraných silnicích platit elektronické mýtné. Zpočátku jen pro nákladní dopravu, později i pro osobní. Na technickém řešení a výběru se chce podílet i Český Telecom.

vydáno: pátek, 26. března 2004

autor: Rostislav Kocman, ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 26. března, 12:49:10



Z budek se volá stále méně

Lidé využívají telefonní budky pro telefonování stále méně, posílají z nich však více textových zpráv. V loňském roce klesl počet provolaných minut z veřejných automatů Českého Telecomu o třetinu na 92 milionů minut

vydáno: pátek, 26. března 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů



