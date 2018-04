CeBIT: Když hands-free sada, tak jedině bluetooth

Při koupi kvalitního příslušenství bude i letos z čeho vybírat. Alespoň to tak vypadalo při pohledu na stánky firem, příslušenstvím se zabývající. A nepotkávali jsme přitom jenom prezentace asijských firem, které vyrábí levné příslušenství, které u nás najdete na každém vietnamském stánku. Setkat jsme se mohli s výrobky, které směle svým designem a komfortem konkurují “originálnímu příslušenství” od výrobců.

Největší část prezentací u každého stánku zabíraly sady a soupravy pro telefonování s volnýma rukama – tedy hands-free. A to jak klasické bondovky, tak luxusnější headsety a instalační sady do automobilů. U headsetu a sad do automobilů se prakticky během několika měsíců prosadilo bluetooth a teď již téměř nikdo nepřišel s novým produktem, který klade důraz na pevné spojení přes drát či dráty.

Bluetooth sadu do auta představili všichni hlavní výrobci mobilů. Motorola ji dokonce prezentovala nainstalovanou v kabrioletu Jaguár XJS (spojení chromované hf-sady a černého auta je opravdu velmi povedené). Se zajímavým řešením přišla německá firma Funkwerk Dabendorf. Její univerzální auto-komunikátor Audio 3000 má klasický držák na mobil (ten se liší podle typu mobilů). O další komunikaci se už postará bezdrátová technologie bluetooth. O komunikátoru se mluví proto, že jednou z možných aplikaci je i posílání e-mailu z notebooků v autě. Samozřejmě se předpokládá, že e-maily bude posílat zbytek posádky, řidič by s notebookem za jízdy opravdu pracovat neměl.

Hands-free sadu do auta s bluetooth představila i Hama. Nemá držák mobilů, ten můžete mít klidně v kapse (i když občas se hodí pohled na displej, abyste věděli, kdo vám volá). Na palubní desku si budete muset přidat pouze decentní ovládací prvek (s regulátorem hlasitosti a tlačítky pro příjem a odmítnutí hovoru – můžete to ale dělat i hlasovým příkazem). Vše ostatní je schované v útrobách automobilů, snad kromě mikrofonu. Hamá má bluetooth řešení i pro domácnost či malou kancelář. Jde o kartu do notebooků a počítače, která zajišťuje komunikaci s modemem (je součástí řešení) či mobilním telefonem.

Ne všechny firmy však zvládají implementaci bluetooth do svých zařízení. Například hongkongský výrobce příslušenství Times Telecom představil celou řadu hands-free sad, které komunikují bezdrátově, ovšem nikoliv přes bluetooth. Vybrat si tak můžete z poměrně široké nabídky headsetu a těžkých hands-free sad do automobilů. Vedle příslušenství pro mobily (v katalogu jsou i solární a ruční dobíječky) se Times Telecom soustředí i na výrobu rádií. To samo o sobě není tak překvapivé jako rádia v provedení tužky připojitelná k telefonu, počítačové myši se stopkami…

V nabídce distribuční firmy Pama jsme našli i “Instant hands-free” do auta – držák mobilů má konektor pro cigaretový zapalovač. Konektor je připojený k držáku na otočném kloubu, takže celou sadu jen zasunete do konektorů a můžete ji používat. Protože toto hands-free nekomunikuje s elektronikou v autě, budete si muset při příchozím hovoru rádio vypnout sami. Na držáku je reproduktor s citlivým (údajně) mikrofonem – skutečně tak můžete sadu zasunout do konektorů a okamžitě používat. I když komfort těžké sady hands-free tím určitě nedosáhnete.

Bluetooth hands-free sady a headsety se samozřejmě objevily i na stánku Plantronicsu. Tento výrobce se specializuje především na dražší headsety s kvalitním zvukem. To musí posoudit sami uživatelé, ale podle prodejních výsledků to vypadá, že zřejmě panuje spokojenost.

Různých hands-free sad a headsetu – více či méně od sebe navzájem okopírovaných – jsme viděli na stáncích především asijských firem spoustu. A občas se skutečně našla lahůdka. Jako například nejpojmenovatelná hands-free sada (čínsky totiž neumíme), navržena pro řidiče motocyklů. Speciální sluchátko a mikrofon je navržené speciálně pro umístění v motocyklové přilbě.