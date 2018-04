CeBIT: Jabra - bluetooth headsety pro každého

K mobilním telefonům patří pochopitelně příslušenství, a tak pochopitelně nemůže chybět ani na CeBITu. Rok 2002 jistě mimo jiného přinese v této oblasti především stále více bluetooth zařízení, mezi nimiž převažují headsety, tedy malá sluchátka, která se připevňující k uchu. Na CeBITu představuje svou řadu bluetooth handsfree Jabra také dáncká firma GN Netcom. Tři rozdílná sluchátka jsou určená pro uživatele s různými požadavky. Dvě věci však mají společné - váhu do 30 gramů a standard bluetooth 1.1, který zaručuje spojení s telefonem do vzdálenosti 10 metrů.

Kroucený had

Nejzvláštnější z headsetů váží 28 gramů a svým tvarem trochu připomíná ušní boltec. Jde o kroucenou tyčku, na jejímž jednom konci je umístěné sluchátko, které vsouváte do ucha. Tělo přístroje obtáčí ucho, za které ho zaháknete a tenký konec s mikrofonem vystupuje na druhém konci směrem k ústům. Na těle, které je vlastně schováno za uchem, nejdete dvě ovládací tlačítka - jedno pro změnu hlasitosti a druhé k aktivaci hlasového vytáčení. LED dioda informuje o tom, zde je headset zapnutý a v dosahu telefonu.

Dalšími speciálními vlastnostmi tohoto headsetu jsou automatické přijímání hovorů pomocí hlasové aktivace a zvláštní měkký, přizpůsobivý povrch sluchátka. Díky měkké hmotě na povrchu části, zasouvané do ucha, je kontakt se zvukovým aparátem ideální a zajišťuje silný a čistý zvuk.

Neznáme se?



Druhý z headsetů Jabra je kulatý, s vyklápěcím flipem, na kterém je umístěn mikrofon. Tvar je velmi dobře známý, téměř shodný s bluetooth sluchátkem od Motoroly. Necelých pět centimetrů v průměru má tento nejlehčí model (26 gramů), který je vyroben tak, aby bylo snadné použít ho na levé i pravé ucho. to usnadňuje nastavitelný klip, upevňující přístroj k uchu. Zároveň se automaticky mění nastavení kláves pro zvyšování a snižování hlasitosti, tak aby i po otočení sluchátka bylo opět zvýšení nahoře.

Další funkce je podobná mobilnímu telefonu s flipem. Výstupek, na němž je umístěný mikrofon, můžete totiž zaklapnout k tělu přístroje, čímž jej vypnete a můžete tak ušetřit baterie, jakmile vám někdo zavolá, stačí flip vyklopit, pověsit sluchátko k uchu a zmáčknout tlačítko pro příjem hovoru. Jiným tlačítkem můžete vypnout mikrofon a vyřešit i během hovoru věci, které nemá volající slyšet, aniž byste museli zakrývat sluchátko.

Nic do ucha si nedám



Poslední z headsetů se jeví největší, ale váhově je stejný, jako předešlý model (tedy 28 gramů). Jeho hlavní výhodnou je solidní výdrž, která je podle výrobce srovnatelná z dnešními mobilními telefony. To by znamenalo, že toto sluchátko vydrží alespoň čtyři či pět dní v pohotovosti nebo alespoň tři hodiny hovoru. Pokud se tento údaj prokáže při nezávislých testech, stane se tento headset Jabra ve směru výdrže králem na trhu.

Další specifickou vlastností tohoto sluchátka je reproduktor, který není tvarován tak, aby jako malý špunt zapadl do ucha. Naopak, jde o malý talíř, který se pouze přitiskne zvnějšku k uchu. To je jistě dobrá zpráva pro ty, kteří mývají headset na uchu dlouhou dobu a vsunutý reproduktor je pro ně nepříjemný.

Mezi bezdrátovými bluetooth headsety od společnosti GN Netcom by si tedy měl vybrat každý. Podle zástupců společnosti by si neměli zoufat ani lidé se staršími mobily, které ještě nepodporují technologii bluetooth. Pro ty by měl být ještě do konce roku 2002 na trhu k dispozici bluetooth modul, umožňující spojení s libovolným headsetem Jabra.