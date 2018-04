CeBIT: den 0

Ať si kdo chce říká, ať si mamka slzy utírá, CeBIT patří k mobilnímu trhu stejně neodmyslitelně, jako cigareta k mladému muži. Tento předpoklad vás tedy opravňuje k závěru, že i Mobil server neporuší tříletou tradici a bude vás přímo z výstaviště informovat o novinkách a událostech, které nás na CeBITu potkávají.

Tak tady máme náš štáb ... ve skutečnosti nepracují, ale "smažej" Quaka po síti. Petrovi se zřejmě podle rozzářeného obličeje vede nejlépe. :-)

Jízda na CeBIT je věc pro povahy otrlejší - přeci jen je to několik dlouhých hodin jízdy i když řídí Péťa a naše firemní limousina se přemáhá až na hranici omezovače rychlosti. Ale ať už má CeBIT jak chce zavilé nepřátele a odpůrce, pro spotřební trh mobilních telefonů je to stejně významná událost, jako veletrh v Cannes pro GSM operátory.

Drobná nepříjemnost na hranicích - němečtí pohraničníci nás tak prošacovali, že by se i otrlý dealer heroinu rozsypal. My ne - žádný kontraband nám neodhalili, ačkoliv chtěli demontovat i PCMCIA kartu, jestli v ní něco nepašujeme.

Nyní ale k výstavišti. Dorazili jsme o den dříve, asi okolo čtvrté hodiny odpoledne. Oproti loňskému roku jsme se bez problémů zaregistrovali na internetové periodikum, nafasovali jsme několik kilo tiskovin a šli jsme očekovat, jak vypadá připojení press centra. Ukázalo se, že technologickou výbavu zajišťuje několik desítek velmi sympatických notebooků IBM. Napojení přes IBM GN je do Čech zoufale pomalé, například do Expandia banky paradoxně nedostanete přes linku od IBM, ale pouze přes GTS. Naštěstí náš server je rovněž na GTS a navíc zdejší netmaster nám přislíbil, že již zítra bude možno z press centra surfovat podstatně vyšší rychlostí - a tím vás i vyšší rychlostí zásobit materiály.

Nebudu moc unavovat čísly o výstavní ploše, snad jen poznamenám, že se čeká přes 650 000 návštěvníků, což je solidní číslo. -Tomu napovídají naprosté dopravní zácpy v širokém okolí Hannoveru a důkladně obsazené hostince. Naštěstí náš tajný tip vyšel, takže nemusíme bivakovat pod stanem, ale za rozumný peníz nocujeme v malém hostinci cca. 60 km od výstaviště.

Letošní CeBIT je velmi výrazně ovlivněn konvergencí - tedy splíváním telekomunikací a ostatní výpočetní techniky. Na CeBITu si jen málokdo dovoluje představit něco, co není alespoň trochu spojeno s telekomunikacemi - bezdrátové propojení, DECTy, internet, GSM - to je tu na každém rohu. A ještě nesmím zapomenout na obrovské LCD displeje - ty jsou tu také všude a pokud jsou tu někde normální monitory, tak jen proto, aby demonstrovaly svoji neohrabanost a velikost oproti LCD displejům.

Telekomunikacím jsou věnovaány největší výstavní prostory a většina firem tu má i stánky ve více halách. Vloni jen ti největší měli stánky jak v halách 15-17, kde jsou telekomunikační technbologie, tak v hale 26, kde jsou GSM telefony - letos už snad všechny firmy nabízejí svůj GSM telefonek. Příkladem může být Acer - jeho telefony jsou na snímku, ještě z doby před oficiálním otevřením stánku.

Ještě okolo 18 hodiny jsme se vydali na šmejdění výstavními halami před otevřením - nebudu zapírat, že jsem se třásl na setkání s Nokia 7110 a byl jsem ochoten dopustit se čehokoliv. Jenže Nokia měla svoje novinky pečlivě uklizené a i panely s ohlášením novinek byly pečlivě zakryté. Stejně jsem utřel u Ericssonu - tam jsme viděli jen T28, ostatní nám zůstalo skryto. Kromě toho jsem narazil na zajímavé designové studie Ericssonu, kdyby se některou z nich Ericsson odvážil dát na trh, okamžitě rozšlapu svoji 6110 a kupuji tuhle novinku. Uvidíme ve čtvrtek, s čím se tu všichni ukáží.

Motorola by měla mít ve čtvrtek větší demošku pro novináře, kdy nám do rukou padnou všechny její novinky, ale mezitím přišla SMS zpráva z Prahy, že Marko Zekič někde ukořistil Véčko do testu a hodlá ho pořádně prozkoumat.

Ještě musím podotknout, že výstavištěm se nese legenda, že někdo vystavuje housingy na 6110 co vypadají jako 7110 - shodli jsme se tu, že když jich koupíme kamion, nebude v čechách problém je prodat. Takže jdeme zítra zapátrat, ačkoliv kamion asi nekoupíme

Ericsson vystavuje první konkrétní výsledek Bluetooth, měl jsem již ve střčedu večer tu čest - jde o headset, který má svoji malou radiovou část o velikosti externího infraportu DI-27 a do ucha si dáváte jen malé sluchátko s drátkem vedoucím k puse - na něm je mikrofon. Celé je to radiově propojeno přes Bluetooth, takže vás žádný kabel neomezuje, telefon (libovolný Ericsson řady 6/7/8) je spojen do vzdálenosti 15 metrů rádiovým signálem. Prý to někdo vystavuje i pro Nokia telefony - to jsem zatím neviděl, ale pište si, že se budu snažit to vidět. Jinak musím uznat, že je to naprosto perfektní pocit - jen pozor, na ulici s tím asi můžete vypadat dost divně.

Tak, to je zatím všechno ze středečních prvních postřehů z CeBITu. Nezapomínejte na to, že Mobil server vás bude v aktualitách informovat o novinkách, které zpracujeme na ráno. Výstaviště je rozlehlé, práce náročná, ale budeme se hlásit, jak často to jen půjde.

A zde jsou další fotky ze dne D.

Takto vypadá nový Ericsson.

Doufejme, že takto nebudou vypadat mořské pláže ještě hodně dlouho

K tomuto jsem od Patricka komentář nedostal, ale vypadá to, jako jakýsi druh přibližovadla nebo část něčeho pojízdného - hodně částí.

Stan Nokie. Pěkné provedení, ale ještě lepší expozice.

Lotus notes r5 se k nám přiblížily originálním způsobem.

Nový mobil od Sony a hned za ním vidíme novou Motorolu.

Je vidět, že i Bosh má svá želízka v ohni.

Siemens také raději sází na svou expozici uvnitř.

Včera prázdná hala. Dnes byste z tohoto místa měli čistý tak akorát na strop.

Takhle se stěhovaly všechny firmy. Rozdíly se poznají, až to rozbalí.