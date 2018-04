CeBit: Další mobil s GPS je na světě

Jediný, kdo se mohl pyšnit mobilem s vestavěným přijímačem GPS, byl až donedávna Benefon. V silném konkurenčním prostředí to však nemohlo dlouho vydržet bez odezvy. Ta tentokráte přišla trochu nečekaně, přímo od věhlasného výrobce přijímačů GPS, Garmina. Při vývoji NavTalk byl uplatněn zcela opačný postup, než bylo dosud zvykem. Mobilní telefon, lépe řečeno GSM modul, totiž výrobce integroval do přijímače GPS. Není to sice úplně tradiční postup, ale na druhou stranu uživatel, jemuž jde především o volání, odesílání textových zpráv a navigaci, tento způsob ocení. U podobných zařízeních jde totiž o kvalitní provedení GPS, komunikace z mobilní sítě přes GSM modul už není tak složitá.

Vyrazíte-li na cesty, musíte počítat s tím, že NavTalk nepatří mezi nejlehčí přístroje na trhu. Rozměry telefonu 133 x 51 x 24 mm jsou na průměrné úrovni, váha je kvůli kombinaci klasického mobilu, PDA a GPS vyšší, přesto by 170 gramů nemělo nikomu vadit. Monochromatický displej s podporou čtyř úrovni šedé barvy má rozlišení 132 x 160 pixelů.

Telefon nepodporuje přenos dat pomocí GPRS, pouze klasickou vytáčenou metodou s maximální rychlostí 14,4 kbps. Ve výbavě však najdete WAP, vibrační vyzvánění a propracovaný organizér. Klávesnice je standardní, hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrný joystick s potvrzovací funkcí. Pozornost si zaslouží využití záložek namísto klasického menu. Nemusíte totiž procházet všechny dostupné funkce, jen vyberete, zdali chcete obsluhovat PDA, mobil či GPS.

Spojení s počítačem je možné pomoci kabelů, infraport či Bluetooth byste na tomto přístroji hledali marně. Baterie o zatím neznámé kapacitě by měla poskytnout přístroji v režimu mobilního telefonu až 300 hodin pohotovosti respektive osm hodin nepřetržitého hovoru, v případě používání GPS vydrží 12 hodin.

Vnitřní paměť telefonu má kapacitu 16 MB pro mapy GPS a jeden MB pro zbylá data. Můžeme však předpokládat, že k dispozici bude i elektronická mapa České republiky, jako tomu je u GPS přístrojů Garmin. První informace o vaší pozici získáte při automatické lokalizaci do dvou minut. Pozornost si zaslouží možnost uložení až 500 orientačních bodů a deseti tras s maximálně 2000 body.

Novinka od Garmina si určitě zaslouží naši pozornost. Velmi dobrý GPS přijímač, plně funkční mobil i jednoduchý osobní organizér jsou těmi správnými průvodci na cestách. Velkou roli bude samozřejmě hrát cena, ale dá se předpokládat, že bude minimálně na dvacetitisícové hranici.