CeBIT Asia - několik novinek, na které se můžeme těšit i v Evropě

Letošní veletrh CeBIT Asia byl dobrou příležitostí, jak pro většinu asijských výrobců mobilů představit světu své nové výrobky. Nejvíce novinek představil Samsung, a to jak pro GSM standard, tak pro ostatní standardy mobilní komunikace. Velmi aktivní byl i japonský Panasonic, který si od svých novinek hodně slibuje. Nové telefony představila i plejáda asijských výrobců, kteří se předhánějí, co už všechno dokáží dát do svých výrobků. Samostatnou kapitolou pak byly prezentace povětšinou korejských značek, které vyrábějí povětšinou jen CDMA telefony a patří v tomto směru ke světové špičce.

CeBIT není jen jeden. Jen v letošním roce se na celém světě koná šest výstav pod značkou CeBIT. Vedle hannoverského originálu, který se koná každoročně na jaře, mohou na výstavu CeBIT zajít Australané, Američané a Asiaté. A právě posledně jmenovaní tak mohli učinit minulý týden v čínské Šanghaji. A pro ty, kteří mají do Šanghaje daleko, se ve stejném termínu koná ještě jeden CeBIT, a to v tureckém Istanbulu. My se ale budeme věnovat šanghajské variantě, která je větší než ta istanbulská a také se na ní několik výrobců vytáhlo se světovými novinkami.

Stejně jako na evropském CeBITu měly i na jeho asijské variantě hlavní slovo telekomunikace a výpočetní technika. Kdo by na této výstavě hledal spotřební elektroniku, měl by smůlu, protože CeBIT s tímto sortimentem se v Šanghaji konal již v červnu letošního roku.

Výstava se konala v Šanghajském novém mezinárodním Expo centru, kde zabrala jeden velký pavilon. Mobilních telefonů bylo na asijském CeBITu opravdu hodně, ale ne všechny v nám dobře známém GSM standardu. V Číně je totiž na vzestupu standard CDMA, a proto byla velká část vystavovaných přístrojů určena právě pro něj. Některé CDMA mobily jsou velmi zajímavé a mají výrazně lepší výbavu než jejich GSM protějšky, ale v Evropě si s nimi bohužel nezavoláme.

Nejvíce novinek představil na asijském CeBITu Samsung. Podrobně se všem jeho novým telefonům věnujeme v samostatném článku, který najdete zde. Samsung se v poslední době předhání, co všechno lze do telefonu dostat, takže jen telegraficky novinky u GSM přístrojů: fotoaparát v kloubu véčkového telefonu (model bude mít asi označení V100), oba displeje u véčka v barvě (T300 a S200), TFT barevný displej s podporou 65 tisíc barev (V100), nebo automaticky otevírané véčko (T200, T300). Vedle technických fines Samsung potěšil i zákazníky, kteří dají více na vzhled (modely A600 a asi A500). Další novinky pak Samsung ukázal pro CDMA pásmo, kde se již letos zákazníci dočkají telefonů s podporou videa na vyžádání.

Jednu světovou novinku představil i Panasonic, jedná se o malý stylový low-end označený jako GD55, o kterém jsme vás informovali v tomto článku. Vedle něj Panasonic opět ukázal dva velmi očekávané telefony s barevnými displeji - GD68 (67 pro Evropu) a GD88 (87 pro Evropu) a model GD85, což je asijská varianta již staršího modelu GD95. Z nám dobře známých značek se na asijském CeBITu pochlubily aktuálními modely i Siemens, Nokia a Sony Ericsson, ale žádný z nich nepředstavil úplnou novinku. Siemens měl úspěch s véčkem CL50 a novým low-endem C55. Zbylé dvě společnosti vystavovaly jen v rámci distribučních firem a také ukázaly jen známé modely.

S novinkami se chlubili i další asijští výrobci, ale více jich bylo v segmentu CDMA telefonů než u GSM. Zde většina firem předvedla již dříve uvedené modely, tentokrát ale již v plně funkční podobě. Prim hrají tchajwanské značky, ale o slovo se hlásí i výrobci z kontinentální Číny. Většinou se jedná o véčkové telefony, i když se stále najde pár odvážlivců, kteří to zkoušejí s klasicky koncipovanými přístroji. Zajímavé telefony má ve své nabídce společnost DBTEL. Několik přístrojů má již barevný displej (2037 a 2039), klasicky koncipované telefony se chlubí integrovanou anténou (2029 a 2037), a tak se možná DBTELu podaří proniknout ve větším měřítku i do Evropy. Překvapivě se do klasických přístrojů pustila korejská dvojka, společnost LG, které letos roste prodej závratným tempem. I v jejím případě platí, že větší úspěch sklízí s CDMA telefony, ovšem několik novinek chystá i pro GSM sítě. Velkou prezentaci nabídla i společnost Haier, která vyrábí zřejmě nejtenčí telefon na světě, model HK3000. V jejím portfoliu pro GSM sítě je několik telefonů vlastní konstrukce a také převzaté modely od společnosti Sendo. Zajímavé telefony nabídla také japonská Kyocera, a to jak pro GSM sítě, tak samozřejmě pro CDMA standard. Další novinky více či méně známých firem si můžete prohlédnou na obrázcích, a ty nejzajímavější z nich vám nabídneme i v samostatných profilech.

Celkově asijský CeBIT ukázal mohutný nástup standardu CDMA, pro který existují již teď přístroje, na které si u nás budeme ještě nějaký ten pátek muset počkat. I u menších a u nás neznámých výrobců začíná být standardem barevný displej, zatím sice jen u modelů vyšších kategorií, ale za nedlouho to tak zjevně bude i v kategorii low-endů. Polyfonní vyzvánění nabízí a z šestnáctihlasých melodií se trend postupně přesouvá k čtyřicetihlasé polyfonii.

Že v Asii letí véčkové telefony, je dávno jasné, ale že jejich převaha bude taková, to ještě před rokem čekal málokdo. Evropan se v záplavě véček za chvíli přestává orientovat a nejspíš si na tento trend budeme ještě chvíli zvykat. Je však pravděpodobné, že i v Evropě získají rozvírací či vysunovací telefony výraznější podíl na trhu. Například v Koreji se nyní již obyčejné telefony snad ani nevyrábějí. Příští jaro v Hannoveru o tomto vývoji napoví samozřejmě víc. Pro zpestření se můžete podívat na druhou část článku plnou modelek s telefony v ruce i na krku.