CeBIT Asia: k atraktivnímu mobilu patří i krásná modelka

Vystavit telefon jen tak ve vitríně, to si dnes nemůže dovolit snad ani Nokia, která jinak prodá asi cokoliv se svým logem. Aby bylo představení novinek dokonalé, musí mít výrobce na výstavách co nejnápaditější stánek, co nejnákladnější doprovodnou šou a v neposlední řadě i pokud možno nejkrásnější modelky. A právě modelky doprovázející vystavované exponáty na veletrhu CeBIT Asia vám teď nabízíme. Sami můžete posoudit, jak se podařilo sladit telefony s modelkami a modelky s telefony.

První část článku o veletrhu CeBIT Asia s přehledem novinek najdete zde.

Na prvních dvou fotografiích jsou modelky ze stánku společnosti Haier. Při pozornějším prohlédnutí fotografií zjistíte, že drží v ruce telefony nápadně podobné výrobkům Senda. Není to chyba, Haier vyrábí tyto telefony v licenci a zajišťuje jejich distribuci na některých asijských trzích.

Na dalších dvou obrázcích jsou modelky předvádějící nám neidentifikovanou značku telefonů. Jak je z fotografií patrné, návštěvníci mohli vyzkoušet svoje štěstí a vyhrát telefon. Nevíme však, jestli se to někomu podařilo.

Na první fotografii drží modelka v ruce nové véčko od společnosti DBTEL s označením 2017i. Na druhém snímku je opět stánek z předchozí dvojice fotografií, z této fotky je však patrné, že se asi bude jednat o nabídku některého z nezávislých distributorů. Jedna modelka má v ruce nové Accompli A388, druhá pak multimediální Nokii 7650. Na třetí fotografii je opět modelka od Haieru s telefonem Sendo v ruce.

Vlevo je nepříliš usměvavá slečna od DBTELu, tentokrát s modelem 2029, který má integrovanou anténu. Na druhé fotografii je naopak velmi usměvavá modelka s novinkou od Samsungu, stylovým modelem A600.

Vlevo je modelka od společnosti Kejian (licenční výrobce Samsungu pro čínský trh), prezentovaný telefon bude s největší pravděpodobností některý z CDMA modelů. Na dalších dvou fotografiích jsou stříbrně oděné modelky od Haieru, tentokrát z vlastní produkce.

V poslední sadě obrázků je zleva modelka držící nové véčko od DBTELu s označením 2017i, na dalším snímku je v ruce modelky opět Sendo alias Haier a na posledním snímku je některý z CDMA telefonů Samsung, v tomto případě opět v licenčním provedení od společnosti Kejian.