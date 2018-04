Cebit aktuálně: Peter Zapf, prezident Siemens divize Mobilní telefony prohlásil, že samotné hovory z mobilního telefonu budou v průběhu několika let zdarma a operátoři budou vydělávat na službách s přidanou hodnotou

Peter Zapf, prezident Siemens divize Mobilní telefony prohlásil, že samotné hovory z mobilního telefonu budou v průběhu několika let zdarma a operátoři budou vydělávat na službách s přidanou hodnotou. My to ovšem v ČR tak optimisticky nevidíme a výraz "během několika let" bychom překládali spíše "během deseti let"...