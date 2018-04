CeBIT aktuálně: Nový Sagem MyX-6 je krasavec (fotogalerie)

Ozdobný prvek v horní části klávesnice byl na prvních obrázcích, které jsme měli k dispozici, patrnější. Nicméně mobil je to elegantní. Rozměrný TFT displej (160x128, 65000 barev) je ale tou největší ozdobou...

Jemný vnitřek mobilu se ukrývá v bytelném "obalu", celá zadní část přístroje je kovová.

Tenhle inteligentní krasavec by měl stát kolem osmi tisíc bez DPH. To je lákavá cena... Cenově to tedy nebude nedostupný, luxusní mobil, ale spíše přístroj střední třídy podobně jako na CeBITU představená Motorola E390.