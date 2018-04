CeBIT aktuálně: Jen abyste si uměli představit, co musíme udělat proto, aby se na serveru objevilo video, a proč to tak dlouho trvá

Jen abyste si uměli představit, co musíme udělat proto, aby se na serveru objevilo video, a proč to tak dlouho trvá. Samotná výroba videa je hračka (Vojtěch Frič je profík a je to vidět), ale v tiskovém středisku jsou notebooky zapojené do sítě, na kterou se nesmí nic dalšího připojovat. Vlastní notebook je možné připojit jen na dialup, ale jako na potvoru nemáme účet u německého ISP. Takže musíme vyčkávat, až zmizí ostražitý počítačový hlídač a honem si notebook do sítě připojit. Druhá možnost je rozdělit video na části a přenést ho na disketě, pak stáhnout Servant Salamandr, video pospojovat, stáhnout ssh a video odeslat. To vše na lince se stovkou dalších novinářů. Tak proto to tak dlouho trvá - ale nebojte, právě mám 96 procent Servantu na disku....