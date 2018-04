CeBIT 2005: všechny novinky na jednom místě

Největší hráči světového elektronického průmyslu ve svých stáncích poodhalili blízkou budoucnost našich domácností a jako pověstní kohouti na smetišti se naparovali tím nejlepším, co hodlají v budoucnu svým zákazníkům nabídnout.

Dravost, sázka na netradiční design, ale i levnější pracovní síla přinášejí své ovoce. Jasnou ukázkou tohoto trendu byly mobilní telefony. Ačkoliv kromě Samsungu D500 jsme se žádných opravdových top modelů v Česku od LG ani Samsungu zatím nedočkali, na světových veletrzích tito výrobci ohromují návštěvníky nekonečným zástupem nových modelů. Samsung představil několik telefonů schopných přijímat digitální televizní vysílání a velký rozruch vyvolal také fotomobil s rozlišením sedm megapixelů.

Všichni velcí výrobci telefonů se kromě focení vrhli na podporu hudby ve formátu MP3, ale ani specializovaní výrobci neházejí flintu do žita. Přenosná audio/video zařízení mohou sloužit jako další příklad asijské invaze. Někteří výrobci si navíc myslí, že kupující ocení možnost sledovat i video na displeji o rozměrech 1 x 2 cm. Takovými hračkami byly na CeBITu doslova ověšené sloupy, většinou výrobky pro Evropana neznámých společností. Co jste si mohli přečíst o CeBITu u nás?



Zítra se bude volat všude

Fanoušci mobilů si letošní CeBIT užili. Novinek bylo hodně, a i když některé z nich byly představené již před časem v Cannes, nebo samostatně před CeBITem, jinde je vidět nemohli už jen proto, že v prodeji budou často až v druhé polovině roku. Navíc někteří výrobci své produkty u nás ani neprodávají.

Výrobci mobilů nespí a ženou své produkty stále dál jak po designové, tak funkční stránce. Některé připravované novinky jim unikly, a seznámili jsme vás s nimi ještě před začátkem veletrhu. To se stalo třeba Siemensu. Ten na veletrhu nakonec představil již zmíněné telefony, ale také nový odolný telefon M75 a nebo příjemné véčko pro ženy. Krize mobilní divize výrobce tak asi není tak horká, jak se říká.

Samsung se prezentoval s patnácti dalšími novinkami. Asi největším tahákem bylo uvedení GSM verze CDMA modelu SCH-S250 s pětigapixelovým fotoaparátem a jeho kolegy SCH-V770, který má pro změnu fotoaparát sedmimegapixelový. Ale ani další modely se neztratí, protože mají v základní výbavě megapixelové fotoaparáty a také hudební přehrávače.

LG na letošním CeBITu představilo tři nové telefony. Včechny novinky jsou rozevírací koncepce - jedná se o véčka. Mezi novinkami je model základní řady, slušně vybavené véčko s EDGE a MP3 přehrávačem (tento model LG vystavovalo již na kongresu 3GSM, ale oficiální premiéra byla až na CeBITu) a nový model pro sítě třetí generace UMTS s megapixelovým fotoaparátem.

„Ba i ti šikovní Japonci…“

V Asii jde pokrok v technologiích poněkud rychleji než v konzervativní Evropě. Proto se na CeBITu prezentovali korejské a japonské firmy svými novinkami jak z oblasti mobilní komunikace, tak digitálních médií.

Kromě telefonů se objevila technologická novinka od Samsung. Ten plánuje v polovině roku 2006 komerčně spustit v Jižní Korei novou mobilní síť WiBro (Wireless Broadband). Podle informací ze serveru TheInquirrer má Samsung již podepsanou smlouvu se třemi tamními operátory a technologii testuje v Japonsku i USA.

WiBro se řadí mezi technologie 3,5G podobně jako například HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Zatímco HSDPA je v základu jen vylepšeným kódováním stávajícího standardu pro sítě třetí generace UMTS, WiBro funguje samostatně. V tabulkových hodnotách WiBro předčí HSDPA i EV-DO Eurotelu. Při stahování může totiž dosáhnout rychlosti až 18,4 Mbps a při odesílání dat až 6,1 Mbps. Tato rychlost se ovšem vztahuje na celý sektor, jeden uživatel může pro sebe získat maximálně 3 Mbps download a 1 Mbps upload. WiBro i HSDPA tak představují mezistupeň k plánovanému přechodu na sítě čtvrté generace, které by měly v budoucnu nabídnout rychlosti až 100 Mbps i při mobilním připojení. Více zde…

Češi se na veletrhu neztratili

V Hannoveru nabízely české firmy především zařízení pro telekomunikační sítě a telefonování přes internet, počítačové komponenty, software a antivirové programy.

Firmy 2N Telekomunikace nebo STROM Telecom, které jsou na veletrhu již poněkolikáté, vsadily mimo jiné na rostoucí zájem o telefonování přes internet a obě nabízely terminály i další vybavení pro zavedení této technologie, která šetří náklady na volání. S nabídkou internetové telefonie a volání přes počítač přichází na veletrh i pražská společnost Dial Group.

Technologie pro boj s počítačovými viry budou tradičně prezentovat brněnské společnosti Grisoft a AEC. CTI Software nabídne účtovací aplikaci pro telekomunikační operátory a společnost Kvados představí zákaznický systém myAvis pro kapesní počítače. Pražská společnost Princip nabídne palubní jednotky pro výběr elektronického mýta a další zařízení pro využití technologií GPS a GSM při sledování vozidel.

Česká republika měla zastoupení i na hráčském šampionátu Euro Championship. Soutěž je předzvěstí jednoho z největších svátků hráčů počítačových her, světové olympiády World¨Cyber Games. Hráči z 30 evropských zemí budou v Hannoveru bojovat o 150.000 euro (asi 4,5 milionu Kč). Českou republiku reprezentuje devět hráčů.



Přenosné audio jede dál

Stánky značek iAudio, MPIO a iRiver, patřily v oblasti MP3 na CEBITu k těm největším a nejhonosnějším. Recenze na výrobky těchto tří gigantů MP3 scény se také nejčastěji objevují na stránkách Technetu. Co se rozměrů a šíře MP3 nabídky týče, na CEBITU zmíněným firmám konkuroval už jen Samsung.

První dvě jmenované značky představili několik horkých novinek jako jsou třeba barevné displeje u přehrávačů, stejně jako podpora videa. Nové hardiskové jukeboxy si můžete prohlédnout zde. iRiver představil "pouze" nové mutace svého zatím posledního počinu HDD jukeboxu H10.



Asijský pohled na svět – jedině LCD a plazma

Zatímco ve všech ostatních oblastech elektroniky se výrobci snaží o dosažení co nejmenších rozměrů, v případě plochých displejů je trend naprosto opačný a výrobci se předhání, který z nich představí co možná největší úhlopříčku.

Největší zájem na stánku Samsungu tak vzbuzoval největší LCD televizor na světě s úhlopříčkou 82“ nebo plazmový televizor s úhlopříčkou 102“. To jsou však již extrémy a jsou spíše ukázkou technických možností než finálními výrobky, které se objeví na trhu. Ovšem takový 80“ plazmový televizor se v prodeji objeví, ale ani ten se běžnému smrtelníkovi do obýváku nevejde

Velké ploché displeje však nebyly záležitostí jen Samsungu a stranou nezůstal žádný z velkých výrobců plochých zobrazovačů. Například LG představilo plazmový televizor s úhlopříčkou 71“ a LCD televizor s úhlopříčkou 55“. Plazma a LCD nejsou však jediné technologie, které využívají zobrazovače.

Mohli jste zde nalézt i novinky mezi klasickými CRT televizory nebo projekčními televizory a hodně prostoru měly i nové nastupující technologie jako například OLED.



CeBIT 2005 je za námi

Letošní ročník technologického veletrhu CeBit hodnotí organizátoři jako úspěch. Veletrh podle organizátorů potvrdil naděje počítačového průmyslu, že krizové období je definitivně překonáno. Řada podniků znovu počítá s investicemi a vytvářením pracovních míst - poprvé po pěti letech. Německá média si všimla, že veletrh nikdy nenabízel tolik zábavní elektroniky, v čemž vidí trend stále výraznějšího splývání počítačové branže a zábavního elektronického průmyslu.



"Branže vyslala pozitivní signály hospodářství a postarala se o přelomovou náladu," prohlásil předseda představenstva veletrhu Ernst Raue na závěr týdenního technologického veletrhu. Veletrh letos navštívilo 480.00 návštěvníků, což je sice o 9000 méně než loni, podíl odborné veřejnosti ale dosáhl 88 procent. Na CeBITU se představilo 6300 vystavovatelů a oproti minulým ročníkům se o šest procent zvýšil na 29 procent počet zahraničních hostů. Hlavně asijské firmy letos do Německa přijely ve vyšším počtu než v minulých letech. "CeBIT se dál prosazuje jako mezinárodní obchodní veletrh," uvedl Felix Rümmele ze společnosti IBM. "Stále více jde o komunikační platformu lidí, kteří rozhodují, jsou dobře připraveni a vytvářejí cílenou poptávku," podotkl.



Po loňském zklamání, kdy se na veletrhu neobjevily žádné převratné novinky, si letos museli návštěvníci občas promnout oči, jestli se jim to všechno náhodou jen nezdá. Nastupující sítě třetí generace mění mobilní telefonu už i pro Evropu, MP3 přehrávače se mění v přenosná videa a LCD displeje jsou větší a větší. Co nás čeká příští rok, je dost odvážné tipovat. Určitě se ale posílí pozice internetového volání, které bylo i letos velkým hitem veletrhu. Jak budou za rok vypadat přehrávače MP3? Zkuste zapojit fantazii.