Cebit 2003: střet teorií s realitou

Bluetooth by mělo zvládat přenášet data rychlostmi okolo 700 kb/s. Běžná rychlost v sítích UMTS by měla být 144 až 384 kb/s. Připojení k internetu v síti UMTS s mobilem připojeným k notebooku přes Bluetooth by tedy mělo být pohodové a mělo by využívat maxima sítě. Jenže k čemu jsou všechny třetí generace a bezdrátové technologie, když mobil nezvládne přenášet data přes Bluetooth v jiném než synchronním módu s 64 kb/s kanály?

V takovém případě stačí řádově levnější mobil připojený kabelem a vhodný tarif pro GPRS a veškeré předvádění funkcí UMTS na CeBITu přijde vniveč. Operátoři čekají, že s tím něco výrobci mobilů udělají. Ti ale tvrdí, že nebudou dělat mobily pro pár tisíc zákazníků v sítích, jejichž počet se dá spočítat na prstech jedné ruky. A to ještě nepřišla ke slovu kompatibilita a interoperabilita mobilů a sítí.

Řešení pro vysokorychlostní připojení k internetu může být v bezdrátových sítích WiFi. Všichni vědí, že maximální rychlost může být až 11 Mb/s, byť sdílená mezi více uživateli. Schválně si ale vyzkoušejte připojení přes WiFi v místě, kde je spousta připojených počítačů. Bohužel pro vás, ty se stahují právě k místům, kde WiFi je. Pokud už někdo investuje do slušné kapacity a pokrytí sítí WiFi, potom bude chtít peníze co nejrychleji vydělat zpět. Jenže mnohdy si neuvědomí, že ceny jsou natolik nadsazené, že o službu nikdo nemá zájem. A vyprávějte potom laikům, že výhodou WiFi je nižší cena pro koncové zákazníky, když se setkají s tím, že než WiFi je levnější se připojit přes mobil s drahým tarifem.

Na praktické limity teoreticky rychlých technologií a hardwaru narážejí i výrobci mobilů a vývojáři služeb a aplikací. Vývoj probíhá především v simulátorech na osobních počítačích pracujících na gigahertzových frekvencích. I když dodržíte všechny dobré úmysly s jednoduchostí a rychlostí aplikace, po přenesení do mobilu stejně zpočátku budete jenom ladit rychlost.

Na CeBITu je velmi intenzivně prezentovaný svět multimedií a zábavy s mobilem. Prototypy a předváděcí modely na stáncích jsou ale poměrně dost pomalé. I když vám hosteska s provinilým pohledem vysvětluje, že jde pouze o prototyp a předvýrobní verzi, zrychlení o 10 % u prodejních modelů si nejspíše ani nevšimnete.

Vedle barev a hudby je rychlost tím, co vám podle výrobců má přinést pocit svobody, volnosti a zábavy. Jenže ne každému se chce čekat, až to všechno bude skutečně fungovat tak, jak má. Přesto to vypadá, že se postupně blýská na lepší časy. Intel představil svůj procesor Centrino, který má mobily a aplikace řádně urychlit. Jenže na místě jsou spíše obavy, aby vývojáři díky pocitu, že výkon Centrina postupně poroste, neustoupili od pečlivého vylaďování a zrychlování kódu. Bylo by asi zajímavé pozorovat, jak by byly rychlé aplikace pro osmibitové počítače, kdyby je dnes napsali současní programátoři, zvyklí na mnohamegabajtové paměti i v mobilech a procesory se stonásobnými rychlostmi oproti minulosti.