CeBIT 2003: jsem hravý a multimediální

„Zapomeňte na to, že s mobilem se hlavně telefonuje a posílají textové zprávy. To je minulost; budoucnost je v hrách a multimediích.“ Tento pocit by se ve vás usadil, pokud byste navštívili hannoverské výstaviště den před oficiálním zahájením CeBITu. Na každém kroku byste totiž viděli taneční skupiny nacvičující dnešní vystoupení. Včera ještě hrála hudba tiše, ale zítra to budou mít návštěvníci a především vystavovatelé asi hodně těžké.

Vedle hudebních produkcí se na každém stánku můžete těšit přinejmenším na jeden demonstrační mobil s hosteskou, která vás bude přesvědčovat, že právě tento přístroj je nejlepší pro mobilní hry. Samostatnou expozici hrám samozřejmě věnovala Nokia (ukazuje N-Gage a novinku 3300) a Motorola. Myslíme, že u ostatních firem jsme nic podobného nenašli jenom proto, že to montéři do naší návštěvy nezvládli postavit.

Některým stánkům také dominují obří obrazovky a projekce. Nebojte se ale, že byste na nich museli sledovat přehled technických parametrů mobilů. Nenarazili jsme totiž na nic jiného než na povedené reklamní klipy týkající se především multimediálních schopností mobilních telefonů.

Fotoaparáty v mobilech a multimediální zprávy (MMS) jsou dalším tématem, kterému se věnují vystavovatelé více než intenzivně. Výborné je, že se již odnaučili odrazovat návštěvníky zkratkou MMS a raději se věnují praktickým ukázkám toho, jak pořizovat obrázky mobilem a posílat je na jiná telefonní čísla nebo e-mailové adresy.

Technologie v předvečer zahájení CeBITu nebyly příliš vidět. Stejně jako v předchozích letech bude zřejmě po WiFi nejskloňovanější technologií Bluetooth. Jsme velmi zvědaví, jakým hardwarem se nám výrobci pochlubí. Mnohem více nás ale bude zajímat, zda již zjednodušili konfiguraci a používání Bluetooth a zda k obslužnému softwaru je stále potřeba studovat manuál, nebo jde o intuitivní a snadnou záležitost.

O spoustě mobilů jsme již na Mobil.cz psali, ale i při zběžném pohledu jsme si nemohli nevšimnout toho, že budeme mít co dělat, abychom všechno zvládli nafotit a publikovat na našich stránkách. Rozhodně se můžete těšit na velmi povedené kousky z hlediska designu i multimediálních funkcí.