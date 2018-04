CeBIT 2001: Co navštívit a kam zajít?

Informační technologie

Haly 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Network Computing

Haly 10, 11 Automatický sběr dat

Haly 19, 20 Vývoj, konstrukce, výroba a plánování

Haly 21, 22 Software, internetové služby a poradenství

Haly 1 (jih), 2, 3, 4, 5, 6 Telekomunikace

Haly 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, volné prostranství, pavilony 32-35 Kancelářská technika

Hala 1 Technika v bankách a spořitelnách

Hala 18 Technika karet, bezpečnost IT, bezpečností technika

Hala 23 Výzkum a přenos technologií

Hala 16 CeBIT Job Market

Hala 10/patra 5, 6 Obchodní centrum

Hala 10 10/patra 2-4 iF - Industrie Forum Design

IC

CeBIT 2001

CeBIT 2001 probíhá od 22. do 28. března, od 9 do 18 hodin v německém Hannoveru. Vstupné činí 65 DM na jeden den, nebo prodloužená vstupenka za 150 DM. Speciální ceny pro žáky škol od 15 let a pro studenty se pohybují okolo 15-30 DM.

Na CeBIT je přihlášeno celkem 8 015 vystavovatelů ze šedesáti zemí. Celková výstavní plocha stánků je 422 109 metrů čtverečních. Jen pro porovnání, loni se účastnilo o zhruba 200 vystavovatelů méně a také výstavní plocha byla o cca. 5 000 metrů čtverečních menší.

Na divy předváděné loňským CeBITem (posunutým kvůli Expu, jež se nakonec změnilo ve finanční fiasko) se přijelo podívat přes 780 000 návštěvníků, letos se očekává pokoření hranice 800 000 návštěvníků. Jen pro srovnání - v roce 1990 to bylo 561 000 návštěvníků.

CeBITu se ale nevyhnou problémy - například online média mají trvalé problémy s akreditací a skandály vyvrcholily vloni, když například šéfa renomovaného Toms Hardware Guide na výstaviště neakreditovali a i naši redakce měla problémy. Letos to prý bude podstatně lepší, protože si už stěžovali i mnozí vystavovatelé a média podrobila pořádající Deutsche Messe velké kritice.

Pokud si chcete prohlédnout vše, co se týká telekomunikací, pak se připravte na návštěvu více jak 1 100 stánků z celkového počtu více jak 8 000. My vám zde přineseme jen to nejdůležitější. To nejzajímavější přímo z výstaviště vám samozřejmě přineseme až pod prohlížeč přímo z CeBITu. A pozor, chystáme reportérskou novinku, která by vás mohla potěšit a se kterou byste se měli setkat již první den veletrhu.

Co vás bude zajímat na CeBITu, pokud hledáte PDA a mobily?

Hala 1

Brother, Canon, Casio a Sharp - digitální diáře a organizéry, ale především Sharp vystavující první fax nabízející posílání SMS. Sharp kromě toho bude představovat zajímavý přenosný internetový tablet s barevným displejem.

Kromě toho v hale 1 najdete Bluetooth Exchange pavilon, kde si budete moci prohlédnout trendy této bezdrátové technologie.

Hala 6

V hale 6 vystavuje pod jménem HandEra firma TRGPro, která se právě přejmenovává na HandEra. Na tomto stánku bychom měli najít kompletně - především vzhledově - přepracovaný PalmOS klon s CF slotem.

Hala 11/12

Zde najdete hlavně spotřební elektroniku nebo výrobky, které se jí chtějí přiblížit. Firmy Iomega Zyxel, Philips, 3com. Od Philipsu tu budou k vidění mobilní telefony, 3Com hodlá představit svůj webpad, u Iomegy se bude možno podívat na zajímavá zařízení na ukládání dat, jako jsou přenosné CD-RW mechaniky atd.

Hala 13 - ráj PDA

V hale 13 se setkáme s většinou významných výrobců palmů. Palm tu bude představovat svoje poslední zázraky m105, m505 a možná i další, Handspring své nové řady Visorů a od Sony budou k vidění nové Clié. Kromě toho zde firmu najdeme Psion (a na hale 26 ve stánku F60 i bývalý Point.X, dnes 2KSystems se Symbian produkty) a pokud vás zajímá bluetooth, nenechte si ujít expozici firmy Lesswire.

Hala 14/15

Drobná telekomunikační technika a příslušenství z výrobny AVM, Dr. Neuhaus, Draytek a Hermstedt, takže vše, co byste mohli potřebovat k ISDN a USB. Kromě toho zde najdete i Sagem.

Hala 16

Japonský operátor NTT Docomo, Fraunhofer (MP3) a výrobce autorádií Blaupunkt jsou dominantou tohoto pavilonu.

Hala 24

Zde se usídlili výrobci nejrůznějších doplňků a drobného příslušenství, najdeme tu hlavně Hamu a Vivanco. Pokud hledáte příslušenství k mobilům, ale i k počítačům ve stylu USB, FireWire atd., bude to zde.

Hala 25

Mobilní operátoři, samozřejmě hlavně němečtí, najdete tu ale také stánek AOL. Pokud vás zajímá, jak vypadají služby v německých sítích, vyplatí se sem zajít se podívat.

Hala 26 - ráj telefonů

Sídlo gigantů - zde vystavuje Nokia, Sony, Motorola, Alcatel, Ericsson, Mitsubsihi (Trium), Maxon, Benefon, Panasonic, Sagem a Siemens svoje mobilní telefony. Také zde najdete nováčka Sendo. Halu 26 nelze vynechat.

Palm výrobci a telekomunikační firmy abecedně

Alcatel - Freigelände, stánek D12/6

Benefon Oyj - Hala 26, stánek A54 (mobilní telefony)

Cellway - Hala 25, stánek B36 (operátor)

debitel Gruppe - Hala 25, stánek B50 (operátor)

DeTeWe-Deutsche Telephonwerke - Hala 17, stánek F16 (ISDN)

Deutsche Telekom - Freigelände, stánek H12 (mobily, ISDN, operátor)

Drillisch - Hala 25, stánek B70 operátor

E-Plus Mobilfunk - Hala 25, stánek B06 (operátor)

Ericsson - Hala 26, stánek D68 (mobilní telefony, Connectivity)

FRANCE TELECOM - Hala 25, stánek A32 (operátor)

Hagenuk CPS - Hala 17, stánek D50 (Telefony)

Handspring - Hala 13, stánek D52 (Palmy)

HandEra (dříve TRG) - Hala 6, stánek F20 (PDA)

Handspring - Hala 13, stánek D52 (Palmy)

Hutchison Telecom - Hala 25, stánek A50

Mannesmann Arcor - Hala P33, přízemí, stánek A01 (operátor)

Mannesmann Mobilfunk - Hala P35, přízemí, stánek A01 (operátor)

Mannesmann o.tel.o - Hala P33, přízemí, stánek A02 (operátor)

Microsoft - Hala 2, stánek D02 (Software)

MobilCom - Hala 25, stánek B36 (operátor)

Motorola - Hala 26, stánek E60 (mobilní telefony)

Netztel Plus - Hala 24, stánek A07 (operátor)

NOKIA Mobile Phones - Hala 26, stánek F72 (mobilní telefony)

NTT DoCoMo - Hala 16, stánek F23 (operátor)

Palm Germany - Hala 13, stánek D07 (Palmy)

Panasonic Mobile Phones - Hala 26, stánek C50 (mobilní telefony)

Philips - Hala 12, stánek B 06(mobilní telefony)

PSION - Hala 13, stánek C51 (Palmy)

Sagem - Hala 26, stánek C53 (mobilní telefony)

SAMSUNG Electronics - Hala 26, stánek C68 (mobilní telefony)

Siemens - Hala 1, stánek 5d 4

Sonera - Hala 25, stánek B60 (operátor)

Sony Deutschland - Hala 13, stánek C18 (Notebooky)

Sony International (Europe) - Hala 26, stánek D47 (mobilní telefony)

Talkline - Hala 25, stánek D23 (operátor)

Teldafax - Hala 26, stánek C32 (operátor)

TelePassport - Hala 25, stánek B36 (operátor)

Telit - Hala 26, stánek B68

tesion - Hala 25, stánek D32 (operátor)

TIPTEL - Hala 17, stánek E15 (Telefone, Anrufbeantworter)

T-MOBIL - Hala 26, stánek A01 (operátor)

T-Online International - Hala 26, stánek A01 (Internet-Provider)

VIAG Interkom - Hala 25, stánek D50 (operátor)

Viatel - Hala 25, stánek B84 (operátor)

VICTORVOX - Hala 25, stánek A78 (operátor)