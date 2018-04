CeBIT 2001 bude patřit GPRS

Alcatel

Letošní veletrh CeBIT v Hannoveru (22. - 28. března) bude ve znamení produktů a řešení pro technologii GPRS (General Packet Radio Service). V poslední době výrobci téměř všech značek mobilních telefonů přivedli na svět nové přístroje s podporou této technologie a většina z nich bude k vidění právě na CeBITu. O většině z nich jsme vás již informovali a zde je přehled produktů, které na veletrhu představí nejznámější výrobci.Se svou trochou do mlýna GPRS přijde francouzská společnost Alcatel. Na CeBITU by se tak měl objevit Alcatel One Touch 502 GPRS, který je designově klasickým pokračovatelem modelu One Touch 501, ale funkcemi si nikterak nezadá s manažerskými telefony jiných značek. Podle neoficiálních informací by se na veletrhu měly dokonce objevit i modely Alcatel One Touch 702 a One Touch 703, rovněž s podporou GPRS.

Motorola

Nejvíce se v oblasti výroby mobilních telefonů s podporou GPRS od začátku angažuje americká Motorola a na CeBITu představí hned několik nových kousků.Pokračovatelka luxusních Motorol véčkové řady - Motorola V66 bude na trhu sice až ve třetím čtvrtletí tohoto roku, ale již teď je na co se těšit. V66 je triband, pracuje tedy v pásmech 900/1800/1900 Mhz a dokáže pracovat s GPRS 4+1 timeslotem. Navíc zůstává vzhledem věrná svým předchůdkyním.

Další triband, který vzejde z americké dílny, je Motorola Timeport 280. Pokračovatelka manažerských Motorol bude podporovat technologii GPRS (4+1 timeslot), WAP a dokonce i bluetooth. Mimo to bude disponovat i IrDA portem a nabídne uživateli hlasové vytáčení telefonních čísel, nebo hlasový záznamník.

Modely Talkabout 191 a Talkabout 192 budou pracovat s timeslotem 3+1, nicméně přes všechny funkce, které nabídnou (hlasové vytáčení, prediktivní psaní iTAP, WAP a podobně), se budou stále řadit mezi low-endové přístroje. Motorola T192 se bude vyznačovat především integrovanou anténou a možností změny velikosti (zoomem) menu a jeho ikon.

Panasonic

Samsung

Z Asie pocházejí i další dvě novinky. Korejský Samsung se začal angažovat ve výrobě mobilních telefonů teprve nedávno, ale dnes již nabízí špičkové modely.

SGH - A300, který ocení zejména manažeři, disponuje IrDA portem a podporuje technologii HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

Samsung SGH - A400 je určen dámám, což je zřejmé již při bližším prozkoumání jeho funkcí, mezi které patří menstruační kalendář nebo počitadlo kalorií. Celkový vzhled a barevné provedení (rudé) bude také spíš ladit k dámám.

Siemens

Jak je vidět, CeBIT bude skutečně ve znamení GPRS a rozhodně se máme na co těšit. Výrobci poodhalují roušku svých produktů a postupně připravují potenciální návštěvníky na novinky, které na veletrhu představí. Do 22. března je ještě relativně dlouhá doba a jistě se nějaké další přístroje objeví. Pokud ano, určitě se o nich u nás dočtete.