CE COM dal konkurenci lekci z obchodu a stavby sítí

Středeční tisková konference na veřejnosti málo známé společnosti CE COM nebyla z těch, které by zaujaly laickou veřejnost. Přesto byla účast velmi bohatá. Aby ne. CE COM právě oznamoval, že dokončil výstavbu středoevropské vysokokapacitní optické páteřní sítě a zahájil její provoz. Česká republika se tak stala tranzitním bodem pro tuto síť, už proto, že CE COM je firma mající své kořeny v České republice, byť patří Zephyr Communications a sama je registrována v Holandsku.

CE COM započal v roce 2000 s výstavbou vlastní páteřní sítě s úmyslem disponovat infrastrukturou, která by se mohla napojit na podobné páteřní sítě v západní Evropě a tím smazat kapacitní zaostávání střední Evropy za západem. Za tímto účelem bylo vybudováno celkem 2500 kilometrů optických tras, a to v kapacitě 40 širokopásmových kanálů po 2,5 Gbps s výhledem na povýšení na 10 Gbps. Síť propojuje Slovensko, Maďarsko, Polsko a výstupní body do zahraničí jsou v Rakousku a v Německu, kde je síť napojena do další vysokokapacitní sítě DYNEGY jako SWAP network. Díky tomu je CE COM zákazníkům schopen garantovat celoevropskou a celosvětovou obslužnost bez dalších aktivit a shánění sítí zákazníkem.

Tolik k faktům. Nyní k méně suchým číslům. O to, aby se Česká republika stala významnou spojnicí telekomunikačních tras, se původně snažila česká vláda, když tento úkol uložila strategickému partneru Českého Telecomu, tedy TelSource. Ten na něj ovšem rezignoval a Česká republika byla na telekomunikačních mapách propojována náhodně „přes hraniční závoru hozenými“ linkami. I velké české páteřní sítě (jako síť Aliatelu) končily před hranicemi a propojení do zahraničí šlo kapacitně rapidně dolů.

CE COM v tomto vycítil mezeru na trhu a vystavěl páteřní síť zahrnující střední Evropu, a to v tempu, že i Engemu by se zatočila hlava z té jízdy. Položit 2500 kilometrů optické kabeláže, a co hůře, ještě všechno formálně s úřady vyřídit, to musel být skutečně frmol. To vše v šesti státech.

Aby CE COM té práce neměl málo, přibral si zakázky i od dalších firem a vybudoval protažení páteřních sítí velkých telekomunikačních firem do středoevropského regionu. Z těchto projektů stojí za to vzpomenout 1600 km prodloužení páteřní sítě pro BT Ignite (celkem 9 měsíců práce, propojeno pět zemí), dále Telekom Austria, pro nějž bylo provedeno prodloužení páteřní sítě do ČR, Slovenska a Maďarska v délce 310 km, nebo Telia (510 km trasy) či GTS (250 km).

Nyní malé zamyšlení. Když jsme projekt CE COMu v loňském roce představovali, hovořili jsme o něm jako o opravdu zásadním projektu pro české, ale i středoevropské telekomunikace. Ostatně, to sousto si nenaložil jen tak někdo – šéfem CE COMu a duchovním otcem projektu je Ivan Laška, bývalý šéf GTS v ČR a ještě před tím mimo jiné šéf AT&T Rusko a náměstek ministra dopravy a spojů. Ačkoliv Ivan Laška nepatří mezi známé osobnosti, na listině šedých eminencí českých telekomunikací vede skóre. Že tomu tak není náhodou, dokázal ročním strhujícím maratonem CE COMu a výstavby páteřní sítě.

Vypadá to nudně – někdo položil do země hromadu skla. Řekli byste si, že ceny za internet nebo telefonování to nezmění, tak proč dělat humbuk kvůli službě, kterou využijí řádově desítky zákazníků. Důvod je ovšem nasnadě. To, že existuje spolehlivá infrastruktura, je základním odrazovým můstkem pro nástup telekomunikačních operátorů, kteří si takovou infrastrukturu pronajmou a za dva měsíce od založení akciovky už shánějí první zákazníky. Páteřní síť takové kapacity jim ubírá starost obrovské investice, kvůli níž by na komický středoevropský trh, navíc v této době telekomunikací nepřející, snad ani nevstupovali. Jen málo telekomunikačních operátorů má svoji infrastrukturu vybudovanou ze svých zdrojů a ve svém majetku a stojí za to si povšimnout, že pro mnoho zvučných jmen vytvářel prodloužení páteře do střední Evropy právě CE COM.

Po tiskové konferenci jsme se s novináři také shodli na jedné věci. Zatímco na českém trhu se většina telekomunikačních firem pere o to, kdo prodá nejvíce 64 Kbps linek, aktivita CE COMu překročila tento stín malosti a všem nám dala lekci v tom, kde leží skutečné peníze a jak se dělá opravdu velký business. Jenom cena, za kterou si Zephyr Telecommunications rozšířil portfolio svých aktivit o CE COM, se odhaduje na pětinásobek celoročního obratu českého internetového reklamního trhu a cena těchto aktivit a jejich přínosu pro ekonomiku do budoucna je ještě daleko vyšší.

Závěrem připomenu dvě věci. Za prvé, tento článek nemá za úkol detailně představit služby CE COMu – pokud se cítíte na to být zákazníkem pro tak velké kapacity, jistě vás v CE COMu dostatečně ohromí fakty dle vaší libosti.

A za druhé musím pro úplnost připomenout, že dr. Ivan Laška je také členem dozorčí rady Mobil Media a.s., vydavatele Mobil.cz. Nicméně je nutno připomenout také, že pořadí vzniku těchto událostí bylo opačné: nejdříve jsme měli úctu k jeho práci a poprosili jej, aby se stal členem naší dozorčí rady, nikoliv snad, že bychom zpětně chválili tuto práci jen proto, že její vykonavatel je v naší dozorčí radě.