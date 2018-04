CDMA versus EDGE aneb Hladina datových toků stoupá

Tato okurková sezóna měla být stejná, jako všechny ostatní. Přelom července a srpna se obvykle vyznačuje přímo nedostatkem jakýchkoliv novinek a podnětů a všichni jsou myšlenkami jinde. Jenže letos je tomu jinak. První a velmi očekávanou událostí bylo spuštění sítě CDMA EV-DO na frekvenci 450 MHz. V reakci na to pak přišla další, už spíše nečekaná zpráva, o brzkém příchodu technologie EDGE do naší země.

Eurotel měl svoji síť připravenou ke spuštění již před několika měsíci a jedinou neznámou bylo, kdy přesně ji vlastně spustí. Stalo se tak 3.8. a nadšení zákazníci vzali prodejny útokem. T-Mobile reagoval v předvečer spuštění tiskovou zprávou, že spustí technologii rychlých dat EDGE ve 4. čtvrtletí tohoto roku.

Každému došlo, že se tímto marketingovým tahem snaží zamezit odlivu zákazníků ke konkurenci. Nepřejícníci pak přímo tuto zprávu komentovali jako zoufalé prohlášení s tím, že k jeho naplnění však nikdy nedojde podobně, jako tomu bylo v např. u AMR. Opak je však pravdou a v současné době T-Mobile nasazuje do implementace všechny volné kapacity, aby v největších městech mohl EDGE k tomuto termínu spustit. V současné době se tak zejména po Praze můžete setkat s místními výpadky sítě, které jsou s upgradem nutně spojeny.

EDGE - Starého psa novým kouskům nenaučíš

V případě EDGE se jedná o další upgrade dnes již překonané technologie GSM/GPRS. To však paradoxně přináší mnoho výhod. EDGE je plně kompatibilní se vším, co tu bylo je a bude. Neztrácíte pohodlí roamingu, pokrytí, širokého výběru terminálů atd., prostě všeho, co dnes GSM nabízí. Možnosti vylepšení tohoto starého systému jsou však již omezené a zvýšení přenosové rychlosti na trojnásobek je ve srovnání s modernějšími systémy stále málo.

O co jde v technické rovině, zde bylo popsáno mnohokrát. Z hlediska stávající sítě se jedná o poměrně jednoduchý, nikoliv však levný, krok výměny koncových vysílacích stupňů BTS a nahrání nového SW, který je ovládá. To se netýká nejnovějších BTS, protože většina výrobců do dodávaných BTS EDGE implementovala již před časem. Všichni tři operátoři tak již dnes mají ve své síti jistý menší počet BTS, kde EDGE stačí „pouze zapnout“, nezávisle na tom, jestli s ním do budoucna počítají nebo ne.

Opravdu je to mobilní síť třetí generace?

Proti GSM je systém CDMA 2000 o více než deset let mladší a tím i modernější. Zásadním rozdílem je, že všichni uživatelé komunikují na jedné frekvenci a mezi sebou jsou rozlišeni kódem. Výsledkem je vyšší spektrální efektivita vyjádřená vyššími přenosovými rychlostmi či kapacitou a dále jednodušší síťová infrastruktura, jakož i její plánování.

Z hlediska uživatelských možností je pak velmi módní škatulkování jednotlivých systémů do generací. A mnoho příznivců také nadšeně CDMA 2000 kvituje jako příchod sítě třetí generace do ČR, zatímco síť GSM je označována pouze za síť druhé generace.

Zjednodušeně se dá říci, že sítě třetí generace jsou jimi proto, že na rozdíl od sítí druhé generace umožňují paketové přenosy na vyšších rychlostech a tím i mnoho nových služeb. Jejími typickými představiteli jsou pak UMTS (W-CDMA) a právě CDMA 2000.

Toto pojetí trochu narušil upgrade GSM síti o GPRS, a tak se začalo mluvit o síti 2,5 generace. Některé služby, se kterými se původně počítalo až pro sítě třetí generace, tak přišly dřív, nicméně přenosová rychlost je stále nedostatečná. Ve finále přišlo další vylepšení sítí GSM/GPRS v podobě vyšší přenosové rychlosti „made in EDGE“ a vzniká komická situace, kdy zastaralý systém GSM/EDGE je považován za systém třetí generace též!

Občas dokonce zaznívají názory, že drahé UMTS vůbec nepotřebujeme. Toto škatulkování na sítě X-té generace pak silně připomíná hádky typu, zda-li je dotyčná skladba už metal, nebo ještě rock, případně house versus techno.

Pojďme se podívat, co umí varianta CDMA, kterou u nás představil Eurotel (EV-DO - Evolution Data Optimized. Jak už napovídá název, umí přenášet pouze data. V této síti si nezavoláte, nepošlete SMS ani nic jiného, co běžně síť GSM/EDGE umí. Vše bylo optimalizováno za jediným účelem: dosažení maximální přenosové rychlosti. Mobilní terminál je pak prostě modem. Rozhodně má však daleko do mobilu nebo komunikátoru.

Proto nelze síť CDMA 2000 EV-DO v pojetí Eurotelu označovat za mobilní síť třetí generace. Je to zkrátka bezdrátový internet a nic víc. Skutečnou třetí generací bude až UMTS a většina z nás si ani neuvědomuje, jak je blízko. Vždyť licenční podmínky našim operátorům ukládají UMTS spustit (alespoň v Praze) již za 16 měsíců. Z toho vyplývá, že první UMTS základnovky tu musejí být instalovány co nevidět, aby se všechno před spuštěním stačilo řádně vyzkoušet a odladit.

CDMA kontra GPRS/EDGE

Před tím, než porovnáme pokrytí, ping a přenosovou rychlost, v závislosti na zatížení sítě, je zde malá technická vsuvka. Pro mnohé z vás bude jistě překvapením, že na forward linku (směr přenosu BTS-mobil) je funkčně CDMA 2000 EV-DO kupodivu dost podobné systému GPRS/EDGE.

Rozdíl od GSM/GPRS/EDGE je především v tom, že CDMA je jednofrekvenční sítí a všichni uživatelé komunikují na stejném kanálu, 1,25 MHz širokém. Systém CDMA 2000 EV-DO však nepoužívá kód na rozlišení mezi jednotlivými uživateli, ale právě pouze k přiřazení uživatelům skupiny „A“ komunikujícím k BTS „A“ proti uživatelům, komunikujícím s BTS jinými (u GSM/GPRS/EDGE je tohle řešeno odlišnou frekvencí, tady FDMA).

Vše ostatní je již klasické TDMA velmi podobné GPRS/EDGE, a to především v otázce dělení jednotlivých uživatelů o kapacitu BTS v čase, ošetření vzdálenosti mobilky od BTS (timing advance a limit, který je u GSM 33 km, u CDMA EV-DO cca 60 km) a dynamické přidělování kódovacích nebo modulačních schémat v závislosti na kvalitě signálu.

GPRS/EDGE: Kódovací schémata jsou přidělovaná v závislosti na kvalitě signálu a jejich robustnost je vyjádřena poměrem „živých“ dat a „opravných“. U GPRS je použita modulace GMSK a kódovací schémata CS1 až CS4 umožňují přenosovou rychlost od 8 do 20 kbps na time slot. Upgrade GPRS zvaný EDGE používá také GMSK, avšak jen pro první čtyři robustnější kódovací schémata (MCS). Pro MCS5 až MCS9 používá jinou modulaci 8PSK.

Celkem devět kódovacích schémat pak v závislosti na kvalitě signálu nabízí rychlosti od 8,4 do 59,2 kbps na time slot. Na jedné nosné je 8 time slotů, což dává teoretické maximum pro GPRS 160 kbps a EDGE 473,6 kbps (více například zde). Terminálu, který by tuto kapacitu uměl využít celou, se však asi nejspíše nikdy nedočkáme a pro standardní přístroje umožňující přenos na čtyři time sloty tak maxima vychází na 80, resp. 237,8 kbps.

Praktické přenosové hodnoty se pak pohybují mezi 50 a 70 kbps u GPRS a mezi 100 a 200 kbps u EDGE při pingu okolo 500 ms.

CDMA: V závislosti na kavalitě signálu se mění modulace a počet bitů na paket. Teoretické přenosové maximum na jedné nosné je 2,4 Mbps při modulaci 16QAM, která přichází na řadu při velmi dobrém signálu, resp. jeho odstupu od interferujících BTS. Naopak nejrobustnější modulací je QPSK, se kterou sektor BTS posílá data rychlostí 38,4 kbps, nicméně dokáže tak, i pokud má mobilní terminál signál o neuvěřitelných 11,5 dB slabší než interferenční.

V praxi se pak sektorová rychlost, o niž se jednotliví uživatelé dělí, pohybuje v průměru mezi 500 a 700 kbps při pingu okolo 200 ms. Důležité je zmínit, že nikoliv síla signálu, ale právě jeho odstup od interferujícího (parametr C/I) je určující pro výběr modulace a tím i rychlosti přenosu. Interferujícím signálem pak bývá především jiný sektor stejné BTS, či jiné BTS. Proto je také paradoxně možné dosahovat vysokých přenosových rychlostí i s ne příliš silným signálem(-95 dBm), za předpokladu, že bude o 10 dB silnější než vše ostatní.

Se silným signálem blízké BTS, ale na rozhraní jejich dvou sektorů, však dostaneme C/I jen okolo nuly a tím i průměrnou přenosovou rychlost. Tím chci napovědět experimentátorům, že směrová Yagi anténa namířená na slabší nebo vzdálenější BTS, než které jsou k dispozici, může přinést lepší výsledky.

V zítřejším pokračování: Jak dopadá technologie CDMA, která v ČR již existuje, v porovnání s UMTS, na které všichni čekají? Jak se liší přenosová rychlost, terminály, pokrytí, roaming? Co na to Oskar?