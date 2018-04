CDMA v Číně - část XXIV

Fraška

Investoři do telomunikačního průmyslu si znova prožili jednu speciální chvilku a to onen pověstný "CDMA dobude Čínu příští týden" moment. V současné chvíli se naděje ukazují býti liché a jsme zataženi do stejné fádní smyčky naděje, vzrušení a zklamání. Naposledy se to přihodilo v průběhu Clintonovy návštěvy Číny v létě 1998. Pamatujete se ještě? Enormní smlouvy na CDMA sítě ... řešení obchodních střetů ... nový úsvit pro asijské trhy. To všechno bylo v té či oné formě přislíbeno před cestou - a výsledky se nápadně podobaly závěrům cesty čínského premiéra do USA v roce 1999. Spousta slibů bez jakéhokoliv pevného základu.

Největší ironií minulého týdne je skutečnost, že Zhu Rongji je jediný vysoký čínský funkcionář připravený uvést CDMA. On byl tím mužem, který vsadil svou pověst na tento výlet a pokusil se protlačit CDMA v národním měřítku navzdory odporu byrokratů z MII (Čínské ministerstvo informačního průmyslu - dále jen MII) a některých svých nejhorších politických rivalů. Získání členství ve WTO by jasně ukázalo jeho pozici - pravděpodobně by byl schopen donutit MII držet krok, jen kdyby mohl na členství ve WTO ukázat jak užitečná byla karta CDMA při vyjednávání.

A tohoto člověka se Clinton rozhodl veřejně zfackovat. Teprve čas ukáže, kolik škody tato neúspěšná cesta způsobila Zhuovi. V pátek odpoledne se Clinton a Zhu ještě stále usmívali, ale o pár hodin pozdějí se tón změnil. "Pokud chcete příliš mnoho příliš rychle, nakonec nedostanete nic." řekl Zhu Rongji. Dodal že Čína byla připravena otevřít svůj telekomunikační trh a jestliže Američané tuto šanci zahodí, obrátí se Čína na Evropu. Tyto komentáře odrážejí Zhuovu náhle oslabenou pozici v Pekingské politice. Riskoval hodně pro získání velkých ústupků. Jeho oponenti ho teď mohou lehce předvést jako slibotechnu, neschopnou dodržet ani své vlastní sliby.

Nedošlo docela k závěru, který mezinárodní zpravodajství předpovídala poslední týden. Návštěva byla ohlašována titulky: "Čína se chytá CDMA," Čína se sklání před tlakem US", a tak dál a tak podobně připomínajíce hlavní strany před návštěvou Clintona v Pekingu v roce 1998. Stejně jako tehdy, očekávám kolektivní ztrátu paměti. Před Clintonovou cestou se dokola omílalo že je to poslední šance Číny dostat se do WTO, teď a nebo v příštím století. V momentě kdy je jasné, že teď to nebude, nastane znovu obrat a "skutečná" poslední šance se koná letos na podzim. Tehdy totiž začne "skutečná" velká expanze CDMA. Může se to stát, proč ne? Já bych si ale na to nevsadil ani dva dolary. Nejpravděpodobnější scénář je jakési polovičaté řešení, které rozšíří současné čtyři CDMA sítě do velkých měst po celé Číně ale nikdy nedojde ke skutečnému celonárodnímu rozšíření.



Bajka

Jedna z nejoblíbenějších estonských pohádek je o mladé dívce, které macecha slíbí, že se může vdát za svého milého jakmile v práci unosí dřevěné střevíčky. V příštích dnech jsou pak dřevěné střevíčky nahrazeny skleněnými a posléze železnými a to za stálých úsměvů a povzbudivých slůvek. Jaký vztah má tato předfreudovská bajka k našemu tématu? Čínské ministerstvo informačního průmyslu (Minnistry of Information Industry - dále jen MII) je stejnou zlou macechou. Když USA tlačily na Čínu aby přijala CDMA, MII dalo svolení k výstavbě sítí v roce 1997 - ale jen kolem čtyř sítí a pouze pro nekomerční účely. Po zvýšení tlaku ze strany USA oznámilo MII, že CDMA prochází "ověřovacími zkouškami". Ty už běží dva roky. Při současném vyjednávání o WTO byl jeden z požadavků na Čínu zvýšit počet kontraktů na výstavbu CDMA sítí; nato Čína objednala dvě potěmkinovská rozšíření okolo 20 milionů dolarů za kus. Nové a nové střevíčky se nazouvají na kulhající CDMA a GSM zatím získává milión nových zákazníků každý měsíc.

V Číně existují dva celonárodní operátoři mobilních sítí; obrovský China Telecom a začínající China Unicom. Největší novinou v poslední době je stupňování plánů China Unicom na rozšíření GSM, tento operátor již prohlásil, že bude provozovat obě sítě, GSM i CDMA. Náskok v počtu zákazníků zatím patří China Telecom a zvyšuje se; Unicom se rozhodl přidat na tempu a podepsal zatím největší smlouvu o výstavbě sítě. Dalším důležitým bodem bylo rozhodnutí začít objednávat síťová zařízení od dalšího výrobce a využít jejich soupeření k levnějším cenám. A jak, ptáte se, byly tyto důležité události komentovány mezinárodními zpravodajskými agenturami? Hmm, vůbec ne. Všichni měli příliš práce s analyzováním důsledků smluv o CDMA uzavřených v průběhu Zhuovy návštěvy ve Washingtonu.

Mezitím může dojít k rozštěpení China Telecom na čtyři soupeřící operátory GSM z důvodů vyšlechtění nové konkurence.

To by vedlo k celkem pěti operátorům na trhu, všichni nabízející roaming na celém území Číny a přenositelné přístroje. To je přesně stejná situace jaká byla na počátku každého fungujícího trhu mobilních komunikací na celém světě - 2 - 5 konkurujících operátorů s jediným standardem a zákazník, který může změnit operátora a telefon si vzít sebou.

Pokud dojde k uzavření smlouvy o WTO, dostanou západní operátoři konečně šanci koupit si svou libru masa z čínského operátora. První v řadě stojí AT&T a British Telecom, ti již s China Telecomem úzce spolupracují - AT&T má v Číně stovku zaměstanců. BT koupil 20% podíl ve třetím největším operátoru v Hong Kongu, jehož největším podílníkem je právě China Telecom. Tady je další paradox okamžiku: požadavek USA na zvýšení podílu účasti západních mobilních operátorů na budování sítí v Číně byl míněn na pomoc CDMA ale skutečným výsledkem bude nájezd operátorů TDMA a GSM na Čínu. Evropští úspěšní operátoři GSM s přemírou likvidních prostředků nezůstanou sedět na zadku a sledovat jak si BT přivlastňuje čínský trh. Panevropští giganti jako Vodaphone či Mannesmann pravděpodobně skočí po China Unicom v okamžiku, kdy bude čínský trh deregulován. AT&T and British Telecom plánují zvýšit své podíly v China Telecom nebo zaútočit na jeden ze čtyř Baby Telecoms (narážka na možnost rozštěpení China Telecom...) v případě že dojde k rozdělení. Tato rozhodnutí jsou podložena ekonomicky: mnoho GSM operátorů je ziskových, zatímco většina US CDMA operátorů uvádí ztráty v každé čtvrtletní zprávě a to ještě ani nedokončili výstavbu sítí v Americe. Obrovský nárůst cen akcií Vodaphonu, Mannesmannu, Telecom Italia Mobile a podobně dává těmto společnostem dostatečně silné zázemí pro financování ambiciózní expanse v Asii.

V tomto týdnu nahlížel Wall Street na vývoj v Číně veskrze kladně. Každá událost byla analyzována jakoby v tom nejlepším ze všech možných světů; realita se přihlásí v několika měsících - stejně jako po Clintonově návštěvě v Číně v roce 1998. Podobná situace se vytváří v PC průmyslu. Wall Street dobrovolně ignoroval všechny známky zpomalení růstu prodeje v roce 1999. Minulý pátek zveřejněné výsledky Compaqu pravděpodobně konečně donutí investory pohlédnout skutečnosti do tváře. Abych přidal alespoň na závěr dobrou zprávu; v blízké budoucnosti se pravděpodobně naskytne příležitost výhodné koupě akcií high-tech společností.