CDMA - sen o českém broadbandu

Co vůbec znamená zkratka CDMA? Počáteční písmena anglických slov Code Division Multiple Access označují mobilní síť, která vznikla v Americe podobně jako u nás GSM.

Dnes je tato technologie velmi rozšířená také v Asii a podle posledních údajů organizace CDG jí na celém světě používá 202 milionů lidí. CDG dále uvádí, že počet uživatelů CDMA velmi rychle roste. Od května 2003 přibylo 31 % uživatelů, což je nárůst o 43 milionů. Na jejich absolutní počet je ovšem GSM několikanásobně úspěšnější.

Podle GSM Asociace měl celkový počet jejich uživatelů dosáhnout na konci prvního čtvrtletí 2004 hranice 1 miliardy.

CDG CDMA Development Group je asociace založená za účelem podpory celosvětového vývoje, nasazení a využívání technologií CDMA. CDG má více než 100 členů složených převážně z výrobců zařízení a infrastruktury pro CDMA. Jejími hlavními aktivitami jsou vývoj CDMA, vzdělávání, regulace a mezinárodní podpora CDMA.

GSM nebo CDMA

Sítě GSM a CDMA se v základě odlišují ve způsobu, jakým se vyrovnávají s potřebou využít přenosový kanál pro několik hovorů současně. Obě technologie mají tedy stejný cíl, ale dosahují jej různými způsoby.

Základem GSM je technologie TDMA (Time Division Multiple Access). Jak již samotný název napovídá, pro rozlišení jednotlivých hovorů na sdíleném kanále se používá čas. Každý během hovoru zabírá přenosový kanál jen chvilku, a pak ho předá dalšímu. Tímto způsobem se všichni dovolají, ale v jeden okamžik používá přenosový kanál jen jeden volající.

Jen tři měsíce po schválení technologie TDMA, představila v roce 1989 společnost Qualcomm CDMA. Narozdíl od TDMA dokáže skutečně obsloužit několik uživatelů současně tím, že jednotlivé hovory jsou různě kódovány. Přístroj odchytává jen tu modulaci, která je mu určena a vše ostatní vnímá jako šum. Díky tomuto principu dokáže CDMA ze všech známých technologií uspokojit na šířku pásma největší množství uživatelů. Pro názornost přikládáme jednoduchou analogii, kterou používá ve svých materiálech společnost Qualcomm (vlastník některých klíčových patentů CDMA):

Představte si místnost, ve které se skupina lidí snaží vést souběžně několik dialogů. Při použití TDMA by se střídali po jedné větě. Protože v jednu chvíli by nikdy nehovořilo více lidí naráz, nikdo by se nemusel bát, že jeho věta se ztratí v okolním hluku. V CDMA by mluvili všichni naráz, ale každá dvojice by používala jiný jazyk. Protože žádná dvojice by neznala jazyk těch ostatních, všichni by vnímali cizí hovory jako šum, který by na jejich rozhovor neměl žádný vliv.

První CDMA

První síť založená na technologii CDMA nesla název CDMAOne (IS-95A). Umožňovala přenos hlasu a dat maximální rychlostí 14,4 Kbps, tedy podobně jako naše GSM. Její další paketová varianta IS-95B dokáže podle CDG přenášet data rychlostí až 115 Kbps a jedná se o obdobu GPRS u GSM.

Další vývoj dal vzniknout rodině 3G mobilních sítí označovaných jako CDMA2000. Historicky první byla CDMA2000 1X. Oproti CDMAOne přinesla dvojnásobnou kapacitu pro přenos hlasu a maximální rychlost paketových dat až 307 Kbps. Mezi nejmladší členy této rodiny patří také CDMA 1xEV-DO (Evolution Data Only), pro kterou se rozhodl Eurotel.

Co znamená 3G? Zkratka 3G označuje třetí generaci mobilních technologií. Jako 3G se všeobecně označují ty technologie, které nabízí pokročilé hlasové a datové funkce. Po jejich nasazení bude možné například vést videohovory nebo využívat mobil k rychlému připojení k internetu. První 3G mobilní síť (WCDMA) spustil asijský operátor NTT DoCoMo v roce 2001.

Původní verze sítě určené pro přenos dat dokázala nabídnout maximální rychlost 2,4 Mbps download a až 153,6 Kbps upload. Nedávno byla pro 1xEV-DO schválená také revize A, která podporuje download rychlostí až 3,1 Mbps a upload 1,2 Mbps.

1xEV-DO nad celou Amerikou

Sítě CDMA2000 mohou pracovat na různých frekvencích, ale Eurotel by měl být historicky první operátor, který spustí 1xEV-DO na 450 MHz. Vůbec první komerční 1xEV-DO síť byla spuštěna v lednu roku 2002 společností SK Telecom. Současná poptávka po CDMA 1xEV-DO rychle roste a odhaduje se, že na začátku roku 2004 překročil počet jejich uživatelů 4 miliony. V lednu zároveň ohlásil americký operátor Verizon Wireless záměr rozšířit dosah 1xEV-DO po celém území Spojených států. K tomuto rozhodnutí jej vedly velké úspěchy po nasazení technologií v San Diegu a ve Washingtonu v říjnu minulého roku.

Při downloadu používá ve skutečnosti 1xEV-DO kombinaci TDMA a CDMA. V závislosti na kvalitě signálu se mohou maximální rychlosti pohybovat v rozmezí 38,4 Kbps do 2,45 Mbps. Rychlost pro upload kolísá v intervalu 9,6 až 153,6 Kbps. Zkušenosti ze zemí, kde již CDMA 1xEV-DO běží, ukazují, že průměrně se rychlost pohybuje mezi 300 a 600 Kbps, Ping kolísá okolo 250 ms.

Navrženo pro přenos dat

Další rozšířené standardy 3G - CDMA 1X a WCDMA jsou zaměřené více na hlasové služby než data. Snaží se vždy zajistit konstantní datový tok směrem k terminálu, což vede ke značnému snížení celkové kapacity sítě. Oproti tomu používá 1xEV-DO systém umožňující každých několik milisekund přizpůsobovat datový tok k uživateli. Aktivní terminály měří a vyhodnocují úroveň signálu, který chytají z okolních základnových stanic (BTS). Na základě takto získaných informací síť určí maximální rychlost, jakou může terminál přijímat data. Díky tomuto systému může základnová stanice nabídnout každému uživateli optimální datový tok vzhledem k úrovni jeho signálu.

CDMA 1xEV-DO má proti dominantní UMTS technologii WCDMA několik výhod. První je šířka spektra, kterou využívá. EV-DO operuje pouze s 1,25 MHz, zatímco šířka pásma WCDMA je 5 MHz. Zároveň dokáže nabídnout EV-DO vyšší průměrnou rychlost a nižší pořizovací náklady. To jsou hlavní závěry, které učinila ve své studii agentura Alexander Resourcess specializující se na bezdrátové komunikace.

Z jejich zprávy zároveň vyplývá, že ani velké rozšíření technologie Wi-Fi nesníží potřebu vybudovat 3G mobilní sítě jako je například EV-DO. Předpoklad, že by rozsáhlá Wi-Fi síť mohla substituovat sítě 3G se tedy ukázal jako mylný.

Čekání na UMTS

Po té, co operátoři utratili miliardy dolarů za licence na UMTS, nastalo váhání nad jejím spuštěním a snaha ho oddálit. Velké časové prodlení a poptávka po rychlém bezdrátovém internetu vytvořila příležitost pro relativně levnou technologii CDMA 1xEV-DO. Ta může nabídnout jen datové služby, ovšem s vyšší rychlostí než například WCDMA. Otázkou zůstává, jestli dá v budoucnu zákazník přednost raději videotelefonii nebo rychlejšímu internetu.

V tuto chvíli u nás stále probíhá testování, na základě kterého může ČTU udělit povolení k zahájení komerčního provozu CDMA 1xEV-DO. Během testování se objevily problémy s rušením přijmu u některých televizorů, které nesplňují normy a odposlouchávají signál i na frekvenci 450MHz. Více se o tomto problému dočtete zde.

Jako perličku na závěr přinášíme odkaz na stránky mezinárodní organizace International 450 Association (www.450world.org) , kde se můžete dočíst také o tom, že někde v Čechách se připravuje spuštění CDMA 1xEV-DO.

