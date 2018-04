CDMA: Rychlý bezdrátový internet v praxi

Služba Eurotel Data Expres nabízí teoretickou rychlost přenosu až 800 Kb/s pro download (představitelé firmy však hovoří spíše o běžně dosahovaných 256 Kb/s, 800 Kb/s je v síti nastaveno jako horní strop) a 156 Kb/s pro upload. Na rozdíl od běžných tarifů ADSL není operátorem aplikována FUP (Fair Use Policy) - uživatel si tedy může stáhnout tolik dat, kolik použitá technologie dovolí.

Při pořízení služby získá každý uživatel od Eurotelu CDMA modem (buď za plnou cenu 8 995 Kč, nebo za dotovanou cenu 1 495 Kč -- při podpisu smlouvy na 12 měsíců; obě ceny jsou s DPH). V krabici s modemem se nacházejí ještě baterie, externí prutová anténa s kabelem, síťový adaptér, CD-ROM s potřebným softwarem a návod k použití. I když čtení návodů nepatří k oblíbeným činnostem, v tomto případě se jej vyplatí alespoň pozorně prolistovat. Minimálně jedna z vlastností použitého modemu totiž může překvapit - pokud do něj zasunete napájecí kabel ve stavu, kdy už je spuštěno CDMA připojení, nezačne se nabíjet baterie - a až se vybije, bude uživatel odpojen od internetu. Nejde o nijak závažný problém, ale je dobré o této skutečnosti vědět. Nejjednodušší (a doporučený) způsob instalace modemu zahrnuje vložení dodaného CD-ROMu do mechaniky počítače, potvrzení voleb v instalačním programu a následné připojení modemu k USB.

Dodávaný CDMA modem se dle dostupných informací chová jako běžný USB modem, a tak by mělo být možné jej připojit i se standardním ovladačem pro tento typ zařízení (a použít jej tak i v jiných operačních systémech než ve Windows, pro které je určen instalační CD-ROM). My jsme zvolili standardní způsob instalace. Ta vytváří nové internetové připojení - a k internetu se tak dá připojovat buď přes dodávaný specializovaný program nebo běžným způsobem (jako při využití dial-upu). Vzhledem k tomu, že se v rámci instalace vytváří nové připojení, je vhodné při instalaci deaktivovat případné ochranné programy (zabraňující modifikacím připojení) typu OptimAccess. Zbývá pouze nastavit uživatelské jméno a heslo a pak už se lze připojit k internetu.

Druhým zádrhelem, na který lze při instalaci narazit - a který rovněž nemá na svědomí výrobce -- je firewall. Řada běžně používaných firewallů (mimo jiné i námi instalovaný Sygate Personal Firewall) nepodporuje připojení přes USB, a tak, přestože se modem tváří, že pilně komunikuje se sítí, se k internetu nedostanete. Řešením tohoto problému je pochopitelně nahrazení nevhodného firewallu nějakou alternativou.

Brouzdání po internetu, stahování i odesílání pošty nebo download drobnějších datových souborů (řádově v megabajtech) nelze označit jinak než za příjemné. Běžná rychlost downloadu se pohybovala přes 80 KB/s (tedy výrazně výše než Eurotelem slibovaných běžných 256 Kb/s) a při našich měřeních jen výjimečně klesala pod 35 KB/s. U uploadu jsme ovšem běžně dosahovali jen rychlostí kolem 4 KB/s. Ping (na tuzemské servery) se pohyboval od 107 do 257 ms s velkým rozptylem kolem průměru.

K měřením je ještě třeba dodat, že byla realizována na pražském sídlišti Stodůlky v místě, kde ukazatel signálu sítě ukazoval maximum (při připojení externí prutové antény i při použití antény kompaktní). Modem jsme pro účely testování umístili v dosahu počítače u okna; příjemným rozdílem oproti komunikace přes GPRS byla skutečnost, že nedocházelo k rušení CRT monitoru ani bezdrátové klávesnice a myši (v případě občasného využívání GPRS bylo vždy třeba umístit telefon/anténu do dostatečné vzdálenosti, jinak byl počítač jen těžko použitelný).

Kromě využití protokolů běžných pro brouzdání po webu a práci s elektronickou poštou jsme testovali i práci s protokoly SCP a SSH, která byla bezproblémová - lze tedy snadno spravovat i vlastní webový server, například prostřednictvím populárních aplikací WinSCP a Putty (což zdaleka není samozřejmostí u některých služeb založených na GPRS). Co naopak nelze, je využívat protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol; při používání VPN je třeba zapnout podporu překladu adres i portů). CDMA se se dle informací Eurotelu rovněž nevyrovná se situací, kdy byste do sítě poslali pakety s jinou IP adresou než přidělenou připojenému počítači - pak se spojení ukončí.

Už od spuštění služby se objevovaly informace o problémech s dodávanými modemy. Ty měly spočívat v samovolném vypínání, případně v nekorektním chování za určitých vymezených situací. Eurotel ale nabízí v případě takových trablů bezplatnou výměnu modemu za nový. My jsme byli velmi rychle donuceni upgradovat drivery modemu tím, že se nám modem po několika minutách (až desítkách minut) používání odpojoval a shazoval i Windows XP (bez jakýchkoliv hlášek došlo k rebootu). Na displeji modemu se v tu chvíli zobrazovala hláška „Nabíjení dokončeno“. (Nepomohl však ani pokus o provoz modemu bez nabíjení.) Ani tímto upgradem nebyl všem problémům konec - i s novým softwarem se modem po náhodné době odpojí (někdy po 25 minutách, někdy po pěti, jindy po hodině) a není možné jej znovu připojit (jedině po rebootu - který ale nyní již lze naštěstí odložit). Pro úplnost zbývá poznamenat, že firmware použitého modemu hlásí verzi NM10ET2616. Jak již bylo zmíněno, jsou podle dostupných informací problémy s modemy poměrně běžné - některé se údajně odpojují náhodně, jiné po cca 5 hodinách (podle materiálů Eurotelu by přitom mělo spojení vydržet 48 hodin).

Jak zlepšit funkčnost CDMA modemu

GTRAN modem, dodávaný Eurotelem, s čipovou sadou Qualcommu, může být provozován ve třech režimech: jen CDMA - mód 0 / jen HDR (EV-DO) - mód 1 / CDMA+HDR - mód 2.



Pokud GTRAN modem AT příkazem přepnete do módu HDR-only, což se na základě dostupné definice AT příkazů děje zápisem AT+GTHYBM=1, modem se přestane přehřívat, vypínat. Kromě toho bude rychlejší a stabilnější.



Jak na nastavení? Odpojte se od internetu, spusťte si nějaký telnet klient, ve Windows XP třeba HyperTerminál, vytvořte nové připojení s GTRAN modemem, zadejte jakékoliv telefonní číslo a pak stiskněte storno. V menu Soubor / Vlastnosti / Nastavení / Nastavení ASCII zvolte položku “psané znaky lokálně opisovat” a potom zadejte již zmíněný AT příkaz. Modem se resetuje a vypne, Vy jej zapněte, a máte stabilnější připojení. Ověřeno v praxi na 3 modemech.