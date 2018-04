CDMA - na vlastní oči (fotogalerie)

Neomezené vysokorychlostní připojení k internetu založené na technologii CDMA dnes uvedl do provozu mobilní operátor Eurotel. Měsíční paušál služby Eurotel Data Expres činí 899 korun měsíčně bez DPH. Na včerejší tiskové konferenci službu představil marketingový ředitel Eurotelu pro firemní zákazníky Michal Knor.

Služba je v současné době dostupná 70 procentům české populace (160 základnových stanic) a do budoucna se bude pokrytí rozšiřovat s ohledem na rostoucí poptávku na trhu. Knor očekává minimálně stejný zájem o službu, jako byl o službu Eurotel Data Nonstop. Ta k 30. červnu přilákala více než 56 tisíc uživatelů. Jak dodal, současní uživatelé tarifu Data Nonstop budou moci přejít na službu Data Expres i před vypršením dosavadních smluv. Případný poplatek za migraci bude záviset na tom, zda uživatel dosud využíval dotovaných či nedotovaných služeb.

Očekávaná průměrná rychlost pro stahování činí přes CDMA 256 kb/s, pro odesílání 156,3 kb/s a maximální rychlost služby byla stanovena na 800 kb/s (maximální rychlost přenosu přes GPRS v současné době dosahuje 85,6 kb/s). Jak uvedl manager technologické strategie Eduard Eck, minimální rychlost připojení není garantována, a to s ohledem na mobilitu uživatelů a měnící se podmínky vytížení sítě.

Pro připojení prostřednictvím technologie CDMA musí být uživatel vybaven speciálním hardwarem. Eurotel proto nabízí balíček, který obsahuje CDMA USB modem, jehož nedotovaná cena činí 8995 korun včetně DPH. Při uzavření smlouvy na 12 měsíců a závazku měsíčně odebrat služby v hodnotě 555 korun, se cena snižuje na 1495 korun včetně DPH. Jednorázový aktivační poplatek pak při koupi nedotovaného zařízení činí 580 korun včetně DPH a při koupi dotovaného modemu pak do konce srpna 1780 korun včetně DPH. Na podzim hodlá Eurotel navíc přijít s nabídkou karet do notebooků.

Eurotel zavedl systém CDMA2000 1xEV-DO (Evolution – Data Optimized) v pásmu 450 MHz jako první mobilní operátor na světě. Licenci k provozování mobilní telekomunikační sítě v pásmu 450 MHz Eurotel získal v roce 1991 na 20 let pro provozování analogového systému NMT (služby T!P s předčíslím 601). Záměr spustit projekt CDMA s využitím pásma 450 MHz Eurotel oznámil již letos v květnu, poté byl start odložen na červenec. Důvodem byly problémy se získáním povolení od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a prodlužování testovacího provozu. Nová služba totiž v některých lokalitách republiky rušila televizní signál. Do spuštění CDMA Eurotel investoval přes 400 milionů korun. ČTÚ pak Eurotelu povolení udělil na konci července. Proti spuštění CDMA protestuje u Evropské komise konkurenční operátor T-Mobile. Více o historii CDMA Rychlý internet Eurotelu - od soumraku do úsvitu.

Připojení k notebooku lze realizovat prostřednictvím USB kabelu

Modem je možné přenášet, má vlastní akumulátor a přijatelnou velikost

Mobilní BTS určená pro CDMA

Mikrovlnná anténa určená pro bezdrátové připojení BTS k páteřní síti

Anténa pro CDMA2000 1xEV-DO

Elektronika základnové stanice - vpravo pro CDMA2000 1xEV-DO, vlevo pro GSM900

GPS anténa určená k synchronizaci základnové stanice se zbytkem sítě

Detail elektroniky pro CDMA2000 1xEV-DO