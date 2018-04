ČD opět chystají vyběrové řízení na projekt radiové sítě GSM

Výběrové řízení na dodavatele pilotního projektu radiového systému GSM-R se chystají vypsat České dráhy (ČD). Systém by měl sloužit ke spojení vlakového a pozemního personálu na železnici a v budoucnu by měl pokrýt všechny české železniční koridory. Na dnešním setkání s novináři to potvrdil předseda představenstva a generální ředitel ČD Petr Kousal.

Jak dále uvedl, příprava pilotního projektu systému GSM-R jde do finále. "Výběrové řízení vypíšeme, až budeme mít pilotní projekt připravený. Momentálně ho dokončují naši experti," zdůraznil Kousal. Podle informací ČIA by měl tento projekt stát přibližně 300 milionů korun a pokrýt zhruba 200 kilometrů dlouhou koridorovou trať mezi Děčínem, Prahou a Kolínem. Tak alespoň znělo zadání výběrového řízení, které připravoval již v roce 2001 bývalý management ČD.

Kousal rovněž informoval, že mobilní telefony, o jejichž dodávce pro ČD od společnosti Eurotel podepsal před 14 dny smlouvu, budou sloužit nejen na spojení mezi řídícími složkami ČD, ale také například na spojení se strojvedoucími kolejových vozidel na tratích nevybavených radiovou sítí ČD. Telefony prý tak výrazně přispějí k vyšší bezpečnosti provozu.

Podle Kousala bude tyto telefony používat přes čtyři tisíce zaměstnanců ČD. Hodnotu kontraktu odmítl Kousal sdělit. Připomněl pouze pohnutou historii výběrového řízení na mobilního operátora. Jeho výsledky totiž vyhlásilo minulé vedení ČD již v červnu minulého roku, neúspěšní zájemci se však obrátili na Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se snahou zpochybnit výběrové řízení. Ten však žádné pochybení nenašel.