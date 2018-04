cbasPad - pár příkladů

Dostal se mi do ruky velmi jednoduchý freeware interpret jazyka Basic - cbasPad. V paměti Palmu zabírá pouhých 50 kB (plus MathLib). CbasPad disponuje pouze nejzákladnějšími konstrukcemi jazyka Basic, takže není problém se s ním ve velmi krátké době sblížit a použít na jednoduché výpočty. Díky tomu nemusím mít řadu specializovaných programů, mám plnou kontrolu nad tím, co daný program dělá, programy se mnou komunikují v češtině, pokud mi něco nevyhovuje, není problém to opravit či předělat.



Recenze k programu je například zde. Stručný manuál je v angličtině, dá se jím prokousat.



A zde je pár příkladů:







1. Sportka

Spuštění

Tlačítka: OK - vygenerování nových čísel, A - setřídění vygenerovaných čísel, Cancel (B) - ukončení programu

2. Body Mass Index

Spuštění

Zadání váhy a výšky (na řádku 30 programu lze přednastavit svoji výšku, která se pak defaultně zobrazí na vstupu)

Tlačítka: OK (A,B) - výpočet, Cancel - neprovedení výpočtu

Případné nové zadání výšky a váhy

Tlačítka (po prvním výpočtu): OK - nový výpočet, A - zobrazení doporučené váhy pro zadanou výšku, Cancel (B) - ukončení programu

3. Plat

Spuštění

Zadání hrubého platu a počtu dětí (lze přednastavit na řádcích 30 a 50). Hrubý plat lze zadat i jako matematický výraz (např.: 20000*1,5)

Tlačítka: OK (A,B, Cancel) - provedení výpočtu

Případné nové zadání hrubého platu a počtu dětí

Tlačítka: OK - nový výpočet, A - zobrazení, kolik za mě ještě platí zaměstavatel (z této obrazovky se lze dostat jakýmkoli tlačítkem), Cancel (B) - ukončení programu

4. Splátky

Spuštění

Tlačítka: OK (Cancel,A,B) - výpočet

Případné nové zadání vstupních údajů

Tlačítka (po prvním výpočtu): OK - nový výpočet, Cancel (A,B) - ukončení programu

Program vygeneruje 6 náhodných čísel do sportky.Ovládání:Výpis programu:# SPORTKAnew5 dim a(12)10 j=120 for i=1 to 11 step 230 c=rnd(50)40 if c=0 then goto 1050 for k=1 to i step 260 if c=a(k) then goto 1070 next k80 a(i) = c90 s$(i-1) = 'Číslo '+str$(j)+' :'100 j=j+1110 next i200 for i=1 to 11 step 2210 s$(i) = str$(a(i))220 next i500 op 'dt','SPORTKA - náhodná čísla'510 a = fn 30520 if a=1 then goto 10525 if a=2 then goto 1000530 end1000 for i=1 to 11 step 21010 idx=11020 for j=1 to 11 step 21030 if a(i)>a(j) then idx=idx+21040 next j1050 s$(idx) = str$(a(i))1060 next i1070 goto 510runPro zjištění, jak jsem na tom s mojí váhou.Ovládání:Výpis programu:# BODY MASS INDEXnew10 s$(0)='Váha [kg] : '20 s$(2)='Výška [cm] : '30 s$(3)='180'40 s$(4)=''50 s$(5)=''60 op 'dt','BODY MASS INDEX'70 a=fn 3080 s$(4)='BMI : '90 m=val(s$(1))100 n=(val(s$(3))/100)^2110 bmi=m /n120 s$(5)=str$(int(bmi*100)/100)130 s$(8)='Vyzáblost : '140 s$(9)='BMI do 15'150 s$(10)='Hubenost : '160 s$(11)='BMI 15 - 20'170 s$(12)='Normál : '180 s$(13)='BMI 20 - 25'190 s$(14)='Nadváha : '200 s$(15)='BMI 25 - 30'210 s$(16)='Obezita : '220 s$(17)='BMI nad 30'500 b=fn 30510 if b=2 then gosub 700520 if b=1 then goto 90600 end700 op 'it','Doporučená váha pro '+s$(3)+' cm'710 ? int(20*n),' - ', int(25*n),'kg'720 b=1730 returnrunVýpočet čistého platu na základě zadání hrubého platu a počtu vyživovaných dětí. Program nebere v úvahu žádné jiné odečitatelné položky kromě položek na dospělé osoby a děti.Ovládání:Výpis programu:# PLATnew20 s$(0)='Hrubý : '30 s$(1)='20000'40 s$(2)='Dětí : '50 s$(3)='1'60 k_dosp=38040/1270 k_dite=25560/1280 k_15=109200/1290 k_20=218400/12100 k_25=331200/12110 k_poj_ja=12.5/100120 k_poj_zam=35/100# *************125 hruby=eval(s$(1))130 op 'dt','PLAT'140 b=fn 30150 hruby=eval(s$(1))160 deti=val(s$(3))170 soc_ja=int(hruby*k_poj_ja)180 soc_zam=int(hruby*k_poj_zam)190 od_pol=k_dosp+(deti*k_dite)200 dzakl=int(hruby-soc_ja)210 zm=int(dzakl - od_pol)220 zm=(int(zm/100)+1)*100230 if zm <= k_15 then gosub 600240 if zm > k_15 and zm <= k_20 then gosub 700250 if zm > k_20 and zm <= k_25 then gosub 800260 if zm > k_25 then gosub 900265 s$(1)=str$(hruby)270 s$(4)='Poj. 12,5% : '280 s$(5)=str$(soc_ja)290 s$(6)='Zákl. daně : '300 s$(7)=str$(dzakl)310 s$(8)='Odeč. pol. : '320 s$(9)=str$(od_pol)330 s$(10)='Zdan. mzda : '340 s$(11)=str$(zm)350 s$(12)='Daň : '360 proc=int(dan/dzakl*1000)/10370 s$(13)=str$(dan)+', '+str$(proc)+ '% ZD'380 s$(14)='Celk. státu : '390 proc=int((soc_ja+dan)/hruby*100)400 s$(15)=str$(soc_ja+dan) + ', ' + str$(proc) + '% hr.'410 s$(16)='ČISTÝ : '420 s$(17)=str$(hruby-soc_ja-dan)425 op 'dt','PLAT'430 a=fn 30440 if a=2 then gosub 1000450 if a=1 then goto 150500 end# *************600 dan=zm*0.15610 return700 dan=k_15*0.15 + (zm-k_15)*0.20710 return800 dan=k_15*0.15 + (k_20-k_15)*0.20 + (zm-k_20)*0.25810 return900 d1=k_15*0.15 + (k_20-k_15)*0.20910 d2=(k_25-k_20)*0.25 + (zm-k_25)*0.32930 dan=d1+d2940 return1000 op 'dt','PLAT - zaměstnavatel'1010 s$(4)='Zaměstnav. : '1020 s$(5)=str$(soc_zam)1030 s$(6)='Teor. hr. : '1040 s$(7)=str$(soc_zam+hruby)1050 s$(8)='Celk. státu : '1060 s$(9)=str$(soc_zam+soc_ja+dan)1070 s$(10)='% státu : '1080 s$(11)=str$(int(val(s$(9))/val(s$(7))*100))1090 for i=12 to 181100 s$(i)=''1110 next i1120 c=fn 301130 a=11140 returnrunVýpočet měsíční splátky na základě znalosti celkové částky, roční úrokové míry, počtu let splácení a počtu splátek za rok.Ovládání:Výpis programu:# SPLÁTKYnew10 s$(0)='Půjčka : '20 s$(2)='Roční úrok : '30 s$(4)='Počet let : '40 s$(6)='Spl. za rok : '50 s$(1)='1000000'60 s$(3)='5'70 s$(5)='15'80 s$(7)='12'90 op 'dt','VÝPOČET SPLÁTEK'100 a=fn 30110 s$(10)='SPLÁTKA : '120 s$(12)='ROČNĚ : '130 s$(14)='CELKEM : '140 s$(16)='NAVÍC : '150 pujcka=val(s$(1))160 urok=val(s$(3))/100170 roku=val(s$(5))180 zarok=val(s$(7))190 pocsplatek=-(roku*zarok)200 k1=urok/zarok210 k2=1-(1+k1)^pocsplatek220 splatka=pujcka*k1/k2230 s$(11)=str$(int(splatka))240 s$(13)=str$(int(splatka*zarok))250 celkem=-splatka*pocsplatek260 s$(15)=str$(int(celkem))270 navic=celkem-pujcka280 proc$=str$(int(navic/pujcka*100))+' %'290 s$(17)= str$(int(navic))+','+proc$300 b=fn 30310 if b=1 then goto 110500 endrun

Závěr

Výše uvedené příklady jsou věci, které využiji v běžném každodenním životě. Máte někdo ještě další tipy? Napište mi.