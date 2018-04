Časy se mění i pro Mobil server

Kdysi bývalo zvykem, že jsme každý měsíc jásali nad nárůstem čtenářů, leč poznenáhlu tradice každoměsíční sebechvály upadla snad i proto, že s čtenářského nárůstu se stal stereotyp a konec konců i proto, že změna inzertního systému převedením na prodej reklamy podle shlédnutí znamenala konec nutnosti sebechvály vůči inzerentovi. Inzerent nyní vždy dostává přesně to, za co si zaplatí - bez ohledu na to, zda server je či není čten.

Důvod, proč o tom nyní psát, je jiný - přišli jsme s několika interními změnami, které by se na chodu serveru měly příjemně projevit. Kromě toho, že jsme od posledního hacku konečně upgradovali server z náhradního Pentia na 90MHz na Pentium 233MHz, máme také políčeno na hodně solidní a nadupaná HP server, čímž bychom si mohli na chvíli vystarat. Novinkou bude nový vzhled serveru - netěšte se, nesetkáte se s ním příští týden, ale bude to nějakou dobu trvat. Problém je totiž v tom, že zároveň s tím přibude i nový redakční systém namísto stávající Genesis.

Nový systém bude především znamenat zajímavé možnosti personalizace - kdo bude chtít, bude si moci zapnout hezké a snadno navigující grafické menu, komu poleze krkem, bude se proklikávat menu textovým. Také se zpřehlední ankety za články, ty se velmi osvědčily a jak to tak vypadá, okamžitá možnost reagovat na článek je to, co mnoho z vás zaujalo. A internet je přeci o interaktivitě.

Vedlejším prvkem této změny bude stav, kdy mi budeme schopni velmi přesně určit, kolik fyzických čtenářů nás sleduje. Již nyní máme díky našemu unikátnímu programu poměrně solidní představu, kterou budeme během léta dopilovávat - a kromě vlastního algoritmu používáme také velmi zajímavý server Monitor ke zpětné kontrole výsledků.

Asi největší změnou je to, že já osobně jsem od 1.7. přestal pracovat jako konzultant ve firmě M.I.A. Pro mne osobně se změní hodně - Mobil server nebudu redigovat od 19:00 do 1:30, jak tomu bylo doposud zvykem, nebudu vstávat v 7:15 a moje žena se na mne přestane dívat zrakem krajně podezřívavým. To pro vás důležitější z této změny je, že spousta maličkostí, které jsme až do této chvíle opomíjeli, bude napravena (ne ze dne na den) a i příliv článků a jejich gramatická správnost dozná změny.

Cesta za novým a lepším Mobil serverem nebude jednoduchá - podívejme se ale, jaký byl Mobil server v červnu. Červen byl (jako skoro každý měsíc) měsícem rekordním: přeneseno bylo 23 GB dat, titulní stránka byla shlédnuta více než 130 000 krát. Každá z návštěvníků navštívil alespoň 6 dalších stran - celkem bylo shlédnuto 770 000 stránek, což činí 212 tisíc sessions. Chcete to přesně na osoby? Nepovíme - až v září :) Chceta další přesná data? Listujte statistikami...

Co jste četli nejvíce? Vyjma titulní stránky byl naprostým fenoménem bazar, který ostatně právě doděláváme do nové a lepší podoby. Za ním byla logicky rubrika telefony a pak již následovaly nejčtenější články. Provokativně laděný článek o tom, že díky speciálním číslům v síti Paegas a EuroTel lze telefonovat zdarma, byl šlágrem, v závěsu za ním se překvapivě umístila Nokia 6110 support page, tedy stránka s kompletními informacemi o telefonu Nokia 6110. Pomyslné třetí místo obsadily dval články zabávající se kvalitou sítě Paegas a na čtyřce se umístil článek Zaměstnanci Telecomu příliš vyhrávali na 0609. Páté místo obsadil popis nové služby SPT Telecom - TelecomBoxu.

A naši největší čtenáři?

1 - BVV Brno - poněkud překvapivé vítězství

2 - FELK CVUT - tato proxy skrývá několik set studentů, není čemu se divit.

3 - EuroTel (povinná četba)

4 - zákazníci VOL schovaní za proxy (dialupy)

5 - koleje CVUT na Strahově - tedy další velká proxy.

6 - VŠE - a zase proxy

7 - Škoda automobilová Mladá Boleslav

8 - PVT - zákazníci na dialupu

9 - Armáda ČR

10 - CzCom dialup připojení klienti

11 - Globtel

12 - ČEZ

13 - RadioMobil

Pokud vás překvapuje pořadí RadioMobilu pak vězte, že návštěvnost RadioMobilu je konstatntní, kdežto jinde prudce expandovala - například EuroTel zvýšil odběr dat trojnásobně. Zvláštnosti? Finská Nokia nás sleduje o něco málo častěji, než její české zastoupení - to je zajímavý poznatek.

V období prázdnin se dá očekávat, že operátoři poněkud sníží příval novinek, jimiž nás častují. Tuto dobu využijeme pro publikování větších tematických článků věnovaných předpokládanému rozvoji sítě GSM, ale i lehčímu žánru - pište nám svoje příhody z dovolených - ty, které s mobily souvisí, i ty, které jsou alespoň veselé.