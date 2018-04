Často se v naší zemi mluví a píše o rasismu.Ve středu večer jsem s kolegou naštívil jistou společenskou akci. Hrála na ní také cikánská kapela, a hrála dobře. Po nějaké době jsme nepoznali jednu skladbu, i šel jsem se muzikantů zeptat, co že to hráli. Houslista, podsaditý chlapík, na mě místo odpovědi vystřelil také otázku: "Vy jste z Ukrajiny?" Ani slovo o tom, co že to hráli, proč se ptám či něco podobného. Dosud jsem to nepochopil. Na slušnou otázku "Co jste to hráli?" se přeci neodpovídá "Vy jste z Ukrajiny?".Pokud se vážně všichni chceme bavit rovnocenně, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství a nevím co ještě, nemůžeme se přece místo odpovědi na otázku ptát, odkud jste?Komu tohle není jasné, zaslouží si známou "hrubou záplatu". Pokud máme být slušní, musíme být slušní všichni. Jinak to vážně nebude fungovat.A jestli to chcete vědět, hráli Čajkovského. A vážně pěkně.