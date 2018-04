Nokia se štěpí. Část firmy odešla a vyvíjí vlastní smartphone s MeeGo

Jolla nyní jedná s výrobci hardwaru a hledá mezi nimi spojence. "Zcela vážně pracujeme na vývoji smartphonu," řekl šéf Jolly Jussi Hurmola, jehož cituje list The Wall Street Journal (WSJ).

"Pochopitelně to ale nemůžeme dělat sami," dodal Hurmola, který v Nokii pracoval 12 let. Pokud vše půjde hladce, Jolla by nový smartphone chtěla mít na trhu ještě do Vánoc. Analytici ale tvrdí, že firma to bude mít těžké, protože na trhu smartphonů panuje tvrdá konkurence.

Šéf Jolly řekl, že nový podnik bude potřebovat kolem deseti milionů eur (asi 255 milionů Kč), pokud má úspěšně zahájit výrobu. Kapitál si chce obstarat od soukromých investorů. Hurmola řekl, že podnik bude muset podle propočtů prodat 50 až 100 tisíc smartphonů, aby měl alespoň vyrovnané hospodaření.

Firma už má rozjednané kontrakty, vsází na oblibu MeeGo

Firma jedná s partnery, mezi nimiž jsou i výrobci a dodavatelé čipových sestav. Hurmola řekl, že Jolla už podepsala několik smluv.

"Zdá se, že je zde hodně nadšenců MeeGo," poznamenal manažer, a naznačil tak, že by firma této podpory mohla využít k růstu poptávky po svém novém produktu. MeeGo má například bezpečnostní rámec, rychlé uživatelské rozhraní a podporuje i takzvaný multitasking, tedy přepínání mezi aplikacemi.

Operační systém MeeGo je založen na Linuxu a Nokia jej spolu s Intelem vyvinula v roce 2010. Systém našel uplatnění v některých netboocích a zábavních zařízeních určených do automobilů. Smartphone je jím ale osazen pouze jeden, a to Nokia N9 (více o tomto modelu čtěte zde).

Nokia stejně nepřežije, šíří se zkazky po webu

Nokia loni v rámci změny strategie rozhodla, že bude využívat prozatím nevyzkoušený operační systém Windows Phone od Microsoftu, čímž se de facto vzdala svých vlastních systémů MeeGo a Symbian. Změna ale nepříznivě zasáhla tržby Nokie a poslala cenu akcií firmy prudce dolů. Jedna akcie se prodává za méně než 1,50 eura, zatímco před lety, když byla Nokia ještě na vrcholu, akcie stály i více než 40 eur.

Na internetu se mezitím množí spekulace, že Nokia současnou krizi tak jako tak nepřežije. Nebude to ale zřejmě zásluha konkurence, kterou jí teď připravují bývalí zaměstnanci, ale výsledek růstu obliby telefonů, které fungují na bázi systému Android od společnosti Google. Nemluvě o tom, že k pádu Nokie hodně přispěla i společnost Apple.