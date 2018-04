Cassiopeia BE 300 - operační systém musí ven! (dlouhodobé zkušenosti)

Dnešním článkem navazujeme na předchozí sérii o dlouhodobých zkušenostech s handheldy. Opět připomínáme, že svým textem můžete přispět i vy, stačí sepsat pár postřehů a odeslat je na adresu redakce zavináč palmare.cz - obratem se vám ozveme a pokud článek vyjde, bude honorován. Nyní ale již k popisu zkušeností s PDA Cassiopeia BE 300.

Cassiopeia BE 300 byla novinkou na trhu před několika lety - jednalo se o barevné PDA (32 k barev) za relativně nízkou cenu. Zařízení se dalo zakoupit i s českou lokalizací, kterou bych však moc nedoporučoval, protože je nestabilní, přístroj se někdy sekne a zabírá zbytečně moc místa. Mně se osvědčila 'malá čeština', tedy česká klávesnice + české fonty. Většina aplikací třetích stran je v angličtině a komplet počeštění přístroje se na ně stejně nevztahuje.

Jaké je PDA po třech letech používání?

Cassiopeiu BE 300 používám už tři roky a jsem s ní velice spokojen. Její černo-stříbrný plastový kryt vypadá sice docela reprezentativně, ale stejně doporučuji použít pouzdro (firma Krusell šije přímo na míru BE 300), protože se časem poškrábe.

Nahrazení systému jiným

Hned na úvod musím říct, že se nejedná o zcela klasické PocketPC. Operační systém je sice na bázi Windows CE 3.0, ale přetvořen Casiem na značně ořezanější verzi, která má s PocketPC prostředím jen pramálo společného. To s sebou bohužel přináší nekompatibilitu s většinou aplikací pro tento systém! A programů vytvořených nebo upravených pro BE 300 je zase málo... Důvodem je také propojení s PC, či notebookem přes casiovský program ´PC connect´ a ne ´Active sync´, jak je u PDA typu PocketPC zvykem. Nic ale není ztraceno, protože toto PDA naštěstí disponuje přepisovatelnou pamětí typu flash, takže není problém nahrát zcela nový operační systém, který není z dílny Casia, ale lze ho stáhnout ze zahraničních stránek různých vývojářů a fandů BE 300. Takovýchto OS existuje celá řada a jsou většinou zdarma nebo za minimum peněz. Osobně používám eXpod 6.1, který je stabilní a osvědčil se mi. Přehrání ROMky bych doporučil každému majiteli. Je to naprosto jednoduchá záležitost a vlastník PDA tím získá úplně jiné uživatelské rozhraní - téměř totožné s tím, jaké známe z 'velkých' Windows, propojení PDA s PC přes ´Active sync´ (možnost propojení přes ´PC connect´ ale neztrácí) a hlavně kompatibilitu s většinou PocketPC aplikací, takže pak už není problém mít v BE 300 ICQ, Acrobat Reader, WMP nebo Route Planner.

Možnosti rozšíření

Velkým plusem PDA je slot pro CF karty s podporou různých zařízení. Koupil jsem si CF LAN i Wi-Fi kartu a obě fungují bez problémů, u té druhé jsem pouze musel najít speciální ovladače. BE 300 bohužel nemá infraport, takže uvažuji ještě o koupi CF Bluetooth karty. Momentálně používám k propojení s mobilním telefonem kabel, a to buď přes speciální CF kartu od Socketu, nebo přes systémový konektor.

Jaká je výdrž baterie a další parametry

Co se týče výdrže akumulátoru, není již moc o co stát - při poslouchání MP3 a vypnutém displeji vydrží 4 hodiny. Nutno ale říct, že zhruba před rokem a půl jsem musel koupit akumulátor nový, ten původní už na tom byl špatně. Nejžhavější také není čitelnost LCD displeje na přímém slunci, který je jinak docela kvalitní. Srdce zařízení obstaral procesor MIPS (280 MIPS VR4131), který je uvnitř PDA taktován na 166MHz. Při nahrání nového systímu (eXpod), podle vývojářů údajně dojde k přetaktování na 206MHz, což stačí třeba na běžnou práci a zároveň poslouchání MP3. Osobně BE 300 používám právě jako hudební přehrávač, organizér a pro naprosto bezproblémový přístup na internet a věci s tím související – FTP, ICQ, mail, internetová rádia, atd.

Závěr

I po letech, které je zařízení na světě má současnému uživateli stále co nabídnout. Jeden slot je již přežitkem, ale někomu může dostačovat, takt procesoru také nepatří k nejvyšším, nenáročnému uživateli bude však výkon dostačovat.

Více zkušeností, rad a tipů na vylepšení, včetně možnosti stažení nového systému, naleznete na mých osobních stránkách věnovaných Cassiopeie BE 300.