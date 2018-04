Casio Protrek: GPS navigace jako na dlani

O GPS navigačních zařízeních jsme již psali na našem serveru mnohdy, ale o zařízení obdobném, jako jsou Casio Protrek snad ještě ne. Tyto hodinky, které stojí kolem 22 tisíc korun, vám poslouží snad všude na světě jako dokonalý průvodce a navigátor. Ale jelikož je toto zabudováno v hodinkách, jsou zde jistá omezení a rozdíly oproti klasickému GPS terminálu. Připomínám, že pro podrobnosti o systému GPS a pro recenze dalších GPS zařízení si pročtěte naši GPS sekci

Na první pohled by se daly hodinky popsat asi jako něco obrovského, co vám brání při oblékání nasadit si většinu věcí, které mají rukáv. Hodinky mají pěkný design, ale nejsou vyloženě dělané na to, aby se nosily běžně nebo pro reprezentaci, jako Rolexky, či jiné náramkové elegantní hodinky. Protreky lze nosit rozhodně lépe opravdu za účelem, pro který byly stvořeny (základní navigace v terénu bez nutnosti tahat s sebou krabičku), než na společenské události k obleku.

Ovšem pro použití například na kolo nebo například na raft, či kdekoliv jinde jsou tyto hodinky ideální. Nemusíte se starat o žádnou krabičku, mají jednoduché ovládání a jsou vždy po ruce.

Princip, na kterém hodinky fungují nemusím vysvětlovat. Snad jen to, že pro určení polohy stačí Protreku min. 3 družice, ale pro ideální a přesné určení je lepší, když se zjišťuje poloha podle 8 družic, což je pro tento terminál maximum, které mu stačí.

Mnozí se ptáte jistě, jak dlouho vydrží tedy tyto hodinky běžet, když průměrné GPS nevydrží neustále v provozu ani týden. Protreky jsou napájeny dvěma bateriemi jedna se stará o klasický hodinkový provoz a druhá se použije při zapnutí GPS přijímače.

Jak dlouho vám vydrží baterie v hodinkách záleží na vás, ale ne o moc méně, než klasické baterie v jiných hodinkách. Co se GPS přijímače týká, závisí životnost baterie na operačním módu, který na přijímači nastavíte. O tom napíši více dále v článku.

Hodinky samotné mají standardní funkce a na displeji najednou zobrazí čas (12/24 hod), datum (včetně roku a dne) a dále je zde možnost budíku. Pro večerní provoz je zde podsvětlení indigo.

Displej hodinek je poměrně veliký a plně grafický. To mu umožňuje slušně zobrazit obrazovky s mapkami, či směry k waypointům v GPS módu. Displej má rozměry 1,8x2,1 cm a 32x31 bodů.

Celé hodinky mají rozměry (bez řemínku) 6,5x6,6x1,9 cm a jejich hmotnost se vyrovná dnešnímu mobilnímu telefonu 137 gramů. Výdrž GPS modulu na 1 baterii se pohybuje od 4 do 12 hodin podle zvoleného režimu měření.

Na pravé straně přístroje se nalézají tři ovládací tlačítka, která slouží pro podsvícení displeje, pro spuštění menu (konfigurace GPS a nastavení času to je důležité) a pak je zde tlačítko, které přepíná mezi hodinami a GPS službami.

Nastavení hodin je velice důležité, jelikož se neseřizují podle satelitu, ale naopak na nich závisí výpočet polohy jak vaší, tak momentální rozmístění satelitů. Pokud byste navolili špatný čas, tak se může stát, že určení vaší polohy nebude dostatečně přesné. Standardně by měly hodinky měřit vaší polohu s přesností na cca 30 metrů, což je na osmi kanálové měření standardní výsledek.

Další ovládací tlačítka na přední straně hodinek slouží pro pohyb v menu, nastavení hodnot a pak je zde jedno tlačítko se zelenou tečkou, které slouží pro potvrzování volby a v režimu GPS pro započetí měření.

Příjem signálu pro satelitní navigaci není nejsilnější stránkou tohoto přístroje, jelikož například ve městě ztrácí občas signál a při inicializaci musíte stát někde, kde je celkem volný výhled a neměli byste stát u vysoké budovy. Pak přístroj obvykle nenajde dostatečný počet družic pro určení polohy, ale s tímto mají problémy i jiné terminály.

Pro rychlé a úspěšné určení vaší polohy bychom měli mít nastaven správný místní čas a přibližné místo na zeměkouli, kde se nalézáme. V hodinkách není definována Praha a pokud neznáme souřadnice, na kterých se nelézáme, stačí navolit například Vídeň. Pro první měření je toto nastavení nutné provést. Důležitost správnosti času jsem již popisoval dříve, takže není doufám potřebné zmiňovat to, že pokud se nastaví špatný čas, byť pohybující se v rozmezí desítek minut, určení vaší polohy může být posunuto i o desítky, či stovky metrů.

Dále v hodinkách nastavíme jednotky vzdálenosti a rychlosti, kde lze volit mezi standardními jednotkami km (za hodinu) nebo mílemi (za hodinu).

Hodinky Casio Protrek mají paměť na 200 míst určených zeměpisnou polohou. Tyto pozice s polohami mají možnost přiřadit k nim textové popisky. Do paměti tyto body ukládáme ručně a nebo uložíme naměřené hodnoty. Tyto body se nazývají landmarks.

Trasy cesty se skládají z bodů, které jsme si nadefinovali v paměti a jedna trasa může mít jeden výchozí a dalších maximálně 8 bodů - waypoints. Při měření polohy nás GPS terminál informuje o vzdálenosti a směru, kterým máme jít k dalšímu waypointu.

Do paměti se také ukládají poslední měření, ze kterých se pak sestavuje tracklist, který se pak promítá v mapě. Ke každému měření je zaznamenán i čas a datum. Tento tracklist lze ovšem jen prohlížet, takže nemůžete zvolit možnost uložení polohy, ale musíte si toto ručně přepsat do přístroje.

Již dříve jsem se zmínil o možnosti různých režimů práce GPS přijímače. Tyto se liší právě intenzitou, či periodicitou měření polohy a tudíž i spotřebou energie.

One shot mode je režim, při kterém probíhá měření pouze při stisku onoho tlačítka se zelenou tečkou. V tomto režimu se nehraje moc na čas, ale spíš na počet měření, při kterých se udává až 720 měření na jednu baterii.

Quick mode vyhodnotí také polohu pouze po stisku zeleného tlačítka, ale určení polohy se zkracuje v průměru na cca 5 sekund. Pak se dle výrobce životnost baterie zkracuje na 5 hodin v provozu.

Continuous mode je režim, kdy přístroj měří polohu každou sekundu. Výsledkem je poměrně stálá a komplexní informace o trase, rychlosti a jiných údajích. Pak se provozní doba zkracuje na 4 hodiny.

Auto mode je jakýsi druh úsporného režimu, kdy hodinky automaticky měří a vyhodnocují polohu každou minutu a v mezičasech se GPS přijímač vypíná. V tomto režimu lze s přimhouřeným okem přirovnat přijímač ke standardním přístrojům a vydrží přibližně 12 hodin v provozu.

Použití tohoto donedávna futuristického zařízení ovšem vidím jen pro určitou skupinu uživatelů. Přeci jenom na profesionálnější použití je ideální stále terminálek o velikosti mobilního telefonu s velkým displejem, který vám dokáže zobrazit i relativně velký kus mapy i se zakreslenými různými objekty.

Ideální použití bych těmto hodinkám přiřazoval někde při kampování v lesích, na prázdninách na kole nebo na lyžích, případně i na vodě. Hodinky jsou díky dobrému a masivnímu zapouzdření odolné proti více, než standardním nárazům a snad i otřesům a hlavně jsou vodovzdorné, takže se nemusíte obávat, že byste si je museli zabalit do pytlíku, či zavřít do lahve v případě, že byste vyrazili někam na vodu.

Závěrem bych chtěl jen poznamenat, že tento výrobek je velmi povedený a pokud od něj nečekáme stejné výkony, jako od klasických velkých terminálů, jistě budeme nadmíru spokojeni. Bohužel mám jednu malou připomínku a tou je již na začátku zmiňované osvětlení, které se sice nechá zapnout téměř kdykoliv, ale jakmile se stiskne tlačítko například pro posun v menu, okamžitě světlo zhasne a my jej musíme znovu aktivovat.

Za tento test bychom chtěli poděkovat firmě Fast, s.r.o., která nám přístroj zapůjčila a bez níž by tato recenze nemohla vzniknout.