Casio Cassiopeia A11 J

Desktop Cassiopei, ikony na taskbaru (zleva): indikace propojení s PC, Cascading Menu, Mute, indikace napájení (v tomto případě adaptér), čas

Když se před více než rokem a půl rozhodl Microsoft vstoupit na trh palmtopů a osobních organizérů a zahájil projekt pod kódovým označením Pegasus, byl trh s palmtopy z hlediska objemu prodeje stále ještě okrajovou záležitosti. Těžko říct co bylo příčinou a co následkem. Jestli se prostě Microsoft rozhodnul nasednout do zrychlujícího vlaku mobilních technologií nebo naopak je tím co uvádí tento vlak do pohybu. Trh s PDA dnes prodělává bouřlivé změny a palmtopy nahrazují notebooky na výsluní zájmu odborné veřejnosti. Jak budou vypadat palmtopy zítřka zatím nevíme, ale dnes se můžeme podívat jak si je představuje Microsoft. Setkáváme se s Windows CE v kabátě od firmy Casio. Technické podrobnosti včetně ceny naleznete zde.

Na tomto místě bývá obvykle v recenzích popisováno rozbalování krabice s výrobkem. Přidržím se tohoto schématu, ne však proto, že by mě nic jiného nenapadlo, ale proto, že v tomto případě bude o čem psát. Cassiopeia je totiž dodávána s bohatou výbavou, která nebývá tak úplně obvyklá. Kromě samotného palmtopu v krabici najdete manuály (jeden k palmtopu, další pak k Windows CE a standardnímu software), CD s HPC Explorerem, Pocket Internet Explorerem 1.0 a Schedule+ 7.0 a CD s dalšími programy od třetích firem (mezi nimi bych jmenovat zejména faxovací software bFax.) V další menší krabici pak najdeme seriový kabel, zdroj, jednu sadu baterií, akumulátor, dobíječku akumulátoru a tzv. minidock, který umožňuje zároveň komunikovat s PC a dobíjet akumulátory případně používat adaptér. Z toho co jsem uvedl už je vidět, že Cassiopeia přichází opravdu kompletně vybavena a s jejím provozováním už nemusí být spojeny žádné další výdaje, protože propojení s PC (hardware i software) i síťový adaptér jsou dodávány standardně.

Teď se již podíváme na samotný palmtop. První dojem byl, že palmtop je lehčí než opticky působí. Ve skutečnosti však váží téměř 400 g takže do kapsičky u košile už to opravdu není. Zato do náprsní kapsy u kabátu se vejde poměrně pohodlně. Trochu k popisu: IrDA port a seriový port jsou na levé straně. Na seriovém portu je zajímavé že slouží zároveň i jako konektor pro dobíječku akumulátorů a připojení adaptéru. Samozřejmě není možné strčit tam všechny kabely najednou. K tomu slouží výše zmíněný minidock. Slot pro PC karty je na pravé straně, kde se do přední části palmtopu zasunuje rovněž pero.

Z dalších věcí bych pak zmínil zvláštní tlačítko na vypínání alarmu, kterým můžete pípající a blikající palmtop umlčet, aniž by bylo třeba jej otevírat. (Napravo od displeje, je kromě speakeru také LED dioda indikující alarm.) U displeje je možné v případě potřeby zapnout podsvícení, což považuji za velice užitečnou vlastnost. Vyzkoušel jsem, že s podsvícením lze palmtop použít i v naprosté tmě. Nakolik se podsvícení promítne do životnosti baterií nevím. Casio tvrdí, že palmtop vydrží běžet na jednu sadu baterií 20 hodin na akumulátor pak zhruba 14. Tato data nemohu ani potvrdit ani vyvrátit. Za celou recenzi jsem totiž palmtop používal na baterie asi 6 a půl hodiny a na to s přehledem stačila jedna sada baterií. Většinu času jsem měl totiž palmtop připojen k adaptéru.

Podle parametrů akumulátoru jsem si všimnul, že má parametry shodné s běžnými akumulátory do walkmanů a jiné spotřební elektroniky. Mám namysli zejména napětí 2.4 V. To tedy umožňuje používat i běžné akumulátory. Cassiopeia není tedy co se týče baterií tak rozmlsaná jako OmniGo. K Cassiopei se dodává pěkný malinkatý adaptér (zhruba 4 x 4 x 2 cm, hmotnost zanedbatelná). Tento adaptér však u zapůjčeného palmtopu byl určen pouze pro 110 V (USA). Bylo mi řečeno, že už v příští dodávce mají být adaptéry vyhovující pro naši síť. V každém případě doporučuji tuto skutečnost při koupi ověřit. (Mě byl pro účely recenze zapůjčen jiný adaptér, který fungoval bezvadně, ale v žádném případě ho nelze označit za kapesní - váží zhruba 2x tolik co samotný palmtop. Ale to jenom tak naokraj. :-) ) Cassiopeia nezobrazuje žádným způsobem míru vybití baterií. Jak vidíte na obrázku. Je zde pouze stav "Good" a "Very Low" . U položky "Percentage of Main Batteries power left:" je "Not supported" . Z čehož usuzuji, že Windows CE jako takové tuto možnost podporují, ale nepodporuje ji BIOS Cassiopei. Jedinou možností jak odhadnout možnou délku chodu na baterie je tedy datum a čas běhu na baterie. Což by bylo samo osobě dostačující, kdyby... Kdyby se totiž tento záznam v okamžiku měkkého resetu nevynulovával. Neříkám, že se tak děje často. (Ke stabilitě systému se dostanu později.) Ale když dojde k tomu, že musíte z nějakého důvodu restartovat. Máte prostě smůlu.



Infromace o stavu napájení

K napájení mám jen tři poznámky:

U displeje jsem zatím vyzdvihnul jen možnost podsvícení. Teď tedy k celkovému dojmu: Myslím, že displeji nelze celkem nic vytknout. Kvalitou je srovnatelný například s displejem Psiona. Příliš se neleskne a je dobře čitelný i v horších světelných podmínkách.

Dále bych se zmínil o klávesnici. Nejprve co do počtu kláves. Klávesnice neobsahuje samostatný numerický blok. Ale narozdíl od OmniGo nemá ani speciální klávesy pro použití kalkulátoru. Znaménka "+" a "*" je tedy třeba mačkat spolu se Shiftem a rovněž chybí klávesa Del. Tu je třeba suplovat kombinací Shift+BackSpace. Cassiopeia má tedy vlastně jen alfanumerický blok převzatý ze standardní PC klávesnice. Jedinou klávesou navíc je speciální klávesa "Start" známá z některých klávesnic pro Win95. Co se týče ergonomie psaní, chybí klávesnici zpětná tlaková vazba. Doporučuji tedy nechat zapnutou zvukovou signalizaci, která poměrně zdařile napodobuje klasický psací stroj. (Samozřejmě velice potichu.) Jinak není klávesnici co vytknout a je vhodná i pro psaní delších textů.

To už by asi bylo k hardware vše a nyní se podíváme na to hlavní, tedy software. Než se k tomu však dostaneme, pokusím se zde vysvětlit co jsem mínil oněmi změnami o kterých píši v úvodu této recenze.

Inu asi takhle. Trh s palmtopy a PDA byl do této doby velice proprietární. Tedy každý výrobce si zpravidla vyvinul k palmtopu vlastní OS, vlastní sadu aplikací, a konverzní a synchronizační utility pro propojení palmtopu s PC. Snad jediným OS, který se používal pro více různých palmtopů je GEOS. Avšak i v tomto případě vždy ke každému palmtopu vznikala nová na míru ušitá verze GEOSu a zpravidla zcela odlišná sada aplikací dodávaná výrobcem palmtopu. S Windows CE je všechno jinak. Zde byl nejprve OS jako standard, zveřejněná specifikace a sada základních aplikací. Pak se postupně začaly objevovat palmtopy, které tento OS používají. I v oblasti palmtopů se tedy dostáváme do situace, jaká již dávno panuje na trhu stolních PC. Tedy že výrobci hardware vyrábějí "jen" železo a na něm dodávají předinstalovaný OS spolu se sadou základních aplikací. Nikoho už ani nenapadne, aby když si kupuje počítač u firmy XYZ s.r.o. chtěl zároveň XYZ OS, XYZ Office a XYZ Browser a nikdo také pak podle předinstalovaného software neposuzuje kvalitu samotného počítače.

Windows CE

Windows CE je nový operační systém z rodiny Windows. Jeho GUI je v maximální možné míře podobné Windows 95. Tímto však podobnost končí. Windows CE netrpí žádnou zpětnou kompatibilitou. Byl vyvinut zcela od začátku. Není ani binárně kompatibilní s ostatními Windows. Nespustíte tu tedy nejen žádné DOSosvské aplikace, ale ani žádné aplikace napsané pro Windows 3.11, 95 či NT. Tolik na úvod. Abych se přiznal, když jsem poprvé slyšel, že Microsoft vyvíjí OS pro palmtopy, vyvolala u mě tato zpráva pousmání. Po zkušenostech s ostatními OS od Microsoftu mi nebylo jasné jak dokážou naprogramovat něco co by mohlo chodit na kapesní hračce s výkonem 386 a minimem paměti. Dokážou. Jak jsem již napsal, Windows CE stačí zhruba 500kB paměti, což považuji vzhledem ke složitosti systému za slušný výkon. Aplikace si však také přijdou na své. Proto doporučuji - a z obrázku to je jasně vidět - nekupujte žádný model palmtopů s Windows CE s 2MB RAM. Já jsem měl k dispozici model A11 se 4MB a to již považuji za zcela dostačující. Jak vidíte, všechny spuštěné aplikace - a není jich málo - se bez problémů vešly do 2MB a data na disku, včetně dodatečných aplikací a cache k Pocket IE se vešly do 1MB.





Lze samozřejmě dokoupit flash nebo SRAM kartu, ale v případě 2MB modelu byste ji potřebovali velice záhy. Jinak co se týče multitaskingu, mám pocit že je plynulejší než u Win95, asi to bude tím, že zde není žádný ten stokrát proklínaný šestnáctibitový kód... A ohledně stability - Windows CE se mi nepodařilo shodit, přestože mnoho aplikací, které jsem stáhnul z Internetu byly betaverze.

Jaké tedy nalezneme na u Cassiopei standardní aplikace?

Jednak jsou to věci ohledně plánování času a kontaktů. Calendar, Tasks a Contacts. Tyto aplikace se velice podobají stolnímu Schedule+ a také se s ním bez problémů synchronizují. Calendar tedy umožňuje všechny obvyklé operace ohledně plánování, Tasks ohledně úkolů a Contacts správu kontaktů a databázi osob. Tyto tři aplikace jsou vzájemně provázány. Takže pokud například u osoby v Contacts vyplníte políčka Birthday nebo Anniversary, zobrazují se pak v Calendar jako tzv. FullDay Events - tedy události bez udání času. Zároveň pohled "Agenda" v aplikaci Calendar zobrazuje vždy aktivní úkoly z Tasks pro určený den. U této sady aplikací oceňuji kromě funkčnosti hlavně bezešvou synchronizaci se stolní Schedule.





Tabulka v Pocket Excelu

Propojení s PC...

Dalšími aplikacemi jsou. Na první pohled vypadají podobně jako jejich stolní vzory a mají i podobné ovládání. Jsou však podstatně zjednodušeny. Pocket Word tedy svými schopnostmi odpovídá spíšeznámému z Windows 95. Z toho vyplývá, že nemá zarovnání do bloku (), a rovněž nepodporuje styly odstavců. Oproti WordPadu vlastně poskytuje jen stromový () pohled na data. Word z Psiona 3x je tedy značně mocnější prostředek pro tvorbu textů. Pocket Word je však pro většinu úloh dostačující. Pocket Excel opět prošel značným zjednodušením. Nelze v něm psát makra, ale hlavně - neumí zobrazovat grafy. Tedy ve srovnání snaopět slabší. Formáty Pocket Wordu a Pocket Excelu jsou samozřejmě odlišné od stolních. Při kopírování se však provádí automatická konverze, takže uživatele to v podstatě nemusí zajímat.Z předinstalovaných aplikací se ještě zastavím u InBoxu což je velice dobrý e-mailový klient pro Internetovskou poštu. Je možné jej poměrně široce konfigurovat a umožňuje i práci off-line. Z dalších aplikací na je tu hraklasickýpro vzdálené připojení k síti. Na CD, které je ke Cassiopei přibaleno najdeme ještě, ten však proberu podrobně později spolu s ostatními aplikacemi pro mobilní komunikace.

...je skvělé! Nainstalujete si prostě HPC Explorer na váš stolní počítač s Windows 95 a máte vystaráno. K tomu jen dvě poznámky. Implicitně se HPC propojuje s PC na rychlosti 19200 bps. Tuto rychlost lze samozřejmě zvýšit. Návod najdete v manuálu. Teoreticky můžete jít až na 115 200 bps, mě to fungovalo i prakticky. Další věc, která se mi velice líbila, je že pro toto propojení nevymyslel Microsoft žádný speciální protokol. WinCE podporují TCP/IP a s pomocí toho a Remote access services se prostě připojíte k PC. Jestli přes vytáčenou linku nebo seriovým kabelem je v principu jedno. Instalace HPC Eploreru vám RAS nainstaluje, včetně serveru pro Win95, který jinak najdete například v PlusPacku. Jak jsem již napsal výše, synchronizace se Schedule+ je automatická (HPC Explorer 1.1 podporuje již i Outlook z Office 97). Pro ostatní typy dokumentů je možno nadefinovat konverzní filtry. Pro Pocket Word a Pocket Excel jsou již předefinovány, ale systém je otevřený, takže je možno filtry předefinovat a přidávat. To považuji za velice elegantní řešení. Kopírování z/do palmtopu pak již provádíte pomocí Drag&Drop.

Rozšiřitelnost

Jak jsem se již zmínil, Cassiopeia disponuje jedním PC card slotem typu II. Umožňuje tedy používat libovolné zařízení, pro které budete mít driver. Jejich seznam jsem nikde nenašel, asi nezbývá než vyzkoušet. Automaticky by měli fungovat SRAM a FLASH karty, určitě fungují i některé PC card faxmodemy (jak běžné, tak cellulární), ale tam už bude potřeba se vyptávat. Já jsem vyzkoušel pouze svou SRAM kartu a tu jsem tam prostě strčil a chodila. V "My Handheld PC" se objevila další složka "PC Card" a bylo to. Připomínám jen, že zejména u faxmodemů je třeba hledět na spotřebu, některé jsou dost žravé a dvě tužkové baterky...

Mobilní komunikace

Windows CE obsahují Remote Networking - podobné jako u Windows 95, nadefinujete si tedy různá spojení na různá čísla, či přímá spojení po kabelu, nastavíte parametry a pak už stačí jen zapojit kabely a kliknout na příslušné spojení.

Tady musím trochu odbočit. Jelikož nemám modem, nýbrž moje připojení na Internet je přímé, musel jsme trochu improvizovat. Vyřešil jsem to tak, že jsem na svém stolním počítači s Win95 nainstaloval WinProxy a spustil RAS server. Palmtop jsem pak seriovým kabelem připojil k počítači. Veškerý provoz na Internet šel tedy přes proxy .

Z mobilních komunikací je asi kromě zmiňovaných aplikací InBox a Terminal nejdůležitější Pocket Internet Explorer. Stáhnul jsem si z Webu verzi 1.1. A je to celkem použitelný browser. Doporučuji však vypnout obrázky, přehrávání zvuků a funkci "Make page fit window" - Internet Explorer je jednoznačně aplikace, která dává Cassiopei nejvíce zabrat. Jak paměťově tak jako žrout výkonu. Zatím nepodporuje rámce ani Javu, avšak na hledání informací či přečtení novin bez problémů dostačuje.



Úvodní stránka Mobil Serveru viděná očima Pocket Internet Exploreru

Tady již končí recenze standardně dodávaných aplikací. Vstupujete do sekce "Advanced Windows CE s Casio Cassiopeia"

První užitečný soubor utilit jsou Power Toys for Windows CE. Obsahuje aplikaci Paint - obdobu stolní verze pro Win95. O té píšu nikoliv proto, že bych si na Cassiopei kreslil, ale proto, že se výborně hodí na rychlé zapsání poznámek perem ( digital ink ) například při telefonování. Dále Cascading Menu - řeší zmíněný problém s rychlým prohlížením disku a adresářů (viz obrázek). Kromě dalších utilitek pak obsahuje hlavně program Remote Control, který umožňuje ovládat palmtop z vašeho desktopu. Právě tento program mi umožnil pořídit tolik neokoukaných obrázků do této recenze.

Pro vyhledávání souborů existuje utilitka FastFind.

Dále mi v základní výbavě chyběl nějaký software na sledování výdajů. Našel jsem kdesi Personal ATM. Tento prográmek nemá žádné analytické možnosti, oproti Pocket Quicken je tedy podstatně jednodušší. Je určen spíše pro pořizování dat. Hezké na něm je, že má synchronizaci s desktopem a umí export/import do/z formátu QIC. Což je formát se kterým umí pracovat jak stolní Quicken (Intuit) tak Microsoft Money.

Z komunikačních aplikací jsem stáhnul ještě dvě verze ftp klienta, textovou (MyFTP) a grafickou - bezesporu rychlou a vynikající ScottyFTP. Dále samozřejmě nemohl chybět Telnet.



Klasický emulátor VT100, co dodat?

Pak jsem ještě otestoval demo, demo jednoduchého interpreteru a Finanční kalkulátor (pro registrované uživatele Cassiopei zdarma).

Aplikací pro Windows CE je samozřejmě mnoho a takříkajíc každým dnem přibývají další. Mnoho jich je komerčních, ale najdou se samozřejmě i sharewarové a freewarové programy. Zkrátka již druhý den recenze jsem měl všechno, co jsem potřeboval, tedy programy pro všechny funkce, které požaduji, aby kapesní počítač měl. Jediné v čem jsem neuspěl je databázová aplikace. Contacts jsou orientovány pouze na záznamy o osobách. Aplikace tohoto typu samozřejmě existují, ale nenašel jsem žádný shareware, abych ho vyzkoušel.

Závěr:

Casio Cassiopeia je klasickým zástupcem palmtopů s Windows CE. Tento operační systém i samotný palmtop mě příjemně překvapil. Jednoduše a intuitivně se používá, zvláště pro uživatele zvyklého na Windows 95. I když jsou některé aplikace jednodušší než u konkurence, záleží na tom jak je budete používat a co požadujete. Konektivita s PC i mobilní konektivita je skvělá a je přímo integrována do systému. Cassiopeia byl první palmtop s Windows CE, není to však na něm znát a rozhodně to není žádný nedodělek, jak se občas objevovalo v tisku. Jediným vážným problémem je, že Windows CE zatím nepodporují češtinu (a jiné jazyky kromě angličtiny obecně). Lokalizace je zatím ve hvězdách (možná někde v souhvězdí Cassiopeia), šušká se cosi o letošním létě, ale je to bez záruky, více se mi nepodařilo zjistit. (Jednalo by se o tzv. částečnou lokalizaci - tedy fonty + klávesnice.) Oproti Psionu (se kterým je třeba ji srovnávat), má obrovskou výhodu v kompatibilitě - PC card slot. Doplňků standardu PCMCIA je na trhu velké množství a jsou levnější než odpovídající doplňky pro Psion.

Jednou větou:

Až bude umět českou diakritiku, bude to první vážná konkurence pro Psion Series 3x.

+ bohatá výbava v ceně

+ PC card slot

+ konektivita a komunikace

- nemožnost používat českou diakritiku K recenzi zapůjčila firma FAST®

Poděbradská 61a

198 00 Praha 9

Tel/Fax: (02) 862 008



Rubrika Počítače do dlaně