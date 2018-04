CaseLogic z Tesca!!!

Když jsem viděl, jaká pouzdra se prodávají na PDA za hranicemi naší republiky, trochu jsem si postesknul, že je škoda, že podobný sortiment jako příslušenství k PDA u nás nalezneme velice zřídka. A také v omezeném množství a za cenu, která je přepočtena kurzem, je k ní připočítána marže, daň, vysokohorská přirážka, koeficient slunečního cyklu, a to vše vynásobeno čís

l

em RANDOM vyvolaným na kalkulačce.

Kamarád si již před rokem přivezl z Ameriky pouzdro, které jsem měl možnost najít v prodejně Tesco na Národní třídě v Praze a které mne zaujalo nejenom svojí luxusností, využitým místem, použitými materiály, ale i cenou za toto značkové zboží! Pojďme se tedy podívat na to, co se dá koupit snad v celé síti nákupních center Tesco v ČR. (Pozn.: pokud tento produkt mají pouze v Praze (Národní třída, nejvyšší patro oddělení elektroniky, objeveno mezi pouzdry na CD, Discmany a

tp.) omlouvám se všem).





Pouzdro je výrobkem americké firmy CaseLogic a je vyráběno v Číně. Vnější obal je vyroben z kůže, nebo hodně dobré koženky, která má černě sametový povrch. Na přední straně je decentně vylisováno logo CaseLogic.

Pouzdro se zavírá na

umělohmotný zip a poté se celé pouzdro rozevře jako kniha. Uvnitř nalezneme levou, střední a pravou část.

Levá část

Středová část

Pravá část

l

e a nevypadlo dolu. Výhodou je absence jakýchkoliv suchých zipů, lepení, rychlé vyndávání a zandávání do pouzdra. Na horní straně alespoň u mého Clié T615 je místo na vyndání MemoryStick karty, bezproblémů mohu Beamovat, totiž používat infračervený port. N

a

spodní straně jsou packy od sebe dostatečně daleko, takže bez problémů mohu připojit synchronizační kabel. Do kolébky musím ale svého miláčka vyndávat! Packy, které drží vlastní tělo, jsou napružené a tak tlačí dostatečným tlakem na tělo PDA a nemusíte se

b

át, že by PDA vypadlo. Osobně jsem na konce navlékl silikonovou bužírku, která nejenom že mnohem méně klouže a fixuje tak lépe PDA, ale také zabrání poškrábaní a ošoupání těla v těchto místech.







Závěr:

– je určena na vizitky, platební karty které se umísťují pod sebe shora dolů. Pod místem na karty je umístěná velkoplošná kapsa, do které se dá ukrýt ledacos – já tam nosím 1 až 2 diskety 3,5 palce. Úplně vlevo je poutko na umístění stylusu, nebo psacího pera.– je vlastně průhledná kapsa, která má z jedné strany nylonový potah a z druhé průhlednou fólii, takže v ní můžete nosit průkazky, ID karty, nebo třeba fotografii svojí polovičky, myslím, že fantazii se meze nekladou. Uprostřed hřbetu ještě nalezneme našitý kožený pásek s dírkou, do které lze umístit pohodlně vestavěný stylus.– je výhradně určena pro vlastní PDA. Zde je umístěn systém držení vlastního PDA, které se nazývá Strongman a skládá se z umělohmotných “pacek”, které obejmou vlastní PDA a drží ho pevně na místě. Na spodní hraně jsou další packy, které slouží jako spodní doraz tak, aby PDA drželo i svis