Čáry s čárami a kódy

Technologie čárového kódu je používána již přibližně 20 let a snad již nenajdete výrobek, který řadou těchto čar a číslem nebyl označen. Každý výrobek tak má své unikátní číslo (UPC, Universal Product Code), které jej jednoznačně identifikuje a v databázi je na něj navázána řada dalších informací.

Tyto informace mohou dnes zdarma využívat uživatelé Internetu pro informování se o produktu, který právě drží v ruce. Umožňuje jim to služba společnosti BarPoint, která poskytuje přístup k databázím čárového kódu prostřednictvím svého www serveru. V testování je také beta verze pro bezdrátový přístup za použití Palm VII a brzy v příštím roce by měla být spuštěna služba umožňující získat informace mobilním telefonem nebo obousměrným pagerem. BarPoint prozatím nabízí přístup k informacím o 20 - 30 milionech produktů z oblastí knižní produkce, videa (i DVD) a hudby. S počátkem roku se nabídka bude rozšiřovat o automobily, domácí zařízení, oblečení, potraviny, hračky a řadu dalších výrobků.

Použití unikátního kódu výrobku přináší znatelnou výhodu v rychlosti získání informací oproti použití nejednoznačných klíčových slov nebo jmen výrobků. Ještě větší komfort bude znamenat připojení snímače čárového kódu k PDA (měl by být brzy k dispozici). Zákazník tak může již v prvním okamžiku setkání s výrobkem získat ze svého PDA podrobné informace, a co je nejzajímavější - prostřednictvím odkazu do bottomdollar.com porovnání cen od různých obchodníků s možností přímého objednání výrobku!. Velmi užitečné bude určitě přidání srovnání výrobku s dalšími v dané kategorii.

Malá zkouška

Pro vyzkoušení služby jsem na adrese http://www.barpoint.com vyhledal jedno z mých nejoblíbenějších CD, totiž soundtrack k Tarantinovu filmu Od soumraku do úsvitu (From Dusk Till Dawn). Téměř okamžitě jsem získal veškeré kmenové informace o titulu - od výrobce, distributora, zpěváka (v tomto případě mix) až po seznam skladeb a krátkou recenzi až k ceníkové ceně. Po kliknutí na odkaz se objevila tabulka s porovnáním cen od různých obchodníků s rozdíly v rozmezí desítek procent (od 11 do 17 USD!). Trochu smůla je, že informace o cenách jsou k dispozici jen pro území Spojených států a Velké Británie, což je dáno pokrytím služby bottomdollar, ale očekával bych, že se s rozvojem elektronických obchodů brzy budou podobné služby objevovat i u nás (snad by se mohly nazývat metaobchody :)).

Financování BarPoint

Hlavním zdrojem příjmů BarPointu by měly být peníze z cílené reklamy a vytěžování získaných dat (zájem zákazníků o skupiny produktů dle demografických kriterií, v čase, a další důležité marketingové informace). Nejlepším okamžikem pro zasažení zákazníka reklamou je chvíle jeho rozhodování o nákupu a proto bude BarPoint nabízet možnost cíleně zobrazit inzerci výrobku konkurenčního k tomu, který zákazník právě vyhledává (a pravděpodobně chce koupit).

BarPoint a jemu podobní do budoucna ...

Podívejme se však na širší implikace této služby, kterými jsou především možnost koupit výrobek stojím-li v obchodu A od obchodníka B a okamžitý přehled trhu. Umožňuje zákazníkovi získat okamžitý reprezentativní přehled situace na trhu, jehož získání je jinak poměrně nákladné (především časově). Tím znemožňuje obchodníkům těžit z informační bariéry zabraňující objektivnímu porovnání nabídek různých obchodníků (viz například ceny elektroniky mimo větší města). Eliminuje nepohodlí, které dnešním Internetovským zákazníkům vzniká, když kupují něco dražšího - člověk si totiž zcela přirozeně chce na výrobek osahat, podiskutovat o něm s prodavačem a teprve potom bývá mnohem jistější při koupi - a tu pravděpodobně uskuteční na Internetu s cenou nižší o 10, 20 i více procent. BarPoint však zákazníkovi umožní zboží objednat na svém PDA nebo mobilním telefonu cestou z obchodu.

Může Vám to připadat neetické, nemorální a podobně. Z okolí svých přátel připojených k Internetu ale neznám nikoho, kdo by si kupoval výrobek v normálním obchodě, když na Internetu je mnohem levnější. S nárůstem počtu uživatelů Internetu zřejmě dojde v dohledném čase ke změnám modelu maloobchodního prodeje - obchodníci, kteří musí v ceně výrobku krýt náklady na nájemné v dobré lokalitě a prodejní síly budou těžko konkurovat elektronickému obchodu s efektivní infrastrukturou v zázemí. Řada "kamenných" obchodů tak může časem začít prodávat na Internetu (mnohé už to dělají) a po dosažení kritické masy připojených spotřebitelů si ponechá jen některé ze svých obchodů jako "demonstrační centra".

Celkově lepší informovanost spotřebitelů o situaci na trhu (ceny, dodací podmínky ...) by tak měla vést k zefektivnění dnešního modelu obchodování a to nejen ve smyslu snížení nákladů na distribuci, ale také ve zlepšení služeb zákazníkům například tak, jak to dnes vidíme na případu Internetovských knihkupectví - vždyť kdo by se dnes sháněl s knihami po knihkupectvích, když to na Internetu trvá zlomek času? Zpracováno na základě podkladů z článku publikovaného na adrese http://www.wired.com/news/gizmos/0,1452,32882,00.html