CarpeDiem V - jak udělat z palmu komunikátor

Každý, kdo používá kromě mobilního telefonu i kapesní počítač (PDA – Personal Digital Assistant), se mnohokrát potýkal s tím, jak najednou pobrat mobilní telefon a PDA. Telefon do jedné kapsy a organizér do druhé? A co když máte málo kapes? Hongkongská společnost Real Vision Group nyní uvedla na trh elegantní řešení. Jmenuje se CarpeDiem V a vaše PDA se do něj jednoduše vloží. Spojením obou přístrojů získáte plnohodnotný komunikátor či mobilní kancelář, ale i mobilní telefon.

Modul CarpeDiem V, spolupracuje s kapesními počítači řady Palm V a Vx, popřípadě s jejich klony, jako je IBM Workpad c3 a další. Rozměry modulu jsou 123 mm x 77 mm x 18 mm při váze 140 gramů. CarpeDiem se připojuje na zadní stranu PDA. Celková hmotnost obou zařízení se pak pohybuje okolo 250 gramů.

Modul má vlastní zdroj energie v Li-Ion akumulátoru, který při kapacitě 1400 mAh zajistí 240 minut hovoru, nebo 70 hodin pohotovostního režimu. V případě dobíjení je však nutné odpojit modul od vlastního PDA. Doplňování energie probíhá ve stolní nabíječce, která se prodává spolu s CarpeDiem V.

Přístroj pracuje na frekvencích 900 a 1800 MHz (GSM). Hovořit můžete prostřednictvím osobního hands free (podobně jako u Motoroly V100). Můžete samozřejmě přenášet i data a to rychlostí 9,6 kbps (standardní rychlost GSM), ale je možné využít podpory komprese přenosu dat V42 a V42bis. CarpeDiem V podporuje také příjem a vysílání faxových zpráv. Zařízení zvládá bez problémů síťové standardy TCP/IP, PPP a SLIP protokol. CarpeDiem můžete použít také pro zabezpečené elektronické obchodování a jako dálkové ovládání pro domácí síťové aplikace.

Na modulu byste marně hledali reproduktor a mikrofon, hlasová komunikace probíhá pouze pomocí osobní sady hands free, která má vlastní tlačítko pro příjem hovoru a také regulátor hlasitosti. Přístroj nabízí množství vyzváněcích melodií a stejně tak několik různých oznamovacích tónů pro příjem SMS. Díky spolupráci s mateřským PDA získá uživatel nepřekonatelný displej, kterému se jen stěží vyrovná kterýkoli z mobilů. Displej slouží i jako standardní klávesnice telefonu, ovšem pro práci s e-maily a SMS je možno využít i rozpoznávání psaného textu.

Pro ukládání telefonních čísel a SMS je možné použít jak SIM kartu, tak paměť PDA, s kterou modul bez problémů spolupracuje. Kapacita je omezena jen místem v paměti PDA. Telefonní čísla může uživatel vytáčet přímo ze svého seznamu kontaktů a stejně tak je velmi jednoduše řešeno jejich ukládání tamtéž. Pomocí softwarové aplikace se z kombinace CarpeDiem a PDA stane exkluzivní WAPový prohlížeč a ani prohlížení standardních webových stránek není problém.

Nevýhodou přístroje je zatím jeho relativně vysoká zaváděcí cena. 409 dolarů (cca 16 000 korun) za duální GSM modul je rozhodně vysoká částka, která se v případě kupců z Evropy ještě zvýší o dalších 58 USD.

Má CarpeDiem konkurenci?

Konkurenci CarpeDiem V představuje především Nokia Communicator, která stojí momentálně přibližně stejně jako samotný modul, ale je pouze jednopásmová. Druhý konkurenční přístroj pochází z líhně Ericssonu – mobilní telefon R380, který se však víc přibližuje klasickému telefonu (kategorie Smart Phone). Do třetice můžeme za konkurenta považovat Motorolu Accompli A6188, která je kombinací PDA a GSM modulu nejpodobnější. Na straně Motoroly je výhoda menších rozměrů a váhy. Ovšem tento přístroj v Evropě Motorola oficiálně neprodává.

Přímá konkurence modulu CarpeDiem V hrozí také od vzdálených příbuzných firmy Palm, tedy od Handspringu. V jeho nabídce najdeme VisorPhone, který za cenu o více než 100 USD (cca 4 000 korun) nižší nabízí stejné funkce, výrazně nižší váhu, zabudovaný reproduktor s mikrofonem a především podporu přenosu dat rychlostí 14,4 kbps. Bohužel VisorPhone zatím existuje jen v americké verzi pro GSM 1900 MHz. Verze určená pro Evropu se očekává nejpozději do poloviny roku. Přímý souboj obou přístrojů na evropském trhu přinese zaručeně snížení ceny a proto naše rada zní: „vyčkejte s koupí GSM modulu pro PDA ještě několik měsíců“. Konkurence v této oblasti houstne a jistě neuplyne mnoho času, než se na scéně objeví další hráč.