CardExport – paměťová karta jako Mass Storage

Aplikaci CardExport není třeba zvláště představovat. Jistě ji každý palmista zná, nebo alespoň o ní někdy slyšel. Mnozí používají k témuž účelu také známou aplikaci filePC2PDA a plugin do Total Commanderu.S novou verzí CardExport 2.0, která je zatím na stránkách www.softick.com nabízena jako beta verze, si můžete oddychnout. Nebudete totiž vůbec potřebovat desktopovou část, nebo jakýkoliv plugin do Windows nebo nějakého file exploreru. Po nainstalování aplikace do Palmu a případné registraci (pokud nevyužijete 30denní trial verzi) je možné aplikaci ihned používat. Velkou výhodu díky tomu, že není potřeba desktopová část, ani plugin, je univerzálnost a možnost připojit Palm k jakémukoliv PC s Windows 2000, ME, XP. Palm s paměťovou kartou můžete bez starostí přinést kamkoliv a všude bude propojení fungovat: v internetové kavárně, škole, v práci atp.Aplikace se skládá jen z jediné obrazovky. Ta však plně postačuje k indikaci základních stavů. V horní polovině vidíme, jakou paměťovou kartu budeme připojovat k PC (zobrazuje se jméno paměťové karty). Pod tímto názvem vidíme stav baterie buď v procentuálním vyjádření, nebo prostý nápis nabíjení, pokud je Palm v kolébce, nebo na nabíjecím USB kabelu.Uprostřed najdeme nejdůležitější tlačítko, kterým se připojujeme a odpojujeme od PC.Ve spodní liště pak nalezneme kontrolky přenášeného procesu, a to vysílání a přijímání dat za pomocí RX a TX.Po prvním připojení k PC je potřeba si trochu posečkat. Ve Windows se objeví identifikace PDA Palm a poté připojení Mass Storage zařízení. Poté je nutné u některých Windows provést restart, ale o tom budete informováni hláškou.Aplikace CardExport bohužel nefunguje na Palm Tungsten T, nevím, zda-ĺi je to dáno beta verzí, avšak na Tungsten T3 fungoval CardExport bez problémů.

