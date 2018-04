Capitel - čínská štika, která vyrábí i mobily od Nokie

Ten, kdo zná jen těch několik firem, které nabízejí mobilní telefony na našem trhu, by se v asijských prodejnách mobilů asi pořádně podivil. Samozřejmě, telefony Nokia, Siemens, Alcatel, Motorola a další u nás známé značky najde i tam. Vedle nich ale nabízejí asijské obchody obrovské množství nám neznámých firem. O mnohých z nich jsme vás již informovali. Někdy se jednalo o méně významné výrobce s regionálním dosahem, jindy o firmy, které vyrábějí vedle svých vlastních produktů třeba i váš mobilní telefon světoznámé značky. Dnes se podíváme na nabídku mobilních telefonů největšího telekomunikačního výrobce v Číně. Řeč bude o společnosti Capitel, která sídlí nedaleko Pekingu.

Telefony Capitel zatím v Evropě asi jen tak nenajdete. Úspěšnější však můžete být při letní návštěvě Turecka nebo některé z republik bývalého Sovětského svazu. Zde se mobily Capitel již delší dobu prodávají a svojí příznivou cenou dělají zavedeným značkám vcelku úspěšnou konkurenci, s kterou již je třeba počítat. Za velkou louží pak na některé přístroje Capitelu můžete narazit pod jinými značkami, jako je třeba Audiovox. Pro ten Capitel vyrábí jak GSM telefony, tak přístroje pro CDMA sítě. Ano, Capitel se nezabývá jen výrobou GSM telefonů, ale i mobilů pro jiné standardy a to především pro CDMA. V tomto standardu pak Capitel nabízí i komplexní řešení pro výstavbu a provoz sítě. Vedle vlastních výrobků nabízí Capitel i jeden telefon, který asi budete velmi dobře znát. A právě jím můžeme představování výrobků Capitelu začít.

Model C5500I pochází původem od Nokie. Jedná se o legendární Nokii 5110, pouze logo na krytu nese značku Capitel. Vše ostatní, tedy rozměry, váha a funkce jsou identické s finskou mobilní legendou. V podání Capitelu se Nokia 5110 stále vyrábí, takže případní zájemci o tento telefon si pro něj můžou zajet do Číny.

Capitel má ve své nabídce vedle C5500I ještě jeden klasicky koncipovaný telefon a to model C2060. Tento přístroj by již s největší pravděpodobností měl pocházet přímo z rýsovacích prken Capitelu, i když u asijské produkce jeden nikdy neví. Capitel C2060 příliš nezaujme ani vzhledem, ani svou funkční výbavou. Jedná se z našeho pohledu o průměrný telefon, který i v domácí Číně výrobce směřuje studentům a mládeži. Rozměry přístroje jsou 112 x 47 x 23 mm a telefon váží přesně 100 gramů. Se standardní baterií vydrží telefon na jedno nabití na příjmu okolo čtyř dnů, nebo s ním můžete nepřetržitě hovořit dvě hodiny. Ve výbavě nechybí všechny základní funkce, budík, kalendář, kalkulačka a poznámkový blok. Nic převratného však od tohoto modelu čekat nemůžete.

Podstatně zajímavější jsou dva véčkové telefony z nabídky Capitelu. Jednodušší model C6088 má jen jeden displej, velmi malé rozměry 68 x 39 x 19 mm a extrémně nízkou váhu 66 gramů. Ta platí při použití standardní tenké baterie o kapacitě 520 mAh. S touto baterií telefon vydrží na příjmu zhruba tři dny. Pokud by se vám to zdálo málo, můžete si přikoupit baterii o kapacitě 700 mAh, která udrží telefon na příjmu o dva dny déle, ale přístroj v pase přibere téměř tři milimetry a hmotnost se zvýší o šest gramů. I výbava tohoto telefonu je o poznání lepší než v případě mládežnického modelu C2060. Vnitřní telefonní seznam má kapacitu 200 záznamů a telefon umí pojmout i 50 poznámek do zabudovaného kalendáře. Nadstandardní je pak paměť na volané, přijaté a zmeškané hovory, která má kapacitu 75 záznamů, po třetině pro každou skupinu čísel. Capitel C6088 má vibrační vyzvánění a běžné kancelářské funkce, jako je kalkulačka, poznámkový blok nebo budík.

TOP model výrobce nese označení C6288. jedná se opět o rozklápěcí telefon, který má dva displeje. Zajímavý je ten horní, který je kulatý, ne nepodobný telefonům od Samsungu. Jeho informační schopnosti nebudou díky velikosti velké, ale díky modrému podsvícení dodává telefonu elegantní vzhled. I tento model Capitelu se může pyšnit velmi malými rozměry, které jsou na chlup stejné s předchozím modelem. Pouze váha telefonu vzrostla se standardně dodávanou tenkou baterií na 70 gramů. Výdrž tohoto přístroje na jedno nabití je opět shodná s modelem C6088. To samé platí i o výbavě, která je rozšířená pouze o doručenky SMS zpráv a o editor vyzváněcích tónů.

Jak již bylo uvedeno, Capitel nabízí i CDMA telefony a to modely C7088, C7188 a C7288. Vzhledově jsou velmi podobné véčkovým GSM modelům C6088 a C6288, pouze parametry a výbava odpovídají možnostem CDMA standardu. Na letošním CeBITu jste mohli výrobky Capitelu najít na několika stáncích najednou. Pro Evropu výrobce ustanovil několik distribučních firem a je tedy jen otázkou, kdy se výrobci podaří alespoň okrajově na některý z trhů prosadit. Výhodou by mohla být nízká cena. Na náš dotaz jeden z distributorů naznačil cenovou hladinu modelu C6088 v přepočtu okolo 6000 Kč pro koncové zákazníky. V případě zájmu by nebyl problém vyrobit menší série přístrojů s libovolným logem a ještě s výraznou slevou. Minimální odběr byl stanoven na 50 kusů. Chcete-li prodávat mobily s vlastní značkou, může být Capitel vhodným startovním můstkem. Na závěr dodejme, že oba véčkové GSM telefony vystavované na CeBITu měly jak vcelku decentní barevné kombinace, kterými se chlubí výrobce i v prospektech, tak i zářivě žluté a oranžové varianty, které vypadaly jako všechno možné, jenom ne jako funkční mobily.