Cannes: zapomeňte na jednoduché mobily

Takové telefony nejsou už jen vidinou pomatených snílků, spatřit je můžete už nyní na právě probíhajícím mezinárodním kongresu v Cannes věnovaném mobilním technologiím. Setkání hlav mobilního světa bylo vždy věnované novým technologiím. Některé z nich se neujaly, jiné dnes diktují tempo mobilního světa. Poselství letošního ročníku by se dalo jednoduše shrnout takto: „Podívejte se, co všechno se do té krabičky vejde.“

Zaměřuje se také na sítě třetí generace UMTS, které se loni rozjely v několika zemích. Česko se UMTS dočká už v příštím roce. Na rozdíl od dnešních sítí nabídne tato technologie větší přenosové rychlosti a řadu multimediálních služeb jako videohovory. Operátoři, dodavatelé infrastruktury i výrobci mobilů tak ruku v ruce zaměřují svou pozornost právě k UMTS, protože jim otevírají novou cestičku do peněženek zákazníků.

Novinky z kongresu 3GSM v Cannes: superlevné telefony pro chudé země, funkcemi nabité pro bohaté

Ve světě je nyní zhruba 1,7 miliardy mobilních telefonů a vyspělé trhy již začínají být nasycené. Výrobci se proto snaží nalézt zbývající „bílá místa na mapě“ a dobýt je. Americká Motorola se například chystá dodávat mobilní telefony do rozvojových zemí. Pro tři miliardy potenciálních zákazníků, kteří si mobil zatím nemohli dovolit, proto chystá superlevný telefon. Ten byl představen právě v Cannes. Levný mobil by neměl stát více než 40 dolarů, tedy maximálně 900 korun. Během šesti měsíců, počínaje letošním dubnem, chce Motorola prodat prvních šest milionů mobilů. Zatím stojí nejlevnější mobily ve světě okolo 50 dolarů, tedy asi 1100 korun. Většinou však jde o starší typy nabízené navíc v limitovaných sériích. Motorola se prozatím na tuto část trhu neorientovala a přenechávala jej konkurentům. Americká firma hodlá navíc tlačit ceny dolů i nadále a do roka se chce s cenou dostat už pod 30 dolarů. Šest milionů superlevných mobilů bude v porovnání s celkovou produkcí, jež vloni dosáhla celosvětově úrovně přes 600 milionů prodaných telefonů, zatím stále jen kapkou v moři. Podle analytiků by to však stejně mohlo časem způsobit v oboru revoluční změny. Levné mobily totiž stlačí dolů ceny i dražších modelů. „Příslibem telefonů za méně než 40 dolarů vytyčila nyní Motorola hranici, kterou bude těžké překonat. Ceny telefonů to stlačí na velmi nízké úrovně a některé výrobce by to mohlo vytlačit z trhu,“ uvedl analytik Ben Wood z výzkumné firmy Gartner.

Ale jen těžko by se jinak na letošním kongresu v Cannes hledaly pěkné a jednoduché telefony se základními funkcemi a dlouhou výdrží. Jako by výrobci ve svém závodě o prvenství zapomněli otevřít oči a podívat se, co běžní uživatelé opravdu chtějí. V některých případech se návštěvník neubránil dojmu, že snaha přizpůsobit se potřebám uživatelů a nabídnout jim praktické funkce byla vystřídána hledáním všemožných cest, jak zaútočit na peněženky zákazníků. Vidět jsou tu modely, které dokážou přehrávat digitální televizi nebo rádio. Jiné se ovládají tak, že s nimi třesete. V regálech slavné značky hrdě vystavovaly telefony s miniaturními pevnými disky nebo kvalitnějšími fotoaparáty. Hned tři velcí výrobci - Nokia, Motorola a Sony Ericsson - zde představili své vlastní řešení pro distribuci hudby do mobilů. Velký zájem vzbudilo také připojení k mobilnímu internetu, které je mnohem rychlejší než naše ADSL.